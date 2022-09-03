你在找一款不錯的中打練習網站嗎？那麼這個 THKLOVE 線上中打練習網你一定會喜歡！在 THKLOVE 中打練習網中，無須註冊直接開起就能使用，網站特別的地方就是可讓你貼上你喜歡的文章做練習，若你不知道要貼上什麼文章來做練習的話，網站裡面也有提供香港劇集、日本動漫、音樂歌詞文章內容讓你做選擇，測驗結束後還能檢視自己的中打的時間、精準度以及打字速度喔！想要練習英打的朋友，可參考這篇：TypeLit.io 外國經典文學練習英打網站！

THKLOVE 網站使用介紹

進到 HKLOVE 網站後，便可下方的「中文打字練習」欄位上，貼上你想要練習的文章內容，接著點選「自訂文章」，並在步驟二的方選擇「您的自訂文章」。

接著在點擊「開始練習」就能在下方開始練習了。

當你在打字的同時，網站也會一邊幫你計算你的打字精準度與打字速度，打錯字的地方網站還會用紅色記號標示起來提醒你。

若你不想用自訂文章的方式來練習的話，網站也有提供香港劇集、日本動畫、音樂歌詞 3 個主題的文章內容讓你選擇，有一些預設的內容直接練習。

每個主題都含有許多文章，點選其中一個按下「開始練習」按鈕，便能開啟你的中打練習之旅囉！對於想讓自己的中打速度變更快的朋友，趕緊點擊下方連結前往 HKLOVE 網站開始練習吧！

HKLOVE：https://hklove.org/word/