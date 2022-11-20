本周 Epic 推出 4.5 星廣受好評《Evil Dead: The Game》恐怖生存遊戲，即刻領取讓你現省$569元！

本周 EPIC Game 釋出 4.5 星廣受好評《Evil Dead: The Game》恐怖生存遊戲，從即日起至 2022 年 11 月 25 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$569 元的《暗影戰略：將軍之刃》恐怖生存遊戲，在遊戲中你可以扮演 Ash Williams 或其它四位倖存者，你們將組成一個團隊，透過探索、蒐集資源修補各個世界之間的裂縫，並從黑暗大軍的怪物群中逃出生天！喜歡這種緊張又刺激的恐怖生存遊戲的玩家們，千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《Evil Dead: The Game》遊戲介紹

本周 Epic 推出 4.5 星廣受好評《Evil Dead: The Game》恐怖生存遊戲，即刻領取讓你現省$569元！

《Evil Dead: The Game》是由 Saber Interactive 開發的恐怖生存遊戲，並以經典恐怖電影做為參考，同時《Evil Dead: The Game》也是一款 4 人合作兼對戰的多人動作遊戲。

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遊戲中你必須扮演 Ash Williams 或他同樣身為《鬼玩人》系列經典角色的朋友。在根據《鬼玩人》系列全三部原作電影與 STARZ 原創影集的各個遊戲世界中，扮演四位倖存者組成的團隊，探索、蒐集資源、克服恐懼，並尋找關鍵物品以修補各個世界之間的裂縫。

遊戲領取步驟

《Evil Dead: The Game》遊戲領取位置：點我前往

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

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https://www.youtube.com/watch?v=ALpBmM6EqBQ恐怖游戏《Evil Dead:The Game》TGA2020宣传片公开，游戏将于2021年上线。, 视频播放量 4494、弹幕量 2、点赞数 44、投硬币枚数 2、收藏人数 16、转发人数 18, 视频作者 游研更新姬, 作者简介 欢迎关注