從大學畢業以後，你有多長的時間沒與老朋友見面了呢？正好小編在 Facebook 上發現一個「周邊的朋友」功能，這項「周邊的朋友」功能可以在你在進行出差、環島旅行、無聊想找人聊天時，讓你在 FB 中，透過地圖顯示你周邊的朋友的位置，向他打招呼問問老朋友有沒有空出來見個面或吃個飯，但比較重視隱私的朋友，有辦法關閉「周邊的朋友」隱藏自己的位置嗎？當然可以！就讓小編帶大家操作一次吧！想知道你的 FB 個資有無外洩嗎？趕緊參考這篇：FB 資安外洩 4 種查詢方式！

FB 「周邊的朋友」功能教學

小編這邊就用 iPhone 當範例，想要使用 FB 的「周邊的朋友」功能找老朋友出來敘舊的話，我們可以點開 FB App 右下角的「☰」>「周邊的朋友」。

若你是第一次使用的話，一定要點選「開啟訂位服務」>「iOS 設定」。

著接點選「位置」，將「永遠」功能勾選起來。

接著你就能在「周邊的朋友」功能地圖中，看到離你最近的 FB 上的朋友囉！若你害怕你的行蹤一直被人窺視的話，我們可以點選「齒輪」圖示 >「設定」。

在周邊的朋友設定頁面中，只要關閉「周邊的朋友」功能，FB 就不會顯示你的位置，若你想設定誰能在「周邊的朋友」看到你的位置的話，便可點選「朋友」來設定你想讓誰看到你的位置囉！每當自己一個人在外，難免會有無聊的時候，這時不妨就使用 FB「周邊的朋友」功能，找朋友出來喝杯咖啡聊是非吧！