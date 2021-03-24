你是否在 iPhone 上觀看 Youtube、Netflix 影片時，覺得字幕太小看起來很吃力呢？今天就教大家透過 iOS 內建「輔助使用」功能來調整 iPhone 影片字幕樣式及大小！在輔助使用功能中，可讓你根據個人喜好，自行調整影片字幕樣式、字體大小，甚至連字幕顏色及背景都可以，這樣一來拿尺寸小的 iPhone、或是視力較不好的長輩，觀看影片字幕時能夠輕鬆追劇眼睛不吃力！更多 iPhone 實用教學，可參考這篇：iPhone 小教室！教你使用替代文字功能，快速打出平常用語以及可愛言文字！

iPhone 調整影片字幕教學

首先開啟 iPhone 手機中的「設定」>「輔助使用」>「字幕與隱藏式字幕」。

點開「樣式」。

接著你就會看到透明背景、放大字體、傳統以及外框文字 4 種內建字幕樣式，若你對內建的字幕樣式不滿意的話，你可以點選下方的「新增樣式…」，設定自己喜歡的文字樣貌，像是調整字體、大小、顏色、背景顏色及不透明度。

設定完成後，你就能在觀看 Netflix 或 YouTube 影片時，看到你調整後的字幕樣式了，是不是又大又清楚呢！對於 iPhone 螢幕較小或老一輩觀看影片字幕感到吃力的朋友，趕緊參考以上的教學來調整字幕大小與顏色，好好照護一下你的眼睛吧！