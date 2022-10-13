小米台灣於 10/12 宣布旗下最新旗艦級手機 Xiaomi 12T 與 Xiaomi 12T Pro 在台上市，其中 Xiaomi 12T 搭載 Snapdragon 8+ Gen 1、120W HyperCharge 極速充電與 120Hz CrystalRes AMOLED 螢幕、兩億畫素相機，這種效能、相機、續航售價竟然只要新台幣 19,999 元，Xiaomi 12T 更是只要 16,999 元。本篇小編為大家整理 Xiaomi 12T 系列的預購禮及優惠資訊，同時小米台灣也同步推出 8 款新品進入台灣市場，文章內一起整理給各位，快來看看有什麼新品吧。

Xiaomi 12T Pro 與 Xiaomi 12T 外觀上幾乎長得一模一樣，唯一的差異只有在主相機下方，Xiaomi 12T Pro 寫著 200MP 也就是兩億像素，Xiaomi 12T 則寫著 108MP。

億級像素 OIS 超影像系統無所攝限 每張相片都是神作

Xiaomi 12T Series 配備專業億級像素 OIS 超影像系統，為紀錄生活中動態或靜態時刻、明亮或暗夜氛圍的每個精彩片段而生。Xiaomi 12T Pro 配備全台首款 2 億像素 OIS 超影像系統，以 2 億超高像素主鏡、OIS 光學防手震、8P 鏡片與 1/1.22 吋超大感光元件等強大的影像硬體組合，結合小米自主研發的 AI 演算法，輸出超越人眼所見的精細度，讓你從平凡無奇的事物中找到內涵，以超高解析度看見稍縱即逝的瞬間。

憑藉著超高像素提供的解像力、OIS 光學防手震帶來的穩定度與超大感光元件帶來的進光量，Xiaomi 12T Pro 的 2 億像素 OIS 超影像系統提供更多專業攝影應用，其中首度推出 Xiaomi ProCut 智慧構圖，藉由小米先進的 AI 演算法，透過機器學習從數百萬張照片進行構圖學習，一鍵針對原始 2 億像素相片進行裁切和修改，製作出多達五張不同的相片，每張都提供來自小米影像大腦的理想構圖，而且完全不減成像清晰程度，讓作品能在不同的角度創造新的故事。另外，因硬體的巨大優勢，足以為沒有搭載 2 倍長焦鏡頭的 Xiaomi 12T Pro 實現感光元件級的 2 倍變焦，拍攝出完美的人像與望遠照片。

用 Xiaomi 12T Pro 的 200MP 模式拍攝超高像素相片（左）後，即可以全新 ProCut 智慧構圖（右）功能一鍵裁切出不同比例與單獨人像照片，選取後可立即上傳社群。

而 Xiaomi ProFocus 運動追焦則透過 Xiaomi AI 相機技術和強大的感光元件，在動態的畫面中快速對焦主體，即使該物體模糊不清或暫時離開畫面，仍會持續保持對焦；在部分高速動態的拍攝中，為確保能拍出清晰的瞬間，只要輕鬆滑動快門按鈕，即可開啟閃電連拍，一秒最多可連續拍攝 30 張相片，不再錯過任何精彩時刻。在昏暗的酒吧、夜景餐廳裡，更仰賴 1/1.22 吋超大感光元件、f/1.69 超大光圈，搭配 16 合 1 像素合併技術，讓超級夜景拍攝能輕鬆應付低光源場景，以最低限度的輔助照明提供高感光影像，捕捉環境中令人驚豔的細節，同時將原有暗光環境氛圍保留。另外，Xiaomi 12T Pro 更提供 8K 高畫質錄影，為愛創作的用戶，帶來如電影拍攝的高質感成果。

Xiaomi 12T 則擁有 1 億像素 OIS 影像系統，配備 1 億像素高畫質主鏡頭、800 萬超廣角鏡頭與 200 萬微距鏡頭，同時擁有 OIS 光學防手震以有效延長曝光時間，確保每個時刻都清晰明亮，透過多重光學升級和最優質的夜間攝影功能，在不同光線條件下均能呈現極致清晰、低噪點的完美影像。

5G 行動平台採台積電工藝製程 超強性能毫不保留

Xiaomi 12T Pro 搭載目前業界最強悍的 Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台，採用領先業界的台積電 4nm 工藝製程，對比前一代（Snapdragon 8 Gen 1）其 CPU 和 GPU 性能分別顯著提升 16.7% 和 11%，功耗分別降低 33% 和 30%，藉由第 7 代 Qualcomm® AI 引擎提升影像訊號處理，讓 AI 處理效率明顯提升 20%。

Xiaomi 12T Pro 更配備 3725mm² 超大均溫板，是歷年 Xiaomi T 系列配備最大的散熱模組，VC 均熱板較 Xiaomi 11T Pro 還大 65%、導熱材料覆蓋率提升 125%，即使在密集或重度使用的情況下，也能有效降低核心溫度，提供流暢的娛樂與拍攝體驗，出色的能源效率，毫不保留為玩家全力衝刺。

Xiaomi 12T 則採用聯發科高階 5G 行動平台 – MediaTek Dimensity 8100-Ultra，基於台積電 5nm 工藝製程，採用全新 GPU 架構，性能和能效比較前一代提升高達 30%、CPU 效能提升 28%、節能效果同時提升 27%，快取全面支援最新 LPDDR5，存取介面也升級至 UFS 3.1，並且支援藍牙 5.3，帶來更極致的用戶體驗。無論是拍攝精彩照片和影片、觀看電影、聽音樂或瀏覽社群媒體，前所未有的優異體驗讓 Xiaomi 12T 成為用戶最穩定且信賴的後盾。

平衡畫質與能效 CrystalRes AMOLED 螢幕 杜比專業調音打造影音饗宴

小米團隊將螢幕的顯色與畫質表現視為用戶體驗中最關鍵的其中一環，因此 Xiaomi 12T Series 全面配備全新 6.67 吋 CrystalRes AMOLED 絕美螢幕，螢幕更新率高達 120Hz、觸控取樣率最高 480Hz，完美跟上玩家的每個動作。

Xiaomi 12T Series 在色彩顯示上持續追求影像的極致，提供 1220p 超高解析度、446 ppi 像素密度，顯示超過 680 億種色彩，並且支援 TrueColor 真彩顯示以及 DCI-P3 寬廣色域色彩，對比度高達 5,000,000:1 對比。藉由 1920Hz PWM 調光，在保護眼睛的同時，不犧牲影像品質。在「聽覺」享受上，則是以強勁的雙喇叭配置搭配 Dolby Atmos，完美輸出身歷其境般的影音體驗。

小米對影音的追求並沒有因此停止，Xiaomi 12T Pro 嘗試觸碰影音體驗天花板，額外支援 Dolby Vision、自適應 HDR，藉由 AdaptiveSync 技術，提供長時間使用手機的用戶一個螢幕與能效平行的最佳解決辦法。

120W 極速快充 19 分鐘就能滿血再出發

Xiaomi 12T Series 兩款新機均配備 5000mAh 大電量電池，能夠提供長達 13.5 小時的螢幕開啟時間，在續航表現持續傲視群機。除此之外，也都提供 120W HyperCharge 極速快充，最快能在 19 分鐘內可充電至 100%。憑藉著 Xiaomi AdaptiveCharge 自適應充電技術，將依據用戶的日常充電習慣，優化長時間充電時的效率，以維持電池續航與健康。在小米超長續航電池和快速充電的雙重加持下，用戶可以放心記錄生活中動人的每一刻。

時尚結合細膩外型設計 體現顛峰品味

為求展現精品及質感，Xiaomi 12T Series 背面採用全弧形 AG 磨砂玻璃霧面機身，讓手機在提供貼合手感同時，又不沾染指紋。為求體現小米美型旗艦設計語言，相機周圍特別設計獨特又強硬的金屬效果，搭配黃金分割線條，完美呈現旗艦超影像系統，讓 Xiaomi 12T Series 表現出個人對時尚的定義，散發出渾然天成的質感品味。

將於 10 月 12 日 11 點起於開放預購 10 月 22 日起陸續開賣

Xiaomi 12T Pro 建議售價為 $19,999 元 預購再獲最高超過 8 千元好禮

Xiaomi 12T Pro 提供藍色、銀色、黑色三種顏色，提供 12GB+256GB 售價新台幣 $19,999 元，購機即享 2 年超長保固與最長 12 個月內 1 次免費螢幕維修服務（僅限於小米商城 mi.com 與全台 34 間小米之家購機獨享，其他通路購機享 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修服務；價值新台幣 $3,000 元）、YouTube Premium 三個月免費試用（價值新台幣 $537 元，詳見註二）與 LiTV 電視頻道餐 30 天會員服務（價值新台幣 $250 元）。

Xiaomi 12T Pro 將於 10 月 12 日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物網與 ETmall 東森購物網開放預購，線上預購即贈 Xiaomi 手環 7 Pro（價值新台幣 $1,995 元）、實體門市預購即贈門市 AIoT 商品 $2,000 元現金券，另有更多好禮與服務，最高可獲超過 8 千元預購好禮；Xiaomi 12T Pro 於 10 月 22 日起於上述通路開賣，另於 11 月 1 日起，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與亞太電信開賣，搭配指定資費方案，影像旗艦 Xiaomi 12T Pro 購機 0 元起。

預購Xiaomi 12T Pro最高享$8,177好禮 預購通路 預購好禮 預購好禮價值 小米商城mi.com 【老用戶享回饋】 曾購買過小米或Redmi手機之小米帳號，將獲系統贈發Xiaomi 12T Pro購機現金券$1,000元 【預購好禮 – Xiaomi 手環7 Pro】 凡於預購期間購買Xiaomi 12T Pro即贈Xiaomi 手環7 Pro 【預購首日限時雙重送】 於10月12日指定時間內預購Xiaomi 12T Pro，有機會再獲Xiaomi 無線行動電源 10000 【評價曬新機大回饋】 購機後於11月21日前參與小米商城評價曬新機活動，完成指定動作即可獲得無限制現金券$700一張 【獨家延長免費螢幕維修服務有效期限】 獨享12個月內1次免費螢幕維修服務 【影音內容免費試用】 購機即享YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務 ※以上所有活動贈禮與現金券數量均有限，贈完為止；詳細活動內容謹依小米商城mi.com公告為主。※ 總價值$8,177元 小米之家 全台34間門市 【老用戶回娘家】 於11月30日前門市出示任一款Xiaomi、Redmi手機，將可享預購或購買Xiaomi 12T Pro直降$1,000元 【預購好禮 – $2,000元AIOT產品現金券】 凡於預購期間購買Xiaomi 12T Pro即贈$2,000元AIOT商品現金券（手機、平板不適用，單筆訂單金額最低2,001元起） 【10月22日專屬取機禮 – 最高獲郵政禮金$1,000元】 於10月22日完成交機，即可獲郵政禮金$600元。另外，如於小米之家台北信義威秀店預購，並於10月22日前30名完成交機者，再加碼贈郵政禮金$400元。 【曬出你的新機 –獲郵政禮金$600元】 於11月11日前，購機後在小米台灣官方Facebook粉絲團指定貼文曬出新機並完成指定動作，小米將再送郵政禮金$600元。 【獨家延長免費螢幕維修服務有效期限】 獨享12個月內1次免費螢幕維修服務 【影音內容免費試用】 購機即享YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務 ※以上活動贈禮、現金券與郵政禮金數量均有限，贈完為止；詳細活動內容謹依門市公告為主。※ 總價值$7,987元

Xiaomi 12T 建議售價為 $16,999 元 預購再獲最高超過 6 千元好禮

Xiaomi 12T 提供藍色、銀色、黑色三種顏色，提供 8GB+256GB 售價新台幣 $16,999 元，購機即享 2 年超長保固與最長 12 個月內 1 次免費螢幕維修服務（僅限於小米商城 mi.com 與全台 34 間小米之家購機獨享，其他通路購機享 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修服務；價值新台幣 $3,000 元）、YouTube Premium 三個月免費試用（價值新台幣 $537 元，詳見註二）與 LiTV 電視頻道餐 30 天會員服務（價值新台幣 $250 元）

Xiaomi 12T 將於 10 月 12 日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物網與 ETmall 東森購物網開放預購，線上預購即贈 Xiaomi 智慧攝影機 C300（價值新台幣 $1,095 元）、實體門市預購即贈門市 AIoT 商品 $1,000 元現金券，另有其他好禮與服務，最高可獲超過 6 千元預購好禮；Xiaomi 12T 於 10 月 22 日起於上述通路全面開賣，另於 11 月 1 日起，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與亞太電信開賣，搭配指定資費方案，Xiaomi 12T 購機 0 元起。

預購Xiaomi 12T最高享$6,582好禮 預購通路 預購好禮 預購好禮價值 小米商城mi.com 【老用戶享回饋】 曾購買過小米或Redmi手機之小米帳號，將獲系統贈發Xiaomi 12T購機現金券$1,000元 【預購好禮 – Xiaomi 智慧攝影機 C300】 1. 凡於預購期間購買Xiaomi 12T即贈Xiaomi 智慧攝影機 C300 【評價曬新機大回饋】 購機後於11月21日前參與小米商城評價曬新機活動，完成指定動作即可獲得無限制現金券$700一張 【獨家延長免費螢幕維修服務有效期限】 獨享12個月內1次免費螢幕維修服務 【影音內容免費試用】 購機即享YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務 ※以上所有活動贈禮與現金券數量均有限，贈完為止；詳細活動內容謹依小米商城mi.com公告為主。※ 總價值$6,582元 小米之家 全台34間門市 【老用戶回娘家】 於11月30日前門市出示任一款Xiaomi、Redmi手機，將可享預購或購買Xiaomi 12T直降$1,000元 【預購好禮 – $1,000元AIOT產品現金券】 凡於預購期間購買Xiaomi 12T即贈$1,000元AIOT商品現金券（手機、平板不適用，單筆訂單金額最低1,001元起） 【10月22日專屬取機禮 – 最高獲郵政禮金$1,000元】 於10月22日完成交機，即可獲郵政禮金$600元。另外，如於小米之家台北信義威秀店預購，並於10月22日前30名完成交機者，再加碼贈郵政禮金$400元。 【獨家延長免費螢幕維修服務有效期限】 獨享12個月內1次免費螢幕維修服務 【影音內容免費試用】 購機即享YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務 ※以上活動贈禮、現金券與郵政禮金數量均有限，贈完為止；詳細活動內容謹依門市公告為主。※ 總價值$6,387元

新品一：Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型 無極限視野 影院級體驗

86 吋超大螢幕重磅登台 支援 4K Ultra HD 及 Dolby Atmos® 在家也能擁有極致享受

Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型為小米在台推出首款超大尺寸的智慧顯示器，不僅具備 86 吋超大螢幕、精心設計的完美螢幕機身比，邊框採用精細做工的頂級金屬無邊框設計，大幅度提升可視範圍，提供無限寬廣的視野。Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型擁有 4K Ultra HD 超高解析度顯示，提供雙 120Hz 技術，以 120Hz 超高螢幕更新率結合 4K 120Hz MEMC 動態補償技術，能達到毫秒級的補幀，從而提供高速場景絲滑影像，無論是迎接年底的世足賽，或欣賞一部賽車競速類電影，都能提供超高臨場感、速度感的刺激視覺體驗。

Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型採用劇院級 DCI-P3 寬廣色域，呈現電影導演預期的精準色彩，以顯示多達 10.7 億種色彩深度，使得影像在色彩過渡之間看起來更加流暢，同時支援 Dolby Vision™ IQ 智慧動態 HDR 顯示技術，透過高擬真的畫面顛覆您的視覺體驗，將生活娛樂提升到另一個層次，

此外，Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型的喇叭系統配備四個驅動單體，增強低音效果，讓聲音更豐富也更渾厚，提供觀影者環繞的聽覺體驗，在 Dolby Atmos® 與 DTS:X® 技術加持下，不僅還原聲音的細節，還能產生環繞在空中的立體聲，讓你如同身處球賽現場、電影場景或遊戲空間中，創造身歷其境、更具層次的震撼音效。

Android TV™ 11 豐富內容 內建智慧助理搭配 Chromecast 智慧生活投影無限可能

Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型搭載 Android TV™ 11，提供超過 40 萬部電影及豐富內容與超過 7,000 個應用程式及遊戲讓消費者隨意挑選，現在最流行的串流平台觀影方式也能從智慧顯示上直接觀看；同時，Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型也具備 Chromecast Built-in™與 Miracast，不論是智慧型手機、平板或是電腦，都能以無線方式投影在智慧顯示器上，立即在 86 吋的大螢幕上觀賞精彩內容。而內建 Google 助理更能讓用戶以語音方式，從搜尋電影、查看天氣以及控制家中其他智慧型裝置，全都可在最多三公尺的範圍內透過語音下達指令，讓智慧顯示器成為你的私人助理。

此外，智慧顯示器提供 HDMI 2.1 與其他多功能連接埠，各種裝置隨插即用，同時支援新一代 Wi-Fi 6，提供更順暢的網路環境；透過內建的四核心處理器，以及 3GB + 32GB 的大儲存空間規格，提供更優異的處理效能及運算能力，讓用戶在觀賞時擁有最極致的影音享受。

Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型售價只要 $69,999 元 早鳥購買再送吸塵器

Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型售價新台幣 $69,999 元，於 10 月 22 日前購買即享早鳥禮 – 米家無線吸塵器 G10（價值新台幣 $7,495 元）；即日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣。

新品二：Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型 智慧視界 精彩極現

全新搭載 Ultra HD 4K QLED 卓越的視覺體驗顛覆想像

Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型擁有最新的量子點顯示技術，搭配極窄的高質感鋁合金邊框擴大視野，讓色彩栩栩如生，提供極致且生動的畫質。其提供 4K Ultra HD 超高畫值，憑藉 3840 x 2160 的清晰解析度，即使是最微小的細節都令人驚豔，同時擁有 DCI-P3 92% 寬廣的色域覆蓋率和 10.7 億種色彩顯示，讓您舒適地躺在沙發上，即能享受令人屏息的畫質。全面升級的 Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型同樣也提供 MEMC 動態補償技術，將低幀率內容智慧補幀升級為高幀率，即時最佳化影像以完美呈現移動影像的每個畫面，進而在觀賞快節奏的場景時，獲得更流暢、更清晰的顯示效果。

結合強大的視聽雙重奏 – Dolby Vision™ IQ 和 Dolby Atmos®，以及電視的環境光感應器，Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型以智慧方式顯示每個細節，根據房間內不斷變化的光線和正在播放的內容類型進行動態調整，如此一來，將能觀賞到針對每個時刻所最佳化的亮度、對比度與色彩顯示。Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型擁有 2 x 15W 高功率全頻段喇叭，在高頻和低頻都能提供優異表現，產生更明亮、更飽滿的音訊，同時支援 Dolby Atmos® 與 DTS:X® 技術，讓整個客廳都能隨觀賞內容變身搖滾演唱會或置身百老匯歌劇院。

內建 Google TV™搭配 Google 語音助理 實現美好智慧生活

Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型內建 Google TV™，提供豐富多樣的內容，更可依根據觀看紀錄跟感興趣的內容推薦更適合的全新節目或串流影音，同時支援 Google 助理，使用語音即能查詢天氣、交通、電影及串流平台等生活大小事，如果家中有其它智慧家電，也能用語音助理輕鬆控制。Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型配備雙頻 Wi-Fi 和 Bluetooth 5.0 技術，大大提升連線品質，實現更快速及穩定的網路及資料傳輸，讓放假追劇、好友聚會或休閒娛樂更具品味。

Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型 上市資訊

Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型售價新台幣 $35,999 元，即日起至 10 月 31 日止於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開放預購，11 月 1 日起現貨開賣；於 10 月 22 日前參與預購即享早鳥禮 – Xiaomi 空氣淨化器 4 Lite（價值新台幣 $3,495 元）。

新品三：Xiaomi 掃拖機器人 X10+ 全面進化 全能出眾

全能基座：自動洗拖布、集塵、熱風烘乾、注水 四合一免手洗、免清塵

Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 全面進化，模擬用戶居家地板清潔時所需步驟，將掃拖家務中最令人困擾的注水、清洗拖布、晾曬、灰塵清理通通透過強大的全能基座搞定。工作完畢的 Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 將自動回到全能基座，透過 17000Pa 強力風扇與雙風管自動集塵設計，能在 10 秒內清空機身內的灰塵至內建 2.5L 集塵袋的基座，可有效收集 60 次集塵盒的垃圾，免除頻繁清潔與造成二次汙染的困擾。

此外，Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 配備 2.5L 的清水箱與汙水箱，清水箱可即時為機身水箱注水，讓拖布隨時保持濕潤，用戶無須時時補給；而拖地時最困擾的抹布清潔，自動清洗抹布功能，強大水流噴洗清潔盤快速浸溼拖布，並透過高速旋轉與刮擦，去除拖布上的污漬達到有效清潔，最後透過自動旋轉脫水將清洗後的汙水吸往汙水箱，達到手洗時人工擰乾效果；為了避免拖布仍未完全乾燥，衍生發臭或滋生細菌的風險，Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 更支援快速熱風烘乾，脫水後的拖布即刻進行 2 小時熱風烘乾，去除濕氣讓拖布煥然一新。

全新 S-Cross AI™ Advanced 3D 障礙物辨識與迴避感測器系統 清潔無死角

Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 擁有全新 S-Cross AI™ Advanced 3D 障礙物辨識與迴避感測器系統，具備毫米級感測精確度，可支援物體與環境辨識、控制清潔動作及穩定迴避障礙物，精確的 AI 視覺系統使用 AI 圖形演算法，擁有人眼級物體辨識，能辨識家中地板和房間內的各種障礙物，無需手動移除即可智慧執行家庭清潔。而 Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 同時提供 LDS 雷射導航，精準執行室內環境 360° 建模掃描，快速繪製居家配置地圖，完善地規劃清潔路徑，無須擔心光線或環境干擾。

超音波地毯辨識功能自動抬升脫布 拖地區域免煩惱

Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 的拖地功能更全面進化，以雙拖布 180rpm 高速旋轉加壓拖地達成 5 倍高效清潔力，提供 3 種水量設定，可去除地板上的咖啡漬、乾泥土和其他汙漬，地板上不留一絲灰塵。同時，Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 利用超音波辨識地毯，行經地毯區域自動抬升拖布，避免拖布導致地毯潮濕。

Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 配備 4000Pa 強大吸力馬達，能瞬間吸收地面碎屑與微粒，提供 4 種吸力設定能用於灰塵、頭髮與縫隙等不同情況變化，讓地板煥然一新，確保舒適無塵的生活。

Xiaomi 掃拖機器人 X10+ 上市資訊

Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 售價新台幣 $26,995 元，於 10 月 31 日前購買即享早鳥價新台幣 $25,995 元，再享早鳥禮 – Xiaomi 智慧破壁調理機（價值新台幣 $ 2,995 元）；即日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣。

新品四：Xiaomi 掃拖機器人 S10 智慧升級 居家清潔更得心應手

配備 LDS 雷射導航技術 精準快速繪製全屋地圖 高效清掃更智慧

Xiaomi 掃拖機器人 S10 配備 LDS 雷射導航技術，全面進化的 LDS 感測器具有 360 度偵測範圍，能精準定位、偵測家中環境，並且準確地測量掃拖機器人與周遭物品的適當距離，同時在結合多個感應器共同合作下，Xiaomi 掃拖機器人 S10 能辨識複雜環境，有效減少與家具間的碰撞。

Xiaomi 掃拖機器人 S10 支援四種工作模式：靜音模式、標準模式、中度模式、高功率模式，提供用戶最符合需求的清掃模式。在吸塵方面，Xiaomi 掃拖機器人 S10 搭載強勁的無刷馬達，擁有 4000Pa 的強勁吸力，輕鬆清除地面上的所有灰塵與毛髮，打造一塵不染的乾淨空間。

在拖地方面，Xiaomi 掃拖機器人 S10 採 Y 字型清掃路徑，以左右雙向來回反覆擦拭模擬人工清潔，有效清除地板髒汙。結合智慧水箱的拖布濕度控制，在拖地時均勻釋放水量，更有配合不同地面材質的三種不同出水設定，確保 Xiaomi 掃拖機器人 S10 在拖地時能固定濕度而不會浸透地板，高效完成清掃工作。

Xiaomi 掃拖機器人 S10 搭載 3200mAh 大容量電池，使用標準模式清潔時，可提供最長達 130 分鐘的清掃工時，長效續航更加便利。此外，如將 Xiaomi 掃拖機器人 S10 連線至米家 App，便能自動區隔家中不同空間，精準地繪製清掃地圖，並且個別依照不同用戶的生活習慣自訂您的清潔排程，不論是自動選擇您想清潔的區域、或是切換不同樓層的清掃地圖，發揮 Xiaomi 掃拖機器人 S10 的最大清掃效率。

Xiaomi 掃拖機器人 S10 上市資訊

Xiaomi 掃拖機器人 S10 售價新台幣 $7,995 元，即日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣。

新品五：Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 達 75 度高溫清潔 消滅頑固髒污

吸塵、拖地、清洗 3 合 1 眼見為憑的真潔淨

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 展現居家清潔新樣貌，提供居家主要負責清潔家務者，同時吸塵、拖地與清洗滾刷三重工作，一次清除乾濕兩種髒污。Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 執行清潔任務時，首先透過強大吸力快速清除表面上的灰塵與碎屑，接著透過每秒轉動 15 次的高頻率滾刷進行高溫拖淨，並在拖地注水時分離淨水與汙水的管路，確保不會交叉汙染；此外，Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 最受矚目的高溫清潔，透過機座注入 75 度清水，拖地遇到頑強污漬如油汙或附著在地板乾掉的醬料或米飯等，皆能藉由高溫清水軟化，輕鬆除垢讓地板潔淨如新。

智慧型偵測功能 最佳模式自動轉換

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 具備智慧型偵測功能，針對塵垢、污漬狀態自動調整適合模式，內建「自動模式」、「高功率模式」、「吸水模式」三種模式，滿足全家各場域的清潔需求，自動模式適合客廳和臥室擦除表面灰塵並清除碎屑的基礎清潔；高功率模式則適用於經常性沾染油膩污漬醬料等的廚房，透過自動調整水量與吸力，有效延長電池續航，達到深層清潔效果而不浪費水；而每日洗完澡浴室地板上的積水與水漬，則能以吸水模式進行清除，時刻保持浴室乾爽也不易造成滑倒等風險。

全自動清潔基座 充電、自動清潔、加水、熱風烘乾一次搞定

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 全自動清潔基座，兼具充電與清潔功能，用戶地板清潔完畢後，將主機放回基座，單次充電可使用長達 35 分鐘，一次搞定家中所有空間。用戶只需一鍵操控，滾刷即可自動清洗，清洗完成後，透過 55°C 熱風烘乾，去除異味並防止霉斑。全自動清潔基座配備 3 公升大容量水箱，可自動在主機中注水將近 4 次，滿足一週清潔需求。

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 上市資訊

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 售價新台幣 $20,995 元，於 10 月 31 日前購買即享早鳥價新台幣 $19,995 元，再享早鳥禮 – 小米智慧氣炸鍋 3.5L（價值新台幣 $ 1,995 元）；即日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣。

新品六：Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 一拖即淨，開啟清洗新世代

創新吸頭設計 X 大型無擾式滾刷 提升居家清潔效能一步到位

Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 提供吸、拖、淨 3 合 1 高效地板清潔的另一種選擇，採用創新大型無擾式滾刷，可覆蓋整個表面，提供超過單筒式毛刷三倍滾刷接觸面積，同時間進行吸塵、拖淨和清潔地板，一次就讓地板光亮如新。創新吸頭設計擁有自驅式牽引功能，能靈活轉向輕鬆省力，無需彎腰也能清理全家，同時針對狹窄間隙、牆壁邊緣與階梯角落等區域可緊鄰壁面滑動，徹底清除邊緣或角落塵垢。Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 機身可 90 度平擺，能輕易伸入最低 12cm 的空間，以不受拘束的方式清潔沙發、床、桌椅下方空間，而機身的整合式風扇可分離水分與空氣，即使整台裝置完全放平，灰塵也不會進入通風機影響清潔過程。

Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 具備智慧型偵測功能，讓清潔過程易於判讀，在運作的過程中也能偵測地板髒汙程度自動進行「自動模式、高功率模式、吸水模式」切換。Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 配備 3700mAh 大電池，充電一次可提供最長 35 分鐘清潔工作，充電過程中用戶可按下按鈕執行深度自清潔模式，依據滾刷與水路的髒汙程度，還可智慧調整清潔循環次數。而清掃後所留下的髒污水，透過汙水箱固體與液體分離的設計，更易於分離和排空，用戶只需打開箱體，固體髒污自動分離，讓久久一次地機體髒污清潔更便利。

Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 上市資訊

Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 售價新台幣 $15,995 元，於 10 月 31 日前購買即享早鳥價新台幣 $14,995 元，再享早鳥禮 – Xiaomi 智慧彩光燈帶（價值新台幣 $1,495 元）；即日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣。

新品七：Xiaomi 手環 7 Pro 時尚質感 開啟智慧健康生活

配備 1.64 吋超大矩形螢幕 使用更加直覺便利

Xiaomi 手環 7 Pro 為小米第一款採用金屬設計的手環，僅 20.5g 輕、11mm 薄，透過高光澤的金屬質地讓腕上風采亮眼出色；同時配備業界少見的 1.64 吋矩形 AMOLED 螢幕，螢幕機身比例達 70%，讓所有文字和圖示擁有更多空間清楚顯示，使用者介面採類似智慧型手機的功能配置，在操控上更加直覺且容易，更提供超過 150 款錶面結合額外選購的 6 款風格錶帶，不論是時尚風、運動風，用戶都能依照當下心情恣意變換，搭配出個人 OOTD 專屬風格。

提供 GPS 運動軌跡 化身最佳健身夥伴

Xiaomi 手環 7 Pro 專為輕鬆暢跑設計，具備衛星定位和移動追蹤功能，內建的全球衛星定位晶片可以即時記錄 GPS 運動軌跡，將相關運動數據同步至手機中，用戶在戶外練跑時再也不用攜帶手機，就能精準掌握訓練過程。Xiaomi 手環 7 Pro 支援超過 110 種運動模式與 14 種專業的運動模式，用戶可隨時隨地展開訓練，同時也能開啟全新的健身功能「好友競賽」，邀請朋友一起設定每日步數、燃燒卡路里、運動時間等目標，與同伴一同達到健身效果，讓你的鍛鍊過程再也不無聊。除了健身鍛鍊外，Xiaomi 手環 7 Pro 也關心您的健康和心情，全天候的心率紀錄、血氧檢測、睡眠偵測等健康統計，也能透過 Strava 和 Apple Health 同步資料，讓您即時了解自己的身體狀況。Xiaomi 手環 7 Pro 具備 5ATM 防水等級，並提供一般模式下最長 12 天待機，即使是洗手、游泳也不必取下。

Xiaomi 手環 7 Pro 上市資訊

Xiaomi 手環 7 Pro 提供夜躍黑、靜息白兩種配色，售價新台幣 $1,995 元；Xiaomi 手環 7 Pro 專屬選配腕帶限定色 – 梵谷綠、莫内灰，售價新台幣 $345 元；Xiaomi 手環 7 Pro 專屬選配腕帶多彩色 – 舒展藍、冥思綠、悅活粉與活力橙，售價新台幣 $195 元。

Xiaomi 手環 7 Pro 即日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣。即日起至 10 月 31 日期間購買 Xiaomi 手環 7 Pro，即可以新台幣 $295 元加購梵谷綠、莫内灰腕帶（原價新台幣 $345 元，每款顏色僅可加購一次）；另可以新台幣 $145 元加購舒展藍、冥思綠、悅活粉、活力橙腕帶（原價新台幣 $195 元，每款顏色僅可加購一次）。

新品八：Redmi Pad 極致順暢，超高續航樂趣不間斷

Redmi 首款平板電腦 高效能ｘ高續航ｘ高 CP 值

Redmi 長期以來都以超越同級的質感外型與優異性能，以及超高 CP 值的售價深受廣大用戶與米粉喜愛，隨著消費者對大螢幕的需求越來越高，小米宣布帶來 Redmi 首款平板電腦 – Redmi Pad！Redmi Pad 配備 10.61 吋 2K 90Hz 高畫質螢幕，較其他同級產品的 60Hz 與 75Hz 更高出一階，視覺延遲感更低，提供極致的順暢度及清晰度，再搭配 Dolby Atmos® 的豐富環繞音感，不論是追劇、玩遊戲都能有極致感受！同時 Redmi Pad 是全球首款獲得 SGS 低視覺疲勞認證的平板電腦，更擁有德國萊因 TÜV 的低光認證，讓眼睛在長時間觀看下也能提供很好的保護。

在商務與學術使用時，Redmi Pad 配備 800 萬像素、105° 超廣角前置居中鏡頭，藉由 FocusFrame 功能，提供用戶在 Messanger 等線上軟體視訊通話時，讓人像維持在螢幕中央，即使隨意移動，也不用擔心對方會看不到自己，無需隨時手持、徹底解放雙手。

Redmi Pad 配備 8000mAh 超大電量電池，提供最長連續 26 小時閱讀、連續 21 小時影片觀看或連續 12 小時奮戰連線遊戲，並支援 18W 快速充電與隨盒附贈 22.5W 快充充電器，確保提供馬拉松式的影集觀看、線上遊戲或視訊對話。

Redmi Pad 上市資訊

Redmi Pad 提供石墨灰、月光銀、薄荷綠三種配色，6GB+128GB 售價新台幣 $7,999 元，10 月 22 日起於小米商城 mi.com、小米之家全台 34 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、momo 購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 開賣；10 月 31 日前於小米商城 mi.com 與小米之家全台 34 間實體門市購買即贈 Redmi Pad 專屬鋼化膜（價值新台幣 $299 元；數量有限，送完為止）。另於 11 月 1 日起，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與亞太電信開賣，搭配指定資費方案，Redmi Pad 購機 0 元起。

https://www.mi.com/tw/