小米雙十二購物節

聖誕節要買小米產品有什麼優惠嗎？小米台灣宣布於 12/8~12/12 推出「小米雙十二購物節」活動，狂灑各種優惠：限時秒殺、熱門直降、滿額折扣、滿額贈等...甚至還有每日狂灑新台幣 1,212 元現金券活動，小米雙 12 活動必買清單也幫大家整理出來啦，想不到交換禮物送什麼？年末需要購買新手機？請把握 2021 年末最後一波優惠活動，機會過了就沒有啦～

小米聖誕節優惠


影音旗艦 Xiaomi 11T 5G 直降 NT$500 元 再送小米手環 6

小米 11T 優惠

Xiaomi 11T 5G 搭載 1 億 800 萬畫素三鏡頭相機，67W 極速快充、6.67 吋 AMOLED 平面螢幕以及 MediaTek 天璣 1200-Ultra 5G 行動平台，以Cinemagic 影院級專業拍攝功能、影院級視聽體驗及強大的硬體規格，讓精彩生活隨時上映。Xiaomi 11T 5G 提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，自即日起至 12 月 31 日止，直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $13,499 元，購機即享總價值超過新台幣 $3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修，再贈小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）；於 12 月 8 日至 12 月 12 日「小米雙十二購物節」活動期間，購機再贈新台幣 $500 元現金券乙張。

輕潮時尚 Xiaomi 11 Lite 5G NE 購機即贈 Redmi Buds 3

Xiaomi 11 Lite 5G NE 擁有多彩、時尚外型，以 158 克的超羽量以及 6.81mm 的纖薄機身提供極致輕薄的手感，同時又兼顧絕佳效能，配備 6.55  吋 FHD+ AMOLED 螢幕、6400 萬畫素三鏡頭相機、Qualcomm® Snapdragon™ 778G 處理器，滿足用戶的日常使用需求。Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB+256GB與8GB+128GB）提供雪花白、糖果藍、蜜桃粉與松露黑四種顏色，自即日起至 12 月 31 日止，購機即贈 Redmi Buds 3（價值新台幣 $945 元），於 12 月 8 日至 12 月 12 日「小米雙十二購物節」活動期間，再贈新台幣 $500 元現金券乙張。

另外，Xiaomi 11 Lite 5G NE （6GB+128GB）提供薄荷綠色，於「小米雙十二購物節」活動期間享直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $8,999 元，購機再獲新台幣 $500 元現金券乙張。

Xiaomi、Redmi 多項機款同步直降 還有機會額外獲贈 NT$500 元現金券

  • Xiaomi 11T Pro售價新台幣$17,999元，購買即贈米家恆溫電水壺 1S（價值新台幣$895元）或 Redmi Buds 3（價值新台幣$945元），額外再獲新台幣$500元現金券乙張。
  • 購買Redmi Note 10S直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$5,999元，領券最高再折新台幣$300元，額外再獲新台幣$500元現金券乙張。
  • 購買Redmi Note 9 Pro直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$4,999元，領券後最低入手價只要新台幣$4,699元。
  • 購買Redmi Note 10 Pro直降新台幣$700元，優惠價只要新台幣$7,799元，領券後最低入手價只要新台幣$7,499元，再贈新台幣$500元現金券乙張及小米 20W 快速充電器 Type-C版（價值新台幣$195元）。
  • 購買Redmi 10（4GB+128GB）直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$5,199元，領券後最低入手價只要新台幣$4,899元，額外再獲新台幣$500元現金券乙張。

雙 12 必買清單

悶了一整年不能出遊，許多家戶也趁年末邀請親朋好友在家裡來場熱鬧的聚會，但籌備聚會辛苦，聚會後清掃更是累人，因此小米智慧家庭產品變成聚會前必定入手的清單。小米自 12 月 8 日至 12 月 12 日「小米雙十二購物節」活動期間，針對顯示器、清掃類家電、廚具、燈具等各類智慧家庭產品推出直降活動，祭出最高千元的超有感優惠，以多項好物輕鬆應付各種居家生活與聚會場景，讓用戶一站購足歲末狂歡必備選物。

「狂歡視聽焦點」

  • 小米智慧顯示器 P1 55 型直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $15,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $14,699 元
  • 小米智慧顯示器 P1 50 型直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $13,699 元
  • 小米智慧顯示器 65 型直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $19,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $17,999 元

「聚餐首選火鍋」
米家電磁爐直降新台幣 $200 元，優惠價只要新台幣 $1,595 元，領券後最低入手價只要新台幣 $1,095 元

「聚會空氣保證」
米家空氣淨化器 Pro 直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $4,895 元，領券後最低入手價只要新台幣 $3,683 元。

「散場免清掃專家」
米家掃拖機器人直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $6,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $5,283 元。

「散場潔癖好幫手」

  • 米家無線吸塵器 G10 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $6,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $5,283 元
  • 米家無線吸塵器 G9 直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,995元，領券後最低入手價只要新台幣$3,783元。

預先卡位搶好物 預付訂金再享最高千元折扣

熱門選物搶購不等人！小米精選小米智慧顯示器 P1 系列、小米掃拖機器人 2 系列與小米智慧投影機 2 等熱銷產品，推出預付訂金即倍數膨脹優惠活動。即日起至 12 月 6 日止針對特定品項預先支付訂金，並於 12 月 7 日付清尾款，不僅能夠搶先卡位入手產品，還享訂金倍數膨脹的專屬折扣！

  • 購買小米智慧顯示器 P1 55 型支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領券後最低入手價只要新台幣$13,699元。
  • 購買小米智慧顯示器 P1 50 型支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $13,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $12,699 元。
  • 購買小米掃拖機器人 2 Pro 支付訂金新台幣 $300 元，即享售價再折新台幣 $300 元，優惠價只要新台幣 $9,195 元。
  • 購買小米掃拖機器人 2 支付訂金新台幣 $500 元，即享售價再折新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $6,995 元，領券後最低入手價只要新台幣 $6,383 元。
  • 購買小米智慧投影機 2 支付訂金新台幣 $500 元，即享售價再折新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $14,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $13,195 元。

「小米雙十二購物節」活動時程表整理

活動期間

活動

活動內容

12/3

12/12

頁面領券
  • NT$100現金券（滿NT$1,000使用、手機、平板、新品不可用）
  • NT$200現金券（滿NT$2,000使用、手機、平板、新品不可用）
  • NT$600現金券（滿NT$5,500使用、手機、平板、新品不可用）
  • NT$1,000現金券（滿NT$9,000使用、手機、平板、新品不可用）
  • NT$1,300現金券（滿NT$12,000使用、手機、平板、新品不可用）
  • NT$2,000現金券（滿NT$18,000使用、手機、平板、新品不可用）
  • NT$300手機現金券（新機、平板不可用；新機包含包含Xiaomi 11T Pro、Xiaomi 11T、Xiaomi 11 Lite NE）

12/08 00:00

12/12 23:59


活動期間

天天享優惠

預付訂金

折扣優惠
  • 購買小米智慧顯示器 P1 55型，支付訂金NT$1,000元即享售價再折NT$3,000元，優惠價只要NT$14,999元
  • 購買小米智慧顯示器 P1 50型，支付訂金NT$1,000元即享售價再折NT$2,000元，優惠價只要NT$13,999元
  • 購買小米掃拖機器人 2 Pro，支付訂金NT$300元即享售價再折NT$300元，優惠價只要NT$9,195元
  • 購買小米掃拖機器人 2，支付訂金NT$500元即享售價再折NT$500元，優惠價只要NT$6,995元
  • 購買小米智慧投影機 2，支付訂金NT$500元即享售價再折NT$500元，優惠價只要NT$14,495元
  • 更多優惠請見小米商城mi.com

智慧型手機

直降優惠
  • 手機專享優惠
    • 頁面領取NT$300（Xiaomi 11T Pro、Xiaomi 11T、Xiaomi 11 Lite NE、平板不可用）元折價券
    • 使用指定信用卡享受三期或六期分期免息
    • 購買活動價滿NT$5,000元手機，即贈NT$500元現金券（有效期30天）
  • 直降活動
    • Xiaomi 11T Pro售價NT$17,999元，購買即贈米家恆溫電水壺 1S（價值NT$895元）或 Redmi Buds 3（價值NT$945元），以及NT$500元現金券
    • Xiaomi 11T自即日起至12月31日止，直降NT$500元，優惠價只要NT$13,499元，再贈小米手環6（價值NT$1,095元）；於「小米雙十二購物節」活動期間，購機再贈NT$500元現金券
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE（8+256GB與8+128GB） 自即日起至12月31日止，購機即贈Redmi Buds 3（價值NT$945元）；於「小米雙十二購物節」活動期間，購機再贈NT$500元現金券。
    • Redmi Note 10S直降NT$1,000元，優惠價只要NT$5,999元，領券最高再折NT$300元，再贈NT$500元現金券
    • Redmi Note 9 Pro直降NT$1,000元，優惠價只要NT$4,999元，領券最高再折NT$300元
    • Redmi Note 10 Pro直降NT$700元，優惠價只要NT$7,799元，領券最高再折NT$300元，再贈NT$500元現金券及小米 20W 快速充電器 Type-C版（價值NT$195元）
    • 其他手機優惠請見小米商城mi.com

智慧家庭產品

直降優惠
  • 小米智慧顯示器 P1 55型直降NT$2,000元，優惠價只要NT$15,999元，領券最高再折NT$1,300元
  • 小米智慧顯示器 P1 50型直降NT$1,000元，優惠價只要NT$14,999元，領券最高再折NT$1,300元
  • 購買小米智慧顯示器 65型直降NT$1,000元，優惠價只要NT$19,999元，領券最高再折NT$2,000元
  • 購買米家掃拖機器人直降NT$3,000元，優惠價只要NT$6,495元，領券最高再折NT$1,212元
  • 購買米家空氣淨化器 Pro直降NT$2,000元，優惠價只要NT$4,895元，領券最高再折NT$1,212元
  • 購買米家無線吸塵器 G10直降NT$1,000元，優惠價只要NT$6,495元，領券最高再折NT$1,212元
  • 購買米家無線吸塵器 G9直降NT$500元，優惠價只要NT$4,995元，領券最高再折NT$1,212元
  • 多項智慧家庭商品有感降價，詳情請見小米商城mi.com

購物滿額贈
  • 單筆消費滿NT$6,000元（不含手機、平板、顯示器）即贈小米手環 5（價值NT$895）
  • 單筆消費滿NT$10,000元（不含手機、平板、顯示器）即贈小米手環 6（價值NT$1,095）
  • 單筆消費滿NT$20,000元（不含手機、平板、顯示器）即贈米家直流變頻電風扇 1X（價值NT$1,945）
  • 單筆消費滿NT$40,000元（不含手機、平板、顯示器）即贈小米空氣淨化器 3（價值NT$4,495）

雙12加價購
  • 購買小米 27 型電腦螢幕或小米23.8型電腦螢幕1C加NT$495元，即可加購米家螢幕掛燈
  • 購買小米空氣淨化器 3加NT$395元，即可加購米家空氣淨化器濾芯 抗菌版
  • 購買米家吸頂燈 450或米家吸頂燈 350，可加NT$95元購Yeelight 遙控器
  • 購買米家無限吸塵器 G10加NT$120元，即可加購米家無限吸塵器 G10拖地附件套裝

12/8

單日限定

秒殺超殺
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE (8+256GB)下殺NT$1,000元，秒殺價NT$10,999
  • 小米智慧顯示器 P1 55型下殺NT$4,000元，秒殺價NT$13,999元
  • 米家直流變頻電風扇 1X下殺NT$550元，秒殺價NT$1,395元
  • 小米手環6下殺NT$200元，秒殺價NT$895元

購物大福利
  • 0點-2點、12點-14點單筆訂單消費滿NT$3,500元立減NT$300元

12/9

單日限定

秒殺超殺
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE (6GB+128GB)下殺NT$1,500元，秒殺價NT$8,499
  • 米家空氣淨化器 Pro下殺NT$2,500元，秒殺價NT$4,395元
  • Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機下殺NT$100元，秒殺價NT$1,495元
  • 米家電磁爐下殺NT$400元，秒殺價NT$1,395元

購物大福利
  • 0點-2點、12點-14點單筆訂單消費滿NT$3,500元立減NT$300元

12/10

單日限定

秒殺超殺
  • Xiaomi 11T Pro 5G下殺NT$800元，秒殺價NT$17,199元
  • 米家無線吸塵器 G10下殺NT$1,650元，秒殺價NT$5,845元
  • Redmi Buds 3下殺NT$100元，秒殺價NT$845元
  • 小米手錶 超值版下殺NT$484元，秒殺價NT$1,111元

購物大福利
  • 0點-2點、12點-14點單筆訂單消費滿NT$3,500元立減NT$300元

12/11

單日限定

秒殺超殺
  • Redmi Note 10S 6GB+128GB下殺NT$1,500元，秒殺價NT$5,499元
  • 小米智慧顯示器 P1 50型下殺NT$3,400元，秒殺價NT$12,599元
  • 米家無線吸塵器 G9下殺NT$1,500元，秒殺價NT$3,995元
  • 小米手環 5下殺NT$495元，秒殺價NT$450元

購物大福利
  • 0點-2點、12點-14點單筆訂單消費滿NT$3,500元立減NT$300元

12/12

單日限定

秒殺超殺
  • Xiaomi 11T 5G下殺NT1,000元，秒殺價NT12,999元
  • 米家掃拖機器人下殺NT$3,650元，秒殺價NT$5,845元
  • 小米空氣淨化器 3下殺NT$1,000元，秒殺價NT$3,495元
  • 小米便攜相片印表機下殺NT$453元，秒殺價NT$1,212元

購物大福利
  • 0點-2點、12點-14點單筆訂單消費滿NT$3,500元立減NT$300元

更多「小米雙十二購物節」活動詳情及優惠資訊，請參考小米商城 mi.com

小米雙十二購物節推出，12/8 開跑連續 4 天，每日狂灑現金券新台幣 1212 元趕快來抽 相關文章

訪客留言

小米雙十二購物節推出，12/8 開跑連續 4 天，每日狂灑現金券新台幣 1212 元趕快來抽 參考資料

小米聖誕節活動規則 - Xiaomi
參與此次促銷活動，意味著您已經接受活動規則的全部規定和適用於mi.com/tw 的 ... 您在本活動購買小米產品時，根據以下條款，以先到先得的方式獲得折扣券和（或）優惠 ...
雙12優惠12.12購物節｜2021蝦皮雙12生活美妝1折起 - 蝦皮購物
雙12優惠12.12蝦皮購物節來囉！趁著2021蝦皮雙12美妝日用銅板價購入專科超微米潔顏乳，還有理膚寶水全面修復霜也有雙12限量超低價！1212就到蝦皮購物享受更多雙12 ...
2021 雙121212購物節懶人包 – 各大電商優惠活動總整理
2020/11/30 · 2021 蝦皮購物 雙12購物節 10張$0元起免運券 12.12 免運券一次送你 10 張，雙十二人人爽領免運券通通不用搶！ 雙12優惠活動｜整點瘋搶品牌夯品1折起 ASUS 華碩、SAMSUNG 三星、小米、Dyson 戴森、Pillips 飛利浦、DR.WU 等知名品牌最殺一折起！ ...
『小米雙十一超級購物節』活動規則 - Xiaomi
「小米雙十一超級購物節」將於11/9~11/11登場啦！秒殺、新品、還有最高價值NT$500現金券等你拿！ 活動時間. 發券時間：11月5日10 ...
momo購物網
momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。
【2021最新】小米必買產品推薦！10大網友最推小米商品，CP值超高！小米手環、掃拖機器人 | 奇奇筆記
大家看到「小米」會想到什麼呢？我猜大家第一個印象都是小米行動電源、小米手環吧～不過你知道嗎？小米必買的商品可不只這兩樣唷！今天小編就幫大家整理了網友最推薦的 10 大小米必買商品以及大家的評語，趕快來
雙12購物優惠整理：PChome、蝦皮、淘寶、天貓推出 1212 購物優惠 - 蘋果仁 - 果仁 iPhoneiOS好物推薦科技媒體
2018/12/12 · 【更新：2019 版的雙 12 購物節活動優惠整理，請見以下連結】 PChome 雙 12 購物節優惠懶人包 蝦皮購物雙 12 購物節優惠懶人包 五大電信雙 12 購物節優惠懶人包 繼雙 11 購物節後，其實十二月還有一個「雙 12」購物優惠季！ 剛好搭配不久後的聖誕、跨年送禮高峰， ...
小米公佈2021「小米雙11 超級購物節」優惠資訊 - ePrice 行動版
2021年10月27日 — 直播限定優惠！最高Xiaomi 11T Pro 5G 免費送. 迎接雙十一大促來臨，小米於11 月8 日12:30 將於小米商城mi ...
【最新】2021星巴克買一送一優惠活動！菜單、價錢、日期、信用卡、優惠券、全台、限量款飲料 | 奇奇筆記
2021年12月 份最新買一送一情報！星巴克的好康優惠活動不定期會開始喔！每日必喝咖啡來提升滿滿活力來源的朋友們，請記得抓緊以下期間內，準時前往排隊購買囉！近期推出
小米雙11 超級購物節盛大開跑！ 近百項熱門商品折扣享不完
2021年10月27日 — 11/8 12:30 – 18:00 直播限定優惠：. 期間預購Xiaomi 11T Pro 5G 除享預購禮– Redmi Buds 3 Pro（價值新台幣1,595元）以外，還能以新 ...