Xiaomi 12T Pro搭載目前最強的Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台，採用領先業界的台積電4nm工藝製程，對比前一代Snapdragon 8 Gen 1，CPU和GPU性能分別顯著提升16.7%和11%，功耗分別降低33%和30%

小米於今日 ( 10/4 ) 舉行線上發表會，推出旗下全新旗艦手機 Xiaomi 12T 系列手機，分別為：Xiaomi 12T Pro 及 Xiaomi 12T，最大亮點為搭載 2 億像素的 OIS 超影像系統。Xiaomi 12T Pro 售價 749 歐元起 ( 折合新台幣約 23,570 元 ) ; Xiaomi 12T 售價則為 599 歐元起 ( 折合新台幣約 18,800 元 )。

Xiaomi 12T Pro搭載目前最強的Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台，採用領先業界的台積電4nm工藝製程，對比前一代Snapdragon 8 Gen 1，CPU和GPU性能分別顯著提升16.7%和11%，功耗分別降低33%和30%

旗艦超影像系統

Xiaomi 12T系列配備專業級相機，為用戶提供全新格局的智慧型手機攝影體驗。Xiaomi 12T Pro 配備專業級 2 億像素 OIS 超影像系統，以突破性的硬體和小米自主研發的 AI 演算法為後盾，提供超高清晰度、強大夜間攝影和快速對焦的專業成像。與其他軟體調教相結合，即使在低光源環境中也能捉住精緻細節，或是在捕捉快速移動的主角時不再失焦。

Xiaomi 12 Pro 還提供透過感光元件執行的2倍變焦，可利用 1/1.22 吋大尺寸感光元件，拍攝完美的人像與望遠照。Xiaomi 12T Pro 提供 Xiaomi ProCut 智慧構圖和閃電連拍功能，一鍵智慧裁剪並創造具專業質感的內容，隨手即可上傳各類型社群網站的照片。另外，Xiaomi 12T Pro 支援 8K 高畫質錄影，全面釋放電影級拍攝手法的創意。

Xiaomi 12T Pro配備專業級2億像素OIS超影像系統，以突破性的硬體和小米自主研發的AI演算法為後盾，提供超高清晰度、強大夜間攝影和快速對焦的專業成像。

Xiaomi 12T 配備經典三鏡頭相機，包含 1 億像素專業級主鏡頭、800 萬超廣角鏡頭與 200 萬微距鏡頭。即使在具有挑戰性的環境下，在強大的低光源攝影能力加持下，也能提供清晰明亮的影像。

強大性能

Xiaomi 12T Pro 搭載目前最強的 Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台，採用領先業界的台積電 4nm 工藝製程，對比前一代 Snapdragon 8 Gen 1，CPU 和 GPU 性能分別顯著提升 16.7% 和 11%，功耗分別降低 33% 和 30%。同時，Xiaomi 12 T Pro 配備較前一代（Xiaomi 11T Pro）還大 65% 的 VC 均熱板與提升 125% 導熱材料覆蓋率的散熱系統，提供更加順暢的用戶體驗和出色的電源效率，無需再擔心過熱問題。

Xiaomi 12T 則採用聯發科高階 5G 行動平台 – MediaTek Dimensity 8100-Ultra，基於台積電 5nm 工藝製程，採用全新 GPU 架構，性能和能效比較前一代提升高達 30%，同時時脈、快取和存取速度也有所提升，帶來更快的用戶體驗。無論是拍攝精彩照片和影片、觀看電影或瀏覽社群媒體，Xiaomi 12T 在任何日常使用情境提供最佳性能。

超大電池與續航組合

Xiaomi 12T系列以一面6.67 吋 CrystalRes AMOLED螢幕帶來絕美的視覺體驗，提供高達1220p解析度與超過680億種色彩，完美平衡清晰度、色彩細節和功耗效率。�

即使在續航表現一向傲視群機的小米旗艦系列手機中，Xiaomi 12T 系列的續航表現仍相當出色，提供超長的待機時間與超速的快充表現。Xiaomi 12T 系列兩款手機均配備 5,000mAh 大電量電池並擁有 120W HyperCharge 極速快充，最快能在 19 分鐘內可充電至 100%，並提供長達 13.5 小時螢幕開啟的時間。此外，憑藉著 Xiaomi AdaptiveCharge 自適應充電技術，將依據用戶的日常充電習慣，優化長時間充電時的效率，以維持電池續航與健康。在小米超長續航電池和快速充電的雙重加持下，用戶將可自在地去任何地方、做任何事情，也不會擔心錯過生活中任何一個動人的時刻。

頂尖螢幕

Xiaomi 12T 系列以一面 6.67 吋 CrystalRes AMOLED 螢幕帶來絕美的視覺體驗，提供高達 1220p 解析度與超過680億種色彩，完美平衡清晰度、色彩細節和功耗效率。整面華麗的螢幕更透過智慧功能增強顯色效果，包含擁有可以根據觀看內容而自適應動態調整螢幕更新率的 AdaptiveSync 技術，提供長時間使用手機的用戶，一個螢幕與能效平行的最佳解決辦法。另外，提供自適應閱讀模式，有效減少螢幕對眼睛發出的藍光量，以提高眼睛的舒適度。

Xiaomi 12T 系列以標誌性的經典設計元素，展現精品級質感，全弧形磨砂背蓋減少指紋沾黏，並提供平衡貼合的手感。從正面和背面、從上端到下沿，完整呈現質感品味的手機設計語言。

Xiaomi 12T 系列全球發布上市資訊

Xiaomi 12T 系列將於 10 月 13 日起於全球各市場陸續開賣。Xiaomi 12T Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 和 12GB+256GB 三種容量版本，定價為 749 歐元起。

Xiaomi 12T 提供 8GB+128GB 與 8GB+256GB 兩種容量版本，定價為 599 歐元起。

Xiaomi 12T 系列規格

 

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

設計

尺寸：163.1mm x 75.9mm x 8.6mm3

重量：205g3

第五代 Corning® Gorilla® 玻璃

AG 磨砂玻璃背蓋

顏色選擇：黑、銀、藍

 

尺寸： 163.1mm x 75.9mm x 8.6mm3

重量： 202g3

第五代 Corning® Gorilla® 玻璃

AG 磨砂玻璃背蓋

顏色提供：黑、藍、銀

影像系統

      2 億像素 OIS 超影像系統

-Samsung ISOCELL HP1
-1/1.22吋大感光元件
-0.64μm 像素尺寸
-1.28μm 4合1像素尺寸
-2.56μm 16 合 1 超像素
-f/1.69、8P 鏡頭、85°FOV
-OIS 光學防手震
-200MP Xiaomi ProCut
-2x in-sensor zoom 兩倍變焦
- 夜景模式、Ultra Night Video 超級夜景拍攝
-Xiaomi ProFocus：運動追焦、運動抓拍、人眼追焦
-8K影片錄製、HDR10+影片錄製

      800萬像素超廣角相機

-1/4吋感光元件、1.12μm 像素尺寸
-f/2.2、120° FOV

      200萬像素微距相機

-1/5吋感光元件、 1.75μm 像素尺寸
-f/2.4

      2000萬像素自拍相機

-1/3.47吋感光元件、 0.8μm 像素尺寸
-f/2.24、78° FOV

       1 億像素 OIS 影像系統

-Samsung ISOCELL HM6
-1/1.67吋感光元件
-1.92μm 9合1像素尺寸
-f/1.7、83.6° FOV
-OIS 光學防手震
-Ultra Night Video 超級夜景拍攝

        800萬像素超廣角相機

-1/4吋感光元件、1.12μm 像素尺寸
-f/2.2、120° FOV

        200萬像素微距相機

-1/5吋感光元件、 1.75μm 像素尺寸
-f/2.4

        2000萬像素自拍相機

-1/3.47吋感光元件、 0.8μm 像素尺寸
-f/2.24、78° FOV

螢幕

      120Hz 6.67吋 CrystalRes AMOLED 打孔螢幕

-20:9、2712 x 1220、446 ppi
-120Hz 螢幕更新率、最高 480Hz 觸控取樣率
-AdaptiveSync 螢幕： 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz
-亮度：500nits (typ)、HBM 900nits
-對比度：5,000,000 : 1
-超過680億種色彩
-TrueColor 螢幕、JNCD≈0.28、Delta E≈0.38

Dolby Vision®、HDR10+

真彩顯示

自適應 HDR

自適應閱讀模式

SGS 低視覺疲勞認證

螢幕下指紋解鎖

 

      120Hz 6.67吋 CrystalRes AMOLED 打孔螢幕

-20:9、2712 x 1220、446 ppi
-120Hz 螢幕更新率、最高 480Hz 觸控取樣率
-AdaptiveSync 螢幕： 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz
-亮度：500nits (typ)、HBM 900nits
-對比度：5,000,000 : 1
-超過680億種色彩
-TrueColor 螢幕

HDR10+

真彩顯示

螢幕下指紋解鎖

 

性能

      Snapdragon® 8+ Gen1

-台積電 4nm 工藝製程
-最高主頻 3.2GHz、採用 Armv9 Cortex-X2 核心
-Qualcomm® Adreno™ GPU
-Snapdragon X65 5G 數據機系統
-第7代 Qualcomm® AI 引擎

LPDDR5 記憶體 + UFS 3.1 儲存空間

基於 Android 12 的 MIUI 13

 

      MediaTek Dimensity 8100-Ultra

-台積電 5nm 低功耗工藝製程
-4 x A78 2.85GHz
-4 x A55 2.0GHz
-GPU: Mali-G610 MC6

LPDDR5 記憶體 + UFS 3.1 儲存空間

基於 Android 12 的 MIUI 13

 

Battery and Charging

 

5,000mAh (typ) 大容量電池

120W Xiaomi HyperCharge 極速快充

Xiaomi AdaptiveCharge

隨附 120W 充電器

 

5,000mAh (typ) 大容量電池

120W Xiaomi HyperCharge 極速快充

Xiaomi AdaptiveCharge

隨附 120W 充電器

Audio

專業調音立體聲雙喇叭

SOUND BY Harman Kardon 專業調音

Dolby Atmos®

 

專業調音立體聲雙喇叭

Dolby Atmos®

 

Connectivity

雙卡雙待

支援 NFC

Bluetooth 5.2

5G：支援 NSA + SA

網路頻段：

-5G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n75/n78
-4G：LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
-4G；LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
-3G：WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
-2G：GSM: 850 900 1800 1900 MHz

Wi-Fi 6

 

雙卡雙待

支援 NFC

Bluetooth 5.3

5G：支援 NSA + SA

網路頻段：

-5G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
-4G：LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
-4G：LTE TDD：B38/40/41
-3G：WCDMA：B1/2/4/5/6/8/19
-2G：GSM：850 900 1800 1900 MHz

Wi-Fi 6

https://www.mi.com/tw/

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