本周 Epic Games 釋出兩款限免好評遊戲，分別是《古墓奇兵：暗影最終版》與《淹沒之城：汪洋深處》！從即日起至 2022 年 09 月 08 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取要價 NT$1,099 的《古墓奇兵：暗影最終版》與要價 NT$429 的《淹沒之城：汪洋深處》動作冒險遊戲雙重好禮，兩款遊戲網友評價都非常高，對於周末在家無聊又想玩點新遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動喔！

《淹沒之城：汪洋深處》遊戲介紹

《淹沒之城：汪洋深處》是一款非戰鬥第三人稱的「放鬆探索」冒險遊戲，故事背景為美麗世界中的沉沒遺跡。你可以扮演受到一生嚮往的神祕力量所詛咒的 Miku，或下定決心不讓這股力量拆散他們的 Taku。

在遊戲中，玩家們將操作 Miku、Taku 兩姊弟，在這個四周全是汪洋一片的高樓大廈遺跡中進行探索，透過移動、攀爬等各種動作，來尋找隱藏在遺跡中的神祕遺物與遠古過去不為人知的歷史真相！

《淹沒之城：汪洋深處》遊戲領取位置：點我前往

《古墓奇兵：暗影最終版》遊戲介紹

在《古墓奇兵：暗影最終版》遊戲中，主角蘿拉為了拯救世界免於馬雅預言的末日，蘿拉必須蛻變成為命中注定的古墓奇兵。

《古墓奇兵：暗影最終版》內含主遊戲與七個 DLC 古墓挑戰，以及所有可下載武器、服裝和技能，是隨著蘿拉探索命運的最完整終極體驗。

《古墓奇兵：暗影最終版》遊戲領取位置：點我前往

遊戲領取步驟

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！