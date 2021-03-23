如何分享檔案讓多人下載？而且是多對多、每個人都可上傳下載的情形，最近小編發像這樣一個線上檔案傳輸工具 Quick Sync Me，是嶄新的分享檔案的體驗，它採用的是點對點傳輸，能夠確保檔案不會被上傳到第三方伺服器，保護使用者隱私，最多能夠邀請 4 個人共同上傳與下載檔案，分享的檔案總容量限制為 250MB、最多可分享 5 個檔案，除檔案外也可以輸入文字，輸入的文字也會同時分享至其它使用者的螢幕上。iOS 的使用者目前無法使用此工具，可以用 Blymp 檔案傳輸工具替代。

進入 Quick Sync Me 首頁後，點擊 Start Session 主導新的分享頁面。

進入後看到上方的代碼分享給朋友就可以進入分享空間，或是...

或是複製連結、QRCode 掃描的方式，都可以邀請朋友進來。我自己是應用在傳檔案給自己的情境上，由於小編用的是 Mac 筆電＋Android 手機的組合，常常會有圖片需要跨裝置傳輸，此時 Quick Sync Me 就成了非常方便的檔案分享工具。

最多能夠同時 4 個人在這個空間內，每個人都能夠上傳＋下載檔案。

注意：目前 iOS 系統，也就是 iPhone 的使用者無法使用此服務。日後開發團隊會改善這個情形，目前能夠使用於 macOS、Windows 及 Android 手機的 Chrome、Firefox 瀏覽器，且使用此服務須至少有 2GB RAM 才可正常運行。

除了檔案外，只要輸入文字，也能夠隨時同步文字到被邀請人的畫面中，目前文字的實際應用我還沒有想到可以怎麼用，歡迎大家跟小編分享～也許可以作為秘密聊天室？

上圖則是被邀請者的畫面，我用手機點進連結後，就可以看到分享給自己的檔案出現在這邊囉，而我如果想用手機分享檔案給對方，也不需要上傳後重新複製連結，對方就可以輕鬆在同個畫面下載檔案，下面連結提供給大家，還滿新奇的檔案分享工具，而且完全沒廣告（可能只是還沒放，以秀會有？），有需要的朋友請自行收下囉。

傳送門：Quick Sync Me