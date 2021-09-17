最近想幫家裡添購「投影機」該選哪一台？好消息來囉，小米台灣推出「小米智慧投影機 2」，解析度達 1920x1080p FHD、支援跨越 3 軸與 6 向的全向自動梯形校正功能，內建 Android TV 系統，可播放 YouTube、Netflix 影音，售價新台幣 14,995 元，將於 9/16 正式上市。於 9/16~9/18 購買即享早鳥價新台幣 $13,995 元以及早鳥禮小米路由器 4C。



小米智慧投影機 2 規格

產品型號 XMTYY02FMGL 顯示 顯示技術：LED 燈搭配 DLP 技術 亮度：500ANSI 流明 標準解析度：1920×1080P 投射比：1.2:1 畫面大小：60 吋到 120 吋 鏡頭對焦：自動對焦 梯形校正：全向自動梯形校正 儲存空間 2 GB DDR3/16 GB eMMC 作業系統 Android TV™ 藍牙 藍牙5.0/BLE 無線連線 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 聲音 音效：Dolby Audio™ + DTS-HD 喇叭：2 x 5W 全頻 噪音等級：環境溫度 25°C 下 ≤ 28dB (A) 電力 電力消耗：額定功率 < 65W；待機功率 < 0.5W 額定輸入：外接式變壓器，19V – 3.42A 重量 / 尺寸 產品尺寸：115x150x150mm 淨重：1.3kg 環境 儲存溫度/濕度：-20°C 至 55°C/ ≤ 90% 操作溫度/濕度：0°C 至 40°C/ 20%–80%

小米智慧投影機 2 打造隨身家庭劇院

小米智慧投影機 2 提供 1920x1080p FHD 解析度，配備高度靈敏的鏡頭，不僅可自動、快速對焦，還可防止熱失焦，確保影像清晰銳利；同時，支援跨越 3 軸與 6 向的全向自動梯形校正功能，構成完美矩形畫面。在 1.2：1 投射比之下，用戶可彈性調整投射距離，產生 60、80、100、120吋的影像，即使在租屋處的小房間內，也能不受空間限制，投影出高畫質、大畫面影像，讓用戶躺在床上也能觀賞電影、暢玩遊戲，享有劇院級沉浸效果。

小米智慧投影機 2 採用四通道 LED RGB+BP 亮度強化技術，相較於傳統三通道 LED 投影增加藍光通道，Rec.709 色域超過 154%，且支援 HDR10 解碼，使色彩呈現更加細膩、真實。此外，小米智慧投影機 2 採用漫射反射技術，有別於傳統 LCD 電視直接傳遞光線到眼睛，漫射反射可減少眼睛壓力、保護雙眼，更適合年幼與年長的用戶。

除了配有高畫質、大面積投影，小米智慧投影機 2同時提供細膩的音質效果；採用自訂音箱容積及相符的口徑，大型音腔與超長導音管的整合式結構，讓聲音更豐富細緻，且頻率也可降低至90Hz。此外，小米智慧投影機 2經過聲學大師精心調校，採用雙聲道虛擬環繞音效，並支援 Dolby 解碼技術，提供栩栩如生的人聲和虛擬環繞音效，讓用戶居家觀影也彷彿親臨現場；透過藍牙連接，小米智慧投影機 2 還可化身桌上型音響系統，打造隨身家庭劇院。而在一般操作條件下，小米智慧投影機 2的音量可維持低於 28dB，為用戶打造不受打擾、寧靜的觀賞體驗。

支援 Android TV 作業系統

小米智慧投影機 2 搭載Android TV 作業系統，以簡單明瞭的操作介面，為用戶實現娛樂體驗，讓用戶備有一台小米智慧投影機 2，即可隨時存取 YouTube、Netflix 等不同平台的數千部電影和節目。透過遙控器，用戶還可以語音指令搜尋節目、操控投影機及智慧型家用裝置、提出問題，並執行其他多種任務，讓小米智慧投影機 2 輕鬆化身物聯網住宅的智慧中樞，實現便捷的智慧家庭生活。

小米智慧投影機 2 配備一個 HDMI 2.0 連接埠、一個 USB 2.0 連接埠和一個耳機連接埠，支援 4K 輸入，並可搭配外接硬碟、遊戲主機、麥克風等其他裝置使用，以符合需求的連接埠配置，滿足用戶各種娛樂體驗。

小米智慧投影機 2 機身尺寸為 115x150x150mm，正面覆有織料材質，以簡約、美型的外型成為增添居家藝術感的完美陳設；重量僅 1.3kg，體積小巧、輕便可攜，不論是居家使用、或者租屋一族想靈活打造放鬆的娛樂空間，都是不二之選。

小米智慧投影機 2 上市資訊

小米智慧投影機 2 售價為新台幣 $14,995 元，將於 9 月 16 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）陸續開賣。於 9 月 16 日至 9 月 18 日購買小米智慧投影機 2即享早鳥價與早鳥禮雙重好康，限時下殺新台幣 $1,000 元，早鳥價只要新台幣 $13,995 元，再送早鳥禮 – 小米路由器 4C（價值新台幣 $465 元）；另外於 9 月 19 日至 9 月 21 日間購買享早鳥禮延長送，期間購買小米智慧投影機 2 即贈小米路由器 4C（價值新台幣 $465 元）。

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