你有聽過手機品牌 POCO 嗎？剛從小米獨立出來的 POCO 品牌專注「只有你需要，沒有不必要」的核心精神，2021 年 1 月開賣才 10 天，就

成為台灣手機市場前 10 大的手機品牌，今天（4/22）日在台推出 2 款旗艦級手機：POCO F3 5G、性能怪獸 POCO X3 Pro，同等級產品性能表現最強大，售價分別為新台幣 10,999 元起及新台幣 7,499 元起，於日期 4/22 晚上 8 點正式開賣。



POCO F3 5G

POCO F3 5G 在台灣共上市三種顏色：深海藍、夜幕黑、極地白，搭載高通 S870 旗艦 5G 處理器、4520mAh 大容量電池及 4800 萬像素 AI 三鏡頭，全方位表現直逼頂級旗艦。

螢幕採用 AMOLED 6.67 吋孔洞式螢幕，支援 120Hz 螢幕更新率，讓遊戲或影音畫面更加流暢。

售價方面 6GB + 128GB 為新台幣 $10,999 元、8GB + 256GB 為新台幣 $12,999 元，再享加贈 6 個月內一次免費螢幕維修服務。

POCO F3 5G 全系列（除 6GB + 128GB 極地白外）將於 4 月 22 日晚間 8 點起於 POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館、MiTCH時尚選貨電商、senaonline神腦生活及friDay購物搶先開賣

4 月 22 至 28 日期間在 POCO 官網、PChome24h 購物 POCO 旗艦館、MiTCH 時尚選貨電商及 friDay 購物購買 POCO F3 5G，即限量贈購機禮「小米真無線藍牙耳機 2 SE」（價值新台幣$895元）。

4 月 22 至 28 日期間在 senaonline 神腦生活購買 POCO F3 5G，即限量贈購機禮「小米手環 5 」（價值新台幣 $895 元）；另外，自 4 月 28 日起將於全台小米實體門市全面開賣，於 4 月 28 日起至 5 月 4 日止於小米實體門市購買，也同享好禮 – 「小米真無線藍牙耳機 2 SE」（價值新台幣 $895元），購機好禮數量均有限，送完為止。POCO F3 5G 的 6GB + 128GB 極地白將於 5 月初開賣，開賣日期將於 POCO Taiwan Facebook 官方粉絲專頁公布。

POCO X3 Pro

POCO X3 Pro 在台灣推出金屬銅、幻影黑、冰霜藍三種顏色，搭載目前最強大 4G 處理器之一高通 S860 處理器、5160mAh 超大電池。

後方主相機的部分採用 4800 萬像素 AI 四鏡頭。

POCO X3 Pro 螢幕支援 120Hz 更新率的，尺寸為 6.67 吋的 AMOLED 孔洞式螢幕。

POCO X3 Pro 售價 6GB + 128GB 版本為新台幣 $7,499 元；8GB + 256GB 版本為新台幣 $8,499 元，再享加贈 6 個月內一次免費螢幕維修服務。

POCO X3 Pro 將於 4 月 22 日晚間 8 點起於 POCO 官網、PChome24h 購物 POCO 旗艦館、MiTCH 時尚選貨電商、senaonline 神腦生活及 friDay購物搶先開賣，於 4 月 22 至 28 日期間購買 POCO X3 Pro 即限量贈送「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版」（價值新台幣$545元）（註：於senaonline 神腦生活購買 POCO X3 Pro 將無購機好禮，但提供超值加價新台幣 $350 元購小米手環 5 乙條）；另外，自 4 月28 日起將於全台小米實體門市盛大開賣，於 4 月 28 日起至 5 月 4 日止購買也同享好禮 – 「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版」（價值新台幣$545元），購機好禮數量均有限，送完為止。

傳送門：POCO 台灣官網