臨時需要分享檔案超過 Email 附加檔案大小？LINE 又擔心會壓縮畫質？又不想用自己 Google 雲端硬碟怎麼辦？ 最近小編看到 File Dropper 這款臨時雲端空間不錯，完全不需要註冊就可以上傳檔案，最大支援 500MB ( 如果 500MB 不夠用的話，可以使用 MuseTransfer 最高支援到 10GB )，很適合臨時分享圖片、文件、影片等，還可以設定讓檔案自動銷毀，推薦朋友們可以收藏到書籤裡面，要用到時就可以直接打開使用囉。

進入 File Dropper 之後，直接點擊上傳圖示，選擇要分享的檔案即可，沒有格式限制、數量限制，唯一的限制就是大小不能超過 500MB。

除了上傳檔案外，也可以在 Message 欄位留言訊息給對方。

最後點擊右下角的選單，可以選擇要透過連結還是 Email 分享、是否要銷毀檔案、設定密碼功能，如果都不需要直接點擊 Upload 即可。

上傳速度非常快，點擊 Copy URL 就可以取得分享連結囉。

連結傳給朋友後，點 Download Now 就可以下載啦，基本上 File Dropper 是一款上傳、下載速度都相當不錯的臨時雲端分享空間，連結小編方在下面，有需要的朋友請收下吧！

傳送門：File Dropper