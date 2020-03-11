大型檔案，要如何遠距傳送給朋友呢？許多人會透過雲端空間、免費空間來傳送大型檔案，但是免費空間或是雲端硬碟也是需要升級，才有大容量可以上傳的，因此小編今天要來跟大家分享一款極為方便的點對點檔案傳輸工具 ToffeeShare，具有點對點檔案傳輸優勢，資料不必儲存在第三方伺服器保有相當高的隱私，無檔案大小限制、儲存時間的限制，具有高度相容性，不管你是要 Windows 傳 Mac、Android 傳 Mac 還是 Mac 傳 Windows 通通不是問題~你也可以參考：Dropbox Transfer 正式上線，最多可傳送 100GB 文件給陌生人

首先打開瀏覽器，這裡小編設定傳輸檔案的情境為 Windows 電腦，要傳輸照片、影片到我的 Android 手機。先用電腦開啟 ToffeeShare 網頁，此時將你要分享的檔案直接拖曳上來就可以了。

上傳完成後，就可以看到 QRCode、連結，任意兩個方法都可以分享檔案給朋友。ToffeeShare 沒有檔案大小的限制，你想傳多大檔案就傳多大。保存時間上，只要傳送者此頁面還開著，這個檔案就有效，換句話說只要關掉頁面，檔案就會立即消失。

這時用我的手機點開連結 ( 記得用瀏覽器開啟，別用通訊軟體 App 內建的 )，檔案就會立即下載囉！傳送者的頁面，也會顯示目前接收者的下載進度，接收者下載完就可以關閉頁面，只要傳送者還沒有關閉，這個連結就可以一直下載，直到傳送者關閉頁面為止。

ToffeeShare 可以實現跨裝置檔案傳輸問題，不需要安裝任何 App，也不需要保持網路在同一個 Wi-Fi 下，就可以完成手機-電腦、手機-手機間不同系統的雙向傳輸，大家若經常需要傳輸檔案的話，可以將這個方法記起來，算是非常方便的傳輸方式。

ToffeeShare：https://toffeeshare.com/