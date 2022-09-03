HKLOVE 線上中打練習網！輕鬆提升你的中打能力，無需註冊還可自訂文章！

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進到 HKLOVE 網站後，便可下方的「中文打字練習」欄位上，貼上你想要練習的文章內容，接著點選「自訂文章」，並在步驟二的方選擇「您的自訂文章」。

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接著在點擊「開始練習」就能在下方開始練習了。

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當你在打字的同時，網站也會一邊幫你計算你的打字精準度與打字速度，打錯字的地方網站還會用紅色記號標示起來提醒你。

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若你不想用自訂文章的方式來練習的話，網站也有提供香港劇集、日本動畫、音樂歌詞 3 個主題的文章內容讓你選擇，有一些預設的內容直接練習。

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每個主題都含有許多文章，點選其中一個按下「開始練習」按鈕，便能開啟你的中打練習之旅囉！對於想讓自己的中打速度變更快的朋友，趕緊點擊下方連結前往 HKLOVE 網站開始練習吧！

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