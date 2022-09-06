本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

本周 Epic Games 釋出兩款限免好評遊戲，分別是《古墓奇兵：暗影最終版》《淹沒之城：汪洋深處》！從即日起至 2022 年 09 月 08 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取要價 NT$1,099 的《古墓奇兵：暗影最終版》與要價 NT$429 的《淹沒之城：汪洋深處》動作冒險遊戲雙重好禮，兩款遊戲網友評價都非常高，對於周末在家無聊又想玩點新遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動喔！

《淹沒之城：汪洋深處》遊戲介紹

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

《淹沒之城：汪洋深處》是一款非戰鬥第三人稱的「放鬆探索」冒險遊戲，故事背景為美麗世界中的沉沒遺跡。你可以扮演受到一生嚮往的神祕力量所詛咒的 Miku，或下定決心不讓這股力量拆散他們的 Taku。

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

在遊戲中，玩家們將操作 Miku、Taku 兩姊弟，在這個四周全是汪洋一片的高樓大廈遺跡中進行探索，透過移動、攀爬等各種動作，來尋找隱藏在遺跡中的神祕遺物與遠古過去不為人知的歷史真相！

《淹沒之城：汪洋深處》遊戲領取位置：點我前往

《古墓奇兵：暗影最終版》遊戲介紹

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

在《古墓奇兵：暗影最終版》遊戲中，主角蘿拉為了拯救世界免於馬雅預言的末日，蘿拉必須蛻變成為命中注定的古墓奇兵。

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

《古墓奇兵：暗影最終版》內含主遊戲與七個 DLC 古墓挑戰，以及所有可下載武器、服裝和技能，是隨著蘿拉探索命運的最完整終極體驗。

《古墓奇兵：暗影最終版》遊戲領取位置：點我前往

遊戲領取步驟

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款限免好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！ 相關文章

訪客留言

本周 Epic 釋出《古墓奇兵：暗影最終版》、《淹沒之城：汪洋深處》兩款好評遊戲，即刻領取讓你現賺$1,528元！ 參考資料

2020筆電舊換新活動 – Chris Moore
筆電舊換新活動說明 筆電舊換新線上預約加碼限定事先於燦坤線上購物預約 於線上購物預約後，須於簡訊內規定時間攜帶需汰舊之電腦前往門市估價。 筆電舊換新最高可折抵$14,000，其折抵金額依門市人員估
TCDraftPost 4 - Po3C
TCDraftPost 4. 使用Windows Live 郵件代管。Google Apps 之外的新選擇. 首頁 · 有的沒⊙⊙ · 資訊. 2008-06-08 17:22:16 · 哇哇. 過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件 ...
【問題】暗影最終版值得買嗎?! @古墓奇兵 系列(Tomb Raider) 哈 ...
請問最終版值這價格嗎??! 我是先下載免費暗影然後開另一個台帳下載體驗版,然後系統顯示無法下載結果又自動下載DLC,進去遊戲後就告知我感謝購買最終版啥的,就多出一堆裝備跟任務. [ty5555599lpj:藤原 直樹-Villanelle我婆] 沒錯哦，只要用你&quot;下載體驗版的帳號&quot;看 ...
《古墓奇兵》三部曲在 EPIC GAMES STORE 開放限時免費領取
至於《古墓奇兵：崛起》歡慶 20 週年版包含基本遊戲和內含全新內容的 Season Pass，玩家可在新的「血濃於水」(Blood Ties) 故事中探索卡芙特莊園，並 ...
학인블로그
전주는 완산의 용 (龍)과 건지산의 건 (乾), 곤지산의 곤 (坤), 서학동의 학 (鶴), 금암동 거북바위의 구 (龜)가 만나서 이루어진 곳이다. 가련청람 (可連晴嵐)은 완산승경 32경 가운데 하나다. 가련은 전주시 덕진동 덕진공원 서편에 있는 높이 106미터의 가련산을 ...
《古墓奇兵》三部曲限時大放送，限時免費一鍵永久領取 - 瘋先生
2022-01-01. Epic Games 在聖誕節假期最後一天直接送出b《古墓奇兵》三部曲大作，分別是《古墓奇兵》GOTY 版、《古墓奇兵：崛起 歡慶 20 週年》、及《古墓奇兵：暗影 最終版》，只要在特定時間內下載即可永久保存到 Epic Games 遊戲庫內。.
RogueLike《漩渦迷霧》數位下載版半價下殺中，PS4 - 4Gamers
2022年6月8日 — 來自亞克系統（ARC SYSTEM WORKS）亞洲分店的消息，韓國KRAFTON 開發的Rogue-like RPG《漩渦迷霧》（MISTOVER）數位下載版， ...
《古墓奇兵暗影》最終版免費怎麽領？遊戲免費領取方法介紹 - 遊戲狂
《古墓奇兵暗影》最終版免費怎麽領？遊戲免費領取方法介紹-古墓奇兵暗影最終版免費怎麽領？本周epic為全體玩家贈送了這款角色扮演類的動作遊戲，今天小編給大家帶來古墓奇兵暗影最終版免費領取方法介紹，快來看一下吧。古墓奇兵暗影最終版免費領取方法介紹本周玩家可以在epic免費領取這款 ...
Facebook 虛擬替身如何製作？貼圖如何分享？ #TCDraftPost 3 ...
參考資訊：TCDraftPost 3 | Po3C. TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp;amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求， ...
TCDraftPost 3 | Po3C
2008年6月9日 — Driver Magician Lite v3.9 - 備份驅動程式不再是難事,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)； ...