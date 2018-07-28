Ninebot Gokart Kit 卡丁車套件是今年度讓我最期待的產品之一，前一天才分享了 Ninebot Gokart Kit 卡丁車套件官方影片，看起來實在是樂趣十足，今天馬上實際體驗，我很少這麼高效率，代表對這產品真的是有期待，不過有期待也怕傷害，因為這一組搞定真的是三四萬的事情，然後也要思考著在家裡要放哪裡？出去怎麼載？哪裡可以飆卡丁車開個過癮？我覺得擁有卡丁車是男人的浪漫，未來會不會有群組一起來玩這個卡丁車呢？實在令人期待！
簡簡單單的座椅，開車上路記得要繫安全帶！實際上不能真的開上路，可能先找公園來開吧～只是我覺得能去哪裡開是個大問題，大家得先思考看看，或是互相報好康適合的地方。
方向盤沒有很大，不過轉向還算是很順暢不吃力。
前方有照明燈，夜間開車也不錯。
平衡車是在後輪部分，嚴格說來就是二輪驅動，平衡車的方向是往後的，這樣才方便操作開關和充電吧！
其實我好像沒有玩過真正的卡丁車，不過我個人覺得 Ninebot Gokart Kit 卡丁車套件也頗帥氣的！據說一台真正的卡丁車至少六位數起跳，今天使用平衡車加套件三四完元就可以搞定一台！
具備有手剎車，代表可以甩尾！實測是真的可以甩～
耐撞程度我覺得不是很高，雖然前面黑色部分是金屬，不過白色殼部分還是塑膠，若是想要安心地給小朋友體驗，可以要自己 DIY 泡棉保護吧！可以設定時速最高是 8 公里給小朋友玩，等真的玩到熟悉再開到最大時速 24 公里，我覺得我家小朋友一定會撞壁，哈哈！
這次體驗是在台北活博附近睿德智趣，老坢來替大家解說如何拆裝的部分，基本上看起來大概 5 分鐘可以搞定。
收納時龍頭下方有個螺絲要鬆開，就是上圖老闆手的位置。
要先把這個螺絲拿下來，前檔的部分就可以躺平。
躺下來就是上圖的狀態，其實感覺好像沒什麼必要，或許在收納時真的可以省去一些空間吧！
接著在兩側都有螺絲要鬆開，那個螺絲是鬆開不會掉的那種，所以沒有螺絲遺失的疑慮，鬆開之後也可以調整座艙區的大小，小朋友開的話就可以調整小一點，大人應該都需要拉到最長。
正個縮進去之後就變成這樣，若是外出這樣代就可以，只是加起來重量不輕唷～
後方平衡車是靠束帶來固定，基本上就是讓他連著車子，束帶取下後就可以很快速地方離。
平衡車上面會放一塊連接的套件。
前方面板打開有裝電池，應該是提供前燈所使用。
看起來真的頗帥的，接下來我們就要走出戶外囉～
到戶外組裝完成，看起來真的有帥吧！至少我現在覺得還頗順眼的，若是客製化塗裝的話，可能會變成很屌的一台車唷！
最後快速的來說一下操作，右腳是油門，左腳是剎車，左腳聯繫踩兩下會變成倒退檔，也會聽到倒退的嗶嗶聲。你只要一上坐上車，就可以感受到車子在震動，這是故意模擬車子的感覺，有這樣的設計還頗真實的！右腳油門大力踩下去，會稍微有點貼背感，在花博內其實我不太敢一直大腳踩油門，我只覺得雖然說時速最快只能到 24 公里，不過速度的感受真的還頗不錯的，而油門一放就會失去動力慢速滑行，其實剎車也不太用踩。方向盤操控性還可以，至少過彎甚麼也算是輕鬆，應該是可以全速殺彎的，只是人多的地方不太敢玩^^。
基本上整體的體驗頗美好的，頗享受那種速度感，還有低重心的賽車感，每個人一上車就會不自覺地繞很多圈，真的很容易上癮！不過體驗是美好的，實際上要購買的話，就得煩惱該放哪？要去哪裡開？哪裡可以開的問題？而且我深深覺得這要一起開才好玩，所以一次最好買上兩組，不然一個人自己開一台卡丁車好像很孤單，而續航力只有 15 公里，開遠遠兜風也不能太遠，自己開車享受的話，可能要自己多買幾個角椎，自己練習操作的爽度吧！！！那要不要買單呢？我有閒錢就買單 XD
http://www.segway.com/products/consumer-lifestyle/ninebot-gokart-kit
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