一年一度的中秋節又到了，有想要購入的智能家電嗎？台灣小米於 9/5 正式宣布推出「小米中秋節」優惠活動，一系列的直降、滿額贈、組合套裝等優惠活動將於 9/6~9/12 開跑，包含：多款熱門手機及智慧家電下殺千元優惠、Xiaomi 12 系列最高直降 $4,500 元，這次也同步推出新品 Redmi Buds 4系列降噪耳機、Xiaomi 智慧彩光燈帶，想要購入小米產品的朋友們，9/12 前找機會到小米逛逛吧。



Redmi Buds 4 系列降噪耳機 獨享個人清幽時光

43dB 寬頻降噪旗艦 - Redmi Buds 4 Pro 高效降噪打造劇院級聆聽體驗

產品型號 M2132E1 耳塞式耳機輸入參數 最大 5.25V ⎓ 160mA (單一耳塞式耳機) 充電盒輸入參數 最大 5V ⎓ 0.5A 充電埠 Type-C 無線連接 Bluetooth® 5.3 藍牙設定檔 Bluetooth® Low Energy / HFP / A2DP / AVRCP 操作距離 10m (無障礙物的開放空間) 喇叭阻抗 24Ω

Redmi Buds 4 Pro 配備全新雙動態驅動器系統，由 10mm 鋁合金隔膜及 6mm 鈦金屬隔膜相輔而成，充分展現音樂中清脆澄澈的高音及飽滿渾厚的低音，以 Hi-Fi 高音質呈現各種音樂；同時，通過高解析度無線音訊認證，並支援傳輸速率高達 990kbps 的 LDAC 音訊轉碼器，以及 96kHz/24 位元以上的音訊解析度，讓音質呈現更出色細膩；搭配全新沉浸式音效系統，使用小米獨有的 HRTF 音效演算法模擬真實聲音，打造沉浸震撼的音樂體驗。

Redmi Buds 4 Pro 配備前饋式麥克風、反饋式麥克風、交談麥克風三種麥克風，可精準擷取語音、有效過濾外部噪音，藉由神經網路降噪演算法進一步強化通話品質，可達成高達 43dB 主動降噪，阻隔高達 99.3% 的外部噪音，並提供 3 種 ANC 主動降噪等級，可根據使用需求，在深度降噪、平衡降噪、輕度降噪之間智慧切換，在各種環境下享有寧靜平和。同時，內建一般通透、人聲增強兩種通透模式功能，無須取下耳機即可聽到周遭的聲音、以及與人交談。

Redmi Buds 4 Pro 擁有創新的降風噪技術，每個耳塞式耳機均內建金屬風擋片，可有效降低風噪，搭配小米獨有降風噪演算法，可在風速達到一定程度時自動開啟降噪，讓戶外活動時更沉浸於音樂中；同時，支援 IP54 防塵與防水等級，運動時盡情揮汗也不怕設備損壞。

Redmi Buds 4 Pro 更配備強勁的電池續航力，單次充電可使用長達 9 小時，搭配充電盒續航力更高達 36 小時，搭配快速充電功能，5 分鐘即可享受長達 2 小時的音樂播放，讓用戶暢享音樂不間斷。此外，支援雙裝置智慧連線，可同時連接兩部 Android、iOS 和 Windows 裝置，隨時在手機及電腦之間輕鬆切換。Android 手機用戶還可透過 Xiaomi Earbuds App，直接調整降噪和觸控設定，輕鬆享設置理想的音效。

Redmi Buds 4 主動降噪、細膩音質 享受個人靜謐時光





產品型號 M2137E1 耳塞式耳機輸入參數 5V⎓ 100mA 充電盒輸入參數 5V⎓ 450mA 無線連接 Bluetooth® 5.2 藍牙設定檔 HSP、HFP、A2DP、AVRCP 操作距離 10m (無障礙物的開放空間) 單隻耳塞式耳機淨重 約 4.5g 含充電盒在內的總重量 約 55g 充電埠 Type-C 喇叭阻抗 16Ω±15%

Redmi Buds 4 提供高達 35dB 的混合式主動降噪功能，以混合式主動降噪技術，協同前饋式、反饋式、交談三種麥克風的運作，可有效隔絕外部噪音，確保優異的通訊品質；在 AI 演算法支援下，可精確區分人聲及環境噪音，並根據環境噪音程度進行智慧場景判斷，提供深度降噪、平衡降噪、輕度降噪 3 種 ANC 主動降噪等級選項，以及能夠自動判斷場景的智慧調節模式，無論在各種環境下，都能輕鬆享受獨處的靜謐時光；並提供「通透模式」與「人聲增強模式」雙通透模式，讓用戶即便戴著耳機也能輕鬆與人交談。同時，Redmi Buds 4 搭載 10mm 動態驅動器單元及 0.006mm 超薄隔膜，可呈現更飽滿的人聲及震撼的低音，加上小米聲學實驗室專業調音，創造更精彩豐富且具沉浸感的音樂體驗。

Redmi Buds 4 提供出色的長效電池續航力，單次充電可享有長達 6 小時的電池續航力，搭配充電盒使用更可達 30 小時的超長續航，並支援快速充電，充電 5 分鐘即可播放長達 1 小時的音樂，讓用戶隨時都能享受好音樂。此外，支援 IP54 防塵防水等級，無論在健身房運動或是長途旅行，都能安心使用；採用Bluetooth®5.2 連接，可減少音訊延遲，在遊戲中享有更穩定順暢的體驗。Android 手機用戶還可搭配Xiaomi Earbuds App 使用，直接以 APP 調整降噪和觸控設定，輕鬆享設置理想的音效。

Redmi Buds 4 系列上市資訊

Redmi Buds 4 Pro 提供極夜黑、鏡湖白兩種顏色，售價新台幣 $1,995 元，將於 9 月 6 日起於在小米商城 mi.com、小米之家 33 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物小米官方旗艦館、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 陸續開賣。

Redmi Buds 4 提供淺藍色、白色兩種顏色，售價新台幣 $1,195 元，將於 9 月 6 日起於在小米商城mi.com、小米之家 33 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物小米官方旗艦館、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 陸續開賣。

Redmi Buds 4 系列攜手 KKBOX 超過 9000 萬首音樂隨身暢享

為更彰顯 Redmi Buds 4 系列出色的音質表現，小米台灣再度攜手 KKBOX 合作，讓 Redmi Buds 4 系列用戶免費享有超過 9,000 萬首 KKBOX 音樂曲庫。KKBOX 擁有最完整多元的音樂曲庫，更率業界之先提供「無損音質」服務，同時可跨裝置在電腦、智慧型手機或其他行動裝置上都能使用，結合 Redmi Buds 4 系列混合式主動降噪功能，讓消費者享有海量多元、質感靜謐與超越界限的音樂世界。

凡購買 Redmi Buds 4 系列，並於 9 月 23 日起於小米商城 mi.com 活動頁登錄，即可享有 90 天極致聽覺體驗；購買 Redmi Buds 4 Pro 即贈 90 天 KKBOX「無損音質」免費聽（價值新台幣 $897 元）；購買Redmi Buds 4 即贈 90 天 KKBOX「標準音質」免費聽（價值新台幣 $447 元）。

Xiaomi 智慧彩光燈帶 派對歡聚點亮氛圍

產品型號 MJDD01YL 產品顏色 白色 亮度調整範圍 1%–100% 色彩調整範圍 全彩 額定輸入 100-240V ~ 50/60Hz，0.13A，5.2W (2m) 100-240V ~ 50/60Hz，0.43A，24W (10m) 額定功率 5.1W (2m) 21W (10m) 相容於 Android 4.4 或 iOS 10.0 及以上版本 無線連線 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz，Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy 包裝內容物 彩光燈帶、扣件、轉接器、控制器、使用手冊

Xiaomi 智慧彩光燈帶配備音訊接收器，可創造與音樂同步脈動的燈光效果，在派對中以燈光捕捉節拍、配合音樂節奏閃耀，點亮歡快、振奮的派對氛圍。Xiaomi 智慧彩光燈帶提供高達 8 種動態照明效果：彩虹、極光、波浪、光譜、營火、流星、循環、磚塊，並可自訂燈帶各區段的顏色及照明效果，透過創新的音樂辨識演算法，還可以自訂與音樂同步的色彩、靈敏度和動態效果，以多樣化的特效組合讓派對氣氛嗨到最高點，也能為日常居家空間增添活潑色彩。

Xiaomi 智慧彩光燈帶還能搭配米家 App、Apple HomeKit、Amazon Alexa 與 Google 助理，遠端控制燈光的顏色變換、開啟及關閉，以及與其他小米智慧家庭裝置進行智慧互動，帶動派對氣氛易如反掌。此外，燈帶最長可延伸 10 公尺，並具有彈性可輕鬆收納。

Xiaomi智慧彩光燈帶上市資訊

Xiaomi智慧彩光燈帶售價新台幣 $1,495 元，將於 9 月 6 日起於小米商城 mi.com、小米之家 33 間實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物小米官方旗艦館、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤 3C 陸續上市。Xiaomi 智慧彩光燈帶延長包同步開賣，售價新台幣 $495 元。

於 9 月 6 日至 9 月 30 日活動間，購買Xiaomi智慧彩光燈帶加新台幣 $1,285 元，即可購入 Xiaomi 智慧彩光燈帶 3 組裝（現省新台幣 $200 元）、加新台幣 $1,975 元即可購買 Xiaomi 智慧彩光燈帶 5 組裝（現省新台幣 $500 元）。

頂級旗艦擁有超感光夜景拍攝 補捉團聚月圓時光



精品旗艦 Xiaomi 12 系列 中秋團聚捕捉回憶、影音娛樂全方位皆備

精品旗艦 Xiaomi 12 系列以 5000 萬畫素三鏡頭相機搭配 Xiaomi ProFocus 運動追焦功能、超級夜景拍攝等強大拍攝功能，尤其在烤肉聚會的微光中，更能體現 Xiaomi 12 系列超級夜景拍照的強大，完美補捉月圓夜晚的美好團聚時刻，同時以高效能旗艦處理器及擁有專業調音的揚聲器，能滿足用戶在戶外暢玩娛樂的各式體驗。

旗艦機皇 Xiaomi 12 Pro 直降新台幣$ 2,000 元，優惠價只要新台幣 $24,999 元，領優惠券後最低只要新台幣 $24,499 元，購買再贈新品 Xiaomi 智慧彩光燈帶（價值新台幣 $1,495 元）

小螢幕真旗艦 Xiaomi 12 直降新台幣 $4,500 元，優惠價只要新台幣 $19,499 元，領優惠券後最低只要新台幣 $18,999 元，購買再贈 Xiaomi 智慧彩光燈帶（價值新台幣 $1,495 元）

輕旗艦 Xiaomi 12X 直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領優惠券後最低只要新台幣 $14,499 元，購買再贈 20000 小米行動電源3快充版（價值新台幣 $665 元）

影音旗艦 Xiaomi 11T Pro 沉浸體驗隨身攜帶

Xiaomi 11T Pro 以 1 億 800 萬像素電影級相機將生活時光轉化為質感大片，同時配備影院級視聽體驗及強大的硬體規格、120W 快充功能，隨時都能創造滿滿沉浸感的影音體驗。Xiaomi 11T Pro 直降新台幣 $3,500 元，優惠價只要新台幣 $14,499 元，領優惠券後最低只要新台幣 $13,999 元，購買再贈 20000 小米行動電源 3 快充版（價值新台幣 $665 元）。

無畏挑戰 Redmi Note 11 系列下殺千元折扣 輕鬆應付各種使用情境

Redmi Note 11 系列以直逼旗艦的規格滿足用戶生活中的各種使用情境，刷新同級產品性價比門檻的同時，還祭出千元下殺折扣，超值入手就趁現在！Redmi Note 11 Pro+ 5G 提供 120W HyperCharge、1億畫素專業相機、120Hz AMOLED 螢幕等旗艦級規格；Redmi Note 11 Pro+ 5G 直降新台幣 $1,000元，優惠價只要新台幣 $10,999 元，使用優惠券最低只要新台幣 $10,499 元。Redmi Note 11 Pro 擁有億級像素專業相機、120Hz AMOLED 超流暢螢幕，以及 67W 超級快充；Redmi Note 11 Pro 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $6,999 元。

精選智慧家電直降優惠 舒適團聚空間全包辦

家人團聚觀影、遊戲 大螢幕沉浸體驗暢享同歡

中秋團聚少不了和親朋好友同歡，小米也精選了多款適合放鬆追劇、暢玩遊戲的好物，包含機身輕薄、高生產力如影隨形的 Xiaomi Book S12.4"、大螢幕追劇首選的小米智慧顯示器 P1 55 型、激烈槍戰遊戲也能如臨戰場的 Xiaomi 27 型 2K 電競螢幕，讓用戶無論是追劇或遊戲都能盡情享樂！

Xiaomi Book S 12.4" 售價新台幣 $20,995 元，購買即贈 Xiaomi GaN 充電器 65W 1A1C 版（價值新台幣 $765 元）

Xiaomi Book S 12.4" 搭配 Xiaomi Book S 12.4 Keyboard 雙件組合套裝組合價只要新台幣 $22,990 元（原價新台幣 $23,990 元）

Xiaomi Book S 12.4" 搭配 Xiaomi Book S 12.4 Keyboard 及 Xiaomi 靈感觸控筆，三件組合套裝組合價只要新台幣 $23,900 元（原價新台幣 $25,989 元）

小米智慧顯示器 P1 55 型直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領券後最低只要新台幣 $13,699 元

Xiaomi 27 型 2K 電競螢幕直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $9,995 元，領券後最低只要新台幣 $9,195 元

懶人享樂必備！小米智慧清掃家電營造隨時舒適的團聚時刻

中秋烤肉後少不了要處理惱人的清理工作，小米貼心精選多款空氣淨化器、智慧型清掃產品推出直降優惠，用戶只要當個智慧懶人享受團聚時刻，讓小米的智慧產品為用戶維持清新的空氣及舒適潔淨的空間！