小米於今日 ( 10/4 ) 舉行線上發表會，推出旗下全新旗艦手機 Xiaomi 12T 系列手機，分別為：Xiaomi 12T Pro 及 Xiaomi 12T，最大亮點為搭載 2 億像素的 OIS 超影像系統。Xiaomi 12T Pro 售價 749 歐元起 ( 折合新台幣約 23,570 元 ) ; Xiaomi 12T 售價則為 599 歐元起 ( 折合新台幣約 18,800 元 )。

旗艦超影像系統

Xiaomi 12T系列配備專業級相機，為用戶提供全新格局的智慧型手機攝影體驗。Xiaomi 12T Pro 配備專業級 2 億像素 OIS 超影像系統，以突破性的硬體和小米自主研發的 AI 演算法為後盾，提供超高清晰度、強大夜間攝影和快速對焦的專業成像。與其他軟體調教相結合，即使在低光源環境中也能捉住精緻細節，或是在捕捉快速移動的主角時不再失焦。

Xiaomi 12 Pro 還提供透過感光元件執行的2倍變焦，可利用 1/1.22 吋大尺寸感光元件，拍攝完美的人像與望遠照。Xiaomi 12T Pro 提供 Xiaomi ProCut 智慧構圖和閃電連拍功能，一鍵智慧裁剪並創造具專業質感的內容，隨手即可上傳各類型社群網站的照片。另外，Xiaomi 12T Pro 支援 8K 高畫質錄影，全面釋放電影級拍攝手法的創意。

Xiaomi 12T 配備經典三鏡頭相機，包含 1 億像素專業級主鏡頭、800 萬超廣角鏡頭與 200 萬微距鏡頭。即使在具有挑戰性的環境下，在強大的低光源攝影能力加持下，也能提供清晰明亮的影像。

強大性能

Xiaomi 12T Pro 搭載目前最強的 Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台，採用領先業界的台積電 4nm 工藝製程，對比前一代 Snapdragon 8 Gen 1，CPU 和 GPU 性能分別顯著提升 16.7% 和 11%，功耗分別降低 33% 和 30%。同時，Xiaomi 12 T Pro 配備較前一代（Xiaomi 11T Pro）還大 65% 的 VC 均熱板與提升 125% 導熱材料覆蓋率的散熱系統，提供更加順暢的用戶體驗和出色的電源效率，無需再擔心過熱問題。

Xiaomi 12T 則採用聯發科高階 5G 行動平台 – MediaTek Dimensity 8100-Ultra，基於台積電 5nm 工藝製程，採用全新 GPU 架構，性能和能效比較前一代提升高達 30%，同時時脈、快取和存取速度也有所提升，帶來更快的用戶體驗。無論是拍攝精彩照片和影片、觀看電影或瀏覽社群媒體，Xiaomi 12T 在任何日常使用情境提供最佳性能。

超大電池與續航組合

即使在續航表現一向傲視群機的小米旗艦系列手機中，Xiaomi 12T 系列的續航表現仍相當出色，提供超長的待機時間與超速的快充表現。Xiaomi 12T 系列兩款手機均配備 5,000mAh 大電量電池並擁有 120W HyperCharge 極速快充，最快能在 19 分鐘內可充電至 100%，並提供長達 13.5 小時螢幕開啟的時間。此外，憑藉著 Xiaomi AdaptiveCharge 自適應充電技術，將依據用戶的日常充電習慣，優化長時間充電時的效率，以維持電池續航與健康。在小米超長續航電池和快速充電的雙重加持下，用戶將可自在地去任何地方、做任何事情，也不會擔心錯過生活中任何一個動人的時刻。

頂尖螢幕

Xiaomi 12T 系列以一面 6.67 吋 CrystalRes AMOLED 螢幕帶來絕美的視覺體驗，提供高達 1220p 解析度與超過680億種色彩，完美平衡清晰度、色彩細節和功耗效率。整面華麗的螢幕更透過智慧功能增強顯色效果，包含擁有可以根據觀看內容而自適應動態調整螢幕更新率的 AdaptiveSync 技術，提供長時間使用手機的用戶，一個螢幕與能效平行的最佳解決辦法。另外，提供自適應閱讀模式，有效減少螢幕對眼睛發出的藍光量，以提高眼睛的舒適度。

Xiaomi 12T 系列以標誌性的經典設計元素，展現精品級質感，全弧形磨砂背蓋減少指紋沾黏，並提供平衡貼合的手感。從正面和背面、從上端到下沿，完整呈現質感品味的手機設計語言。

Xiaomi 12T 系列全球發布上市資訊

Xiaomi 12T 系列將於 10 月 13 日起於全球各市場陸續開賣。Xiaomi 12T Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 和 12GB+256GB 三種容量版本，定價為 749 歐元起。

Xiaomi 12T 提供 8GB+128GB 與 8GB+256GB 兩種容量版本，定價為 599 歐元起。

Xiaomi 12T 系列規格