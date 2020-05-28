Neat Download Manager

你都用什麼下載大型檔案？今天要跟大家分享一個下載器 Neat Download Manager，於 Mac、Windows 系統都能用，支援多線程下載、續傳功能，能夠下載大多數網路上的串流影片、檔案，老司機們趕快收下吧。更多下載工具，你也可以參考：網路上常用的四款下載工具，SMG、白馬、JD 與 MD 都理解嗎？

主要功能有：

  • 加快您的下載速度，直到塞滿你的頻寬。
  • 使用優化的動態演算法。
  • 根據下載狀態（完整，不完整）和文件類型（影片，文檔...）來組織下載
  • 支持 HTTP、HTTPS、FTP 協議。
  • 支持 HTTP 代理和 SOCKS 協議。
  • 支持 HTTP 身份驗證和代理身份驗證（基本，摘要，NTLM）
  • 具有暫停/恢復功能，可以恢復失敗的下載。
  • 具有瀏覽器擴展程序，可以與軟體連動，並可以幫助您從任何網站下載影音/音樂。
  • 即使下載正在進行中，也可以在下載上設置頻寬限制與最大連接數。
  • 可以下載 HLS 影音的所有 .ts 文件，最後將所有片段合併為一個 .ts 文件。
  • 可以重新開始過期的下載。
  • 支援拖曳的使用（僅適用於 Mac，觀看影音剪輯）

Neat Download Manager

文章後方有提供載點，直接點擊之後就可以下載並開啟啦。這款下載器的使用方式非常簡單，點擊右上方就可以新增網址載點。

多線程下載器

若是搭配 Neat Download Manager 專屬的瀏覽器外掛，能夠自動偵測串流影片，若可以下載的話，會顯示如圖中的畫面，直接點擊就會連動桌面版 App 進行下載，實測 Bilibili 站上的影片可以下載。

免費空間

進行下載中會跳出此畫面。若擔心下載造成網路太大負擔，可以在下載過程中按下 Options 限制下載速度。

Neat Download Manager

內行的看的這個功能可能會很開心，Neat Download Manager 還支援動態線程調整，並且支援 HTTP, HTTPS and FTP 協定。

Neat Download Manager 下載器甚至能夠下載 HLS 影片中的 .ts 分割檔，下載完成後會自動將所有檔案合併為一個。

Neat Download Manager

Facebook 上的影片實測也能夠下載。不過 YouTube 、Mega、愛奇藝小編實測後是沒有辦法下載的。

免費空間下載

不過 Google Drive 來源的影片，只要能夠預覽播放，就能夠下載。

免費空間下載工具

Neat Download Manager 下載器的速度相當驚人，經過程式優化的下載速度小編自己實測可以來到 5.2 MB/s。如此好用的工具，目前免費下載中，且 Mac 與 Windows 雙系統都有，大家趕快收下囉。

https://www.neatdownloadmanager.com/index.php/en/

Neat Download Manager 瀏覽器擴充（Chrome）
Neat Download Manager 瀏覽器擴充（Firefox）

Windows 免安裝版：
Neat Download Manager 1.1.7z（GOOGLE下載）
Neat Download Manager 1.1.7z（1DRV下載）
Neat Download Manager 1.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Neat Download Manager 1.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Neat Download Manager 1.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：540 KB

Mac 版本：
NeatDMInstaller.dmg（GOOGLE下載）
NeatDMInstaller.dmg（1DRV下載）
NeatDMInstaller.dmg（MEDIAFIRE下載）
NeatDMInstaller.dmg（RAPIDGATOR下載）
NeatDMInstaller.dmg（MEGA下載）
檔案大小：782 KB

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