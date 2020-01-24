每次更新軟體都要花費我不少的時間，上傳到多個空間也是花費時間的一部分，之前都使用 Neembuu Uploader 來批次上傳到不同免費空間，不過常常會有 timeout 的問題發生，導致我的效率變的很差，不過最近改用了 File & Image Uploader 這款上傳工具，相對上穩定有效率，除了空間本身就異常之外，幾乎沒有失敗的問題，若你也常常批次上傳到不同免費空間，這款可以考慮唷！

支援的網路空間超級超級多，多道都要眼花了，很多我們根本一點都不熟悉的網路空間， 一點都不擔心沒有免費空間可以使用啊！

有些免費空間可以輸入個人帳號，再上船時也會帶入自己的帳號去上傳，設定好要上傳到那些空間之後，將檔案拖曳到軟體主畫面之後，就會開始批次上傳囉！傳輸完成之後 Ctrl + C 就能複製要分享的網址，算是非常的方便唷！

http://z-o-o-m.eu/

免安裝版：

File & Image Uploader 7.9.3.7z（GOOGLE下載）

File & Image Uploader 7.9.3.7z（1DRV下載）

File & Image Uploader 7.9.3.7z（MEDIAFIRE下載）

File & Image Uploader 7.9.3.7z（RAPIDGATOR下載）

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