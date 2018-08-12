開箱 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版，雙輪比獨輪困難

2018-08-12 04:29:47 哇哇
開箱 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版

電動車對我來說真的是很方便的交通工具，但是太方便的結果就是體重的提升，因為真的少走了非常多路，但是贏得更多的時間！原本騎 Ninebot One S2 獨輪的我，其實我根本沒想過我還會買雙輪的平衡車，因為沒需要也沒必要，這次會入手真的是衝著 Ninebot Gokart Kit 卡丁車套件來的，也因為卡丁車套件是只能搭配小米九號平衡車或是 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版，所以我也沒得選擇新版的 Plus，總之入手了就來開箱吧！


開箱 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版
在購買之前我還真不知道 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版價格那麼貴，網路上價格賣到三萬多的也有，實際上不到兩萬就有，要買真的要看好價格啊！國際版和小米九號平衡車的規格稍有不同，最高時速可以到 18 公里，續航里程 30 公里，載重可以到 100 公斤，當然是國際版規格比較好，不過價差大概 5000、6000，若真的只是想玩卡丁車，或許小米九號就夠了，若是想要偶爾也把平衡車代步，國際版會更好一些。

開箱 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版

而且國際版的也比小米九號好看很多，那個輪子頗有殺氣的。

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其實學習平衡車不難，他只要開啟電源他就會這樣站著，前後的平衡不會倒，你只要能平平穩穩站上去，接下來靠前後重心來前進後退，腳控桿來控制左右轉向，很多人站上去馬上可以上手。其實我以前第一次站上去時一直抖個不停，我也不知道為什麼，可能前進時又想要自己拉回來，現在想起來頗好笑的，不過學會獨輪後就完全沒這障礙。

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10.5 英寸的防滑真空輪胎，胎紋都還是設計過的，據說可以達告更好減震與防滑。

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踏板是有方向性的，反方向當然也可以站，只是轉彎時可能會出乎意料之外^^。

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開關、藍芽狀態、電量顯示都在前方面板。

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腳控桿是可以調整高度的，這相比小米九號出來說是非常棒的，因為騎的人可能身高不同、腳長不同，每個人想要控制的位置不同，這都可以給自己調整到最適合的位置。

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最低時從小腿控制，最高時可以靠大腿控制，基本上我不建議拉太高，太靠近雙腿其實比較好操控，但是有時候不小心動到也會突然轉向，有好有壞，這都要慢慢去騎車去練車才能找出最適合自己的調整位置。

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最上方還有一個手拉桿，很適合推行時使用。

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兩個腿靠中間還有一張 QRCode 貼紙，貼紙不建議撕掉，因為下方就有兩根螺絲的樣子，避免滴到水生銹，貼紙就繼續貼著好吧！

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車尾底部會發光，這對夜間騎車來說提升了不少安全性。

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腳控桿是方便拆卸的，底部連接的版手扳開，就能很方便的取下，車重只有 12 多公斤，若是要帶上車出門也不會太麻煩。

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沒有腳控桿的樣子，這樣基本上就只能前前後後，幾乎很難用重心去控制方向。

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腿靠後方還有一個燈號，只是這個好像不會亮。

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電源充電孔在前方面板的下面，這個位置不容易淋到雨，算是藏的頗不錯的！左右兩側還有車燈，夜晚騎行可以看清楚道路。

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夜晚燈光的模樣，騎在路上應該算是頗醒目的，有燈光自己騎起來也安全，而且在台南真的很少人行道可以一直騎，很多時候必須騎到馬路上，燈光是絕對必要的。

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燈光的顏色可以從 APP 裡面自己變換，可以調整到自己喜愛的顏色。

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最後來戳騎乘心得，基本上我會獨輪之後，我覺得騎電動雙輪在路上是相對危險的，獨輪最高時速可以到 24 公里，雙輪最高時速為 18 公里，這不是沒有道理的，因為雙輪騎太快真的比較危險，當遇到左右高低差的時候，你很可能就會推到腳控桿，就因此轉向，突然的轉向就會有離心力，可能就會讓你站不穩，當你站不穩想要自己站好的時候，可能又會碰到腳控桿，除非已經熟練到一個程度，不然我也不建議騎出門到馬路上，基本上還是以安全的地方多多先練習。

有了獨輪的基礎後，雙輪對我來說算是好上手，只是可能永遠無法像是獨輪那麼順暢，路面是一個很大的因素，獨輪真的比較不怕遇到高低起伏，但是雙輪你要盡量讓兩個輪子都是平穩的。獨輪是依靠重心在轉彎，雙輪透過腳控桿實在不是很習慣，可能剛開始練好像還會透過腦部去傳遞該怎樣轉向，這樣一來就會慢半拍，若是透過腿部內側去轉向，就要自己去注意離心力的問題，不能轉得太快，轉彎時得減速度很多！而我後來習慣透過雙腳往下推踩的方式，譬如說往右轉時，我的右腳會往踏板往下往外蹬的感覺，這時候右腳會是伸直的自然會去推腳控桿，好處是什麼呢？剛好可以抵銷離心力，可以比較快速的轉彎，這個操作和刻意用腿部內側去推不同的，大家有興趣的自己去玩去練車就知道了！

練習過許久之後，基本上我還是比較信賴獨輪上馬路，是真的代步的作用；兩輪的平衡車我會用在比較悠閒的狀態，譬如說去社區管理室拿個信、公園平整的路面遛小孩這樣，基本上我平常的使用率應該不會太高，還是期待我的卡丁車套件吧！！！

更多資訊與購買：http://www.ridertechjoy.com/mini-pro-39636248633861736650.html

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