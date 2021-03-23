Quick Sync Me

如何分享檔案讓多人下載？而且是多對多、每個人都可上傳下載的情形，最近小編發像這樣一個線上檔案傳輸工具 Quick Sync Me，是嶄新的分享檔案的體驗，它採用的是點對點傳輸，能夠確保檔案不會被上傳到第三方伺服器，保護使用者隱私，最多能夠邀請 4 個人共同上傳與下載檔案，分享的檔案總容量限制為 250MB、最多可分享 5 個檔案，除檔案外也可以輸入文字，輸入的文字也會同時分享至其它使用者的螢幕上。iOS 的使用者目前無法使用此工具，可以用 Blymp 檔案傳輸工具替代。

Quick Sync Me

進入 Quick Sync Me 首頁後，點擊 Start Session 主導新的分享頁面。

檔案傳輸

進入後看到上方的代碼分享給朋友就可以進入分享空間，或是...

跨裝置檔案傳輸

或是複製連結、QRCode 掃描的方式，都可以邀請朋友進來。我自己是應用在傳檔案給自己的情境上，由於小編用的是 Mac 筆電＋Android 手機的組合，常常會有圖片需要跨裝置傳輸，此時 Quick Sync Me 就成了非常方便的檔案分享工具。

iOS 傳 windows

最多能夠同時 4 個人在這個空間內，每個人都能夠上傳＋下載檔案。

注意：目前 iOS 系統，也就是 iPhone 的使用者無法使用此服務。日後開發團隊會改善這個情形，目前能夠使用於 macOS、Windows 及 Android  手機的 Chrome、Firefox 瀏覽器，且使用此服務須至少有 2GB RAM 才可正常運行。

Windows 傳檔案給 iPhone

除了檔案外，只要輸入文字，也能夠隨時同步文字到被邀請人的畫面中，目前文字的實際應用我還沒有想到可以怎麼用，歡迎大家跟小編分享～也許可以作為秘密聊天室？

Mac 傳檔案到 Android

上圖則是被邀請者的畫面，我用手機點進連結後，就可以看到分享給自己的檔案出現在這邊囉，而我如果想用手機分享檔案給對方，也不需要上傳後重新複製連結，對方就可以輕鬆在同個畫面下載檔案，下面連結提供給大家，還滿新奇的檔案分享工具，而且完全沒廣告（可能只是還沒放，以秀會有？），有需要的朋友請自行收下囉。

傳送門：Quick Sync Me

Quick Sync Me 共享文件線上工具，最多可 4 人同時分享檔案 相關文章

訪客留言

Quick Sync Me 共享文件線上工具，最多可 4 人同時分享檔案 參考資料

【免費】 OBS v26.1 遠距教學、YouTube 直播軟體（繁體中文版） – 重灌狂人
2020/12/29 更新： 軟體版本更新至 v26.1 最新版。 OBS Studio 是個免費且開放原始碼的影音串流直播工具 （OBS 全名為 Open Broadcaster Software），可支援 YouTube, YouTube Gaming, Twitch, Facebook Live, Smashcast, DailyMotion, Twitter…等三十多個影音平台 ...
Quick Sync Me 快速安全的線上傳檔工具，可多人同步 ... - 理財寶
2 天前 — 在很多情境下我們會需要傳輸檔案，無論是傳送到其他裝置（例如從手機傳到電腦，或傳到另一台電腦），或是傳給其他使用閱讀全文»喜歡Quick&nbsp;...
Intel® 高速影像同步轉檔技術 (Intel® Quick Sync Video)
什麼是 Intel® 高速影像同步轉檔技術 (Intel® Quick Sync Video)？ Intel® 高速影像同步轉檔技術 (Intel® Quick Sync Video) 1 運用 Intel® 繪圖技術的專屬多媒體處理功能，能加快解碼和編碼的速度，讓處理器也能同時完成其他作業，並改善系統回應速度。 觀賞 ... ...
Send Anywhere 免費線上傳檔工具，可傳最大單檔4 GB 手機也 ...
大約在兩年前我曾介紹這款名為「Send Anywhere」線上檔案分享、傳檔 ... 如果你想透過網路來傳輸資料，無論是電腦對電腦或是從電腦傳送到手機或平板 ... Lokki.cloud 在任何裝置輕鬆傳送檔案，無需登入或下載安裝軟體 2019/08/10 在「免費空間」中 ... Infinit 超快P2P 傳檔工具，一鍵拖曳上傳、下載檔案（Windows﹑Mac）&nbsp;...
HTML.cafe 線上即時 HTML 編輯器，修改原始碼立即查看效果變化
2021/2/15 · 本文要介紹「HTML.cafe」是一個免費的線上即時 HTML 編輯器，開啟後頁面會分為上下兩個功能，上方是編輯器，下方則為網頁預覽，透過貼上、修改原始碼後即時查看呈現出來的效果變化，以輕量化程式碼（大約只有 25kB）實現 HTML 編輯器所需的最低功能。
Quick Sync Me 快速安全的線上傳檔工具，可多人同步共享檔案 ...
本文要介紹的「Quick Sync Me」是一個線上傳檔、即時傳輸純文字內容的免費服務，可以在不用安裝軟體、登入帳號的情況下進行檔案傳送，更重要的是採用&nbsp;...
Quick Sync Me, a service to transfer files with total security | How smart Technology changing lives
One of the tasks for which we have more tools available is file sharing. There are dozens of services that we can count on, in addition to mechanisms such as email or the Telegram cloud. However, today we will introduce you to one that is very ...
200MB-500MB – 免費資源網路社群
Quick Sync Me 快速安全的線上傳檔工具，可多人同步共享檔案或文字內容 ... 我們會需要傳輸檔案，無論是傳送到其他裝置（例如從手機傳到電腦，或傳到另一台 ... Streamfile 協助使用者在線上傳送檔案，無須安裝任何軟體，本身平台有相當好的易 ... 快易通APP 線上預約口罩 &middot; Photopea 免費圖片編輯器，堪稱Photoshop 線上版&nbsp;...
App Store - Apple (台灣)
App Store 為全世界的人們提供一個安全可靠的地方，可探索各種 app，以滿足我們對隱私、安全性和內容的高標準。 和什麼人分享什麼樣的資料，決定 在你。 每款 app 都需要徵得你的許可，使你能選擇要共享的資料。第三方 app 首次要存取你的位置、聯絡人、行事曆或照 ...
9 Alternatives to Quick Sync Me | Product Hunt | Product Hunt
Discover alternatives, similar and related products to quick sync-me that everyone is talking about.