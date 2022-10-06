File Dropper

臨時需要分享檔案超過 Email 附加檔案大小？LINE 又擔心會壓縮畫質？又不想用自己 Google 雲端硬碟怎麼辦？ 最近小編看到 File Dropper 這款臨時雲端空間不錯，完全不需要註冊就可以上傳檔案，最大支援 500MB ( 如果 500MB 不夠用的話，可以使用 MuseTransfer 最高支援到 10GB )，很適合臨時分享圖片、文件、影片等，還可以設定讓檔案自動銷毀，推薦朋友們可以收藏到書籤裡面，要用到時就可以直接打開使用囉。

免費空間

進入 File Dropper 之後，直接點擊上傳圖示，選擇要分享的檔案即可，沒有格式限制、數量限制，唯一的限制就是大小不能超過 500MB。

臨時雲端空間

除了上傳檔案外，也可以在 Message 欄位留言訊息給對方。

分享檔案網站

最後點擊右下角的選單，可以選擇要透過連結還是 Email 分享、是否要銷毀檔案、設定密碼功能，如果都不需要直接點擊 Upload 即可。

分享大型檔案

上傳速度非常快，點擊 Copy URL 就可以取得分享連結囉。

檔案上傳空間

連結傳給朋友後，點 Download Now 就可以下載啦，基本上 File Dropper 是一款上傳、下載速度都相當不錯的臨時雲端分享空間，連結小編方在下面，有需要的朋友請收下吧！

傳送門：File Dropper

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訪客留言

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