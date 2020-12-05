Ninebot 九號平衡車「機甲戰車改裝套件」來囉！讓你跟神奇寶貝中的傑尼龜一樣發射水彈！

有玩過跑跑卡丁車的朋友，是否想跟朋友一起在現實生活中使用技能呢？就讓 Ninebot 九號平衡車來滿足你的願望吧！不久前 Ninebot 九號平衡車推出一款超帥的「機甲戰車改裝套件」，除了有著像動漫剛彈的外型之外，還能讓你透過手把發射水彈，並且更能像跑跑卡丁車一樣，使用飄移甩尾等操作，Ninebot 九號平衡車加上「機甲戰車改裝套件」為孩子與大人帶來更多樂趣，就讓我們往下看這個機甲戰車改裝套件到底有什麼酷炫功能吧！更多 Ninebot 資訊可以參考這篇：Ninebot Gokart Kit 卡丁車套件實測！猛猛地開還能夠甩尾～

「機甲戰車改裝套件」功能特色

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Ninebot 九號平衡車的雙手柄操控設計，讓車身移動更靈活，也能實現原地轉向等操作，另外也能搭配九號出行 App，透過手機藍牙連接車輛，變身成一台可移動可射擊的機甲遙控車。

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當你在駕駛裝有「機甲戰車改裝套件」九號平衡車時，可以使用點射、連射、掃射等各種刺激水彈發射體驗。

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也能讓孩子與頑皮老爸一同遊玩，讓熊孩子緊追老爸的車尾燈，一起在奔馳大叫，讓孩子留下快地的童年回憶。

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你還能用九號車專屬 App，來遙控車身幫你拿快遞、送零食、遛狗等事情。

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尺寸小巧，完全不用擔心場地受限，不管在家還是公園都是你的現成遊樂場。套件採用卡扣和螺絲快拆設計，只需 5 分鐘即可進入「作戰」狀態，出門玩耍無需拆卸即可直接放入 SUV 後車廂。

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無論你擁有以上哪款九號平衡車系列產品，都可享受到機甲戰車的樂趣！

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機甲戰車還搭配炫彩 RGB 氣氛燈，可根據喜好設定燈效顏色，還包括智能機器人音效與藍雅音樂播放功能，讓音樂相隨，拉風前行。

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機甲戰車採用高強度鋼製骨架，有效載重最高 100 公斤，為車身提供全面保護，還可防止車體變形。

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操縱桿外側配有人體感應裝置，單手觸發到感應區時可啟動車輛，進行駕駛，射擊操作。

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機甲戰車套件擁有安全模式、新手模式、運動模式三種速度模式，根據不同的平衡車提供的性能表現略有差異，可在九號出行 App 中進行設置。

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在九號出行 App 中，可以進行車輛信息、遙控功能、燈光、發射以及社交等設定。目前九號平衡車「機甲戰車改裝套件」已在天貓購物商城開放預售，預售價格 1499 元人民幣，約新台幣 6320 元，有興趣的朋友，趕緊前來預購喔！

Ninebot 九號平衡車機甲戰車改裝套件：天貓 Ninebot 旗艦店

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