Okurin

要找分享大容量檔案免費空間，又想要避免大陸的服務該怎麼辦？最近小編發現一款來自日本的免費空間 Okurin，最高支援到 2GB 的免費空間，免註冊會原則支援到 500MB，上傳檔案後即可產生分享連結。有許多人會使用日本的免費空間，相較於大陸的服務，較無隱私上的顧慮，常會分享大型檔案的朋友，請趕快收藏到書籤裡面吧。加碼另一款同樣來自日本的免費空間 Datadeliver，請一併收下作為備用方案。 

檔案分享網站

進入 Okurin 首頁後，就可以看到 500MB 與 2GB 的選項，500MB 是免註冊、免登入的情況下的額度，如果檔案容量較大，可以選擇註冊會員，能夠解鎖到 2GB 的額度。 

檔案分享平台

小編這裡就使用 500MB 的大小作為示範，點擊後勾選同意使用條約。

大型檔案分享

最後按下上圖中右側的灰色按鈕就可以上傳檔案囉！500MB 這個方案文件最多可以保存 7 天或 30 次下載次數，看哪一個條件先到達，達到條件後檔案就無法下載囉。 

日本免費空間

上圖是檔案上傳完成的示意圖，點擊右側的分享連結複製起來就可以傳給朋友啦。

Okurin

點開下載連結之後，按下灰色按鈕就能夠下載檔案囉。至於 2GB 方案的保存時間、下載次數有沒有更長的選項呢？答案是沒有，所以有沒有註冊會員最大的差別就在容量而已，連結放在下方，常分享大型檔案的朋友趕緊收入書籤吧。

傳送門：Okurin

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