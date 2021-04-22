一般我們傳送臨時檔案都會使用 Email 或 LINE 對吧？但 Email 傳送不能超過 20MB、用 LINE 又跑的超慢到底該怎麼辦？那麼趕緊試試這款 Anonfiles 免費線上傳檔工具吧！Anonfiles 是一個操作簡單的線上傳檔工具，只要點選「UPLOAD」按鍵，就能一次上傳多個檔案，且支援 20 GB 單一檔案，上傳完成後便會產生檔案連結，對方只要點開網址便可領取，非常方便，就讓我們往下看如何使用吧！更多好用的線上傳檔工具，請參考這篇：Send Anywhere 線上免費跨平台傳檔工具

Anonfiles 使用說明

打開 Anonfiles 網站後，直接點選「UPLOAD」便可上傳你要傳送的檔案，最大可單傳 20 GB 的檔案。

上傳完成後，便會出現檔案下載連結，我們只要點擊左手邊的「Copy」就能將網址一鍵複製貼給要接收檔案的人。

接著當對方點開網址後，就會看到上圖的畫面，直接點選「DOWNLOAD」便可下載你傳送的檔案，當然傳送檔案類型不同，下載方式也會不太一樣。

若你是傳送圖片的話，就能直接在圖片上點擊滑鼠右鍵，直接另存圖片就 OK 了，是不是簡單又便利呢！若你臨時需要傳送檔案給朋友，不妨考慮看看這款 Anonfiles 簡單又方便的線上傳檔工具吧！

Anonfiles：https://anonfiles.com/

