台灣目前水情危急，許多地方都開始實施限水及停水的措施，那麼有臨時供水站可以查詢嗎？就讓我們到台灣自來水公司的「停水公告查詢系統」進行查詢吧！今年四月是台灣缺水情況最嚴重的一次，導致台中、苗栗以及彰化地區自 4/6 日起實施「供五停二」供水措施，而 4/23 起台灣工業用水大戶也開始節水，在這隨時會停水的情況下，只能透過「停水公告查詢系統」找到臨時供水站位置進行儲水了！想查看台灣水庫及時水量的話，可參考這篇：用數據看台灣－水庫水即時查詢！

停水公告查詢系統教學

對於台中、苗栗以及彰化地區的民眾，想必在「供五停二」的措施下非常的煎熬，肯定需要一個臨時加供水站，那麼我們可以透過台灣自來水公司的「停水公告查詢系統」來查詢，就義目前情況最嚴重的台中地區做範例。

進到台中市停水頁面後，你可以點選上方的「選擇行政區」來查看你家是不是在停水區域內。

若你家正好是在停水區域的話，我們可以點擊備註的「臨時供水站位置圖」網址用地圖查看。

接著我們就能在地圖中看見停水和降壓的藍色區域，想看臨時供水區的位置的話，只要點選「顯示臨時水站」按鈕即可。

當我們點擊地圖中的臨時供水站圖示，便可以看到臨時供水站的位置與聯絡資訊囉！對於住在停水地區的民眾，趕緊透過台灣自來水公司的「停水公告查詢系統」查看哪裡有臨時供水站，好讓你紓解儲水及用水的問題吧！

台灣自來水公司「停水公告查詢系統」：https://wateroff.water.gov.tw/