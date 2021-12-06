聖誕節要買小米產品有什麼優惠嗎？小米台灣宣布於 12/8~12/12 推出「小米雙十二購物節」活動，狂灑各種優惠：限時秒殺、熱門直降、滿額折扣、滿額贈等...甚至還有每日狂灑新台幣 1,212 元現金券活動，小米雙 12 活動必買清單也幫大家整理出來啦，想不到交換禮物送什麼？年末需要購買新手機？請把握 2021 年末最後一波優惠活動，機會過了就沒有啦～

影音旗艦 Xiaomi 11T 5G 直降 NT$500 元 再送小米手環 6

Xiaomi 11T 5G 搭載 1 億 800 萬畫素三鏡頭相機，67W 極速快充、6.67 吋 AMOLED 平面螢幕以及 MediaTek 天璣 1200-Ultra 5G 行動平台，以Cinemagic 影院級專業拍攝功能、影院級視聽體驗及強大的硬體規格，讓精彩生活隨時上映。Xiaomi 11T 5G 提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，自即日起至 12 月 31 日止，直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $13,499 元，購機即享總價值超過新台幣 $3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修，再贈小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）；於 12 月 8 日至 12 月 12 日「小米雙十二購物節」活動期間，購機再贈新台幣 $500 元現金券乙張。

輕潮時尚 Xiaomi 11 Lite 5G NE 購機即贈 Redmi Buds 3

Xiaomi 11 Lite 5G NE 擁有多彩、時尚外型，以 158 克的超羽量以及 6.81mm 的纖薄機身提供極致輕薄的手感，同時又兼顧絕佳效能，配備 6.55 吋 FHD+ AMOLED 螢幕、6400 萬畫素三鏡頭相機、Qualcomm® Snapdragon™ 778G 處理器，滿足用戶的日常使用需求。Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB+256GB與8GB+128GB）提供雪花白、糖果藍、蜜桃粉與松露黑四種顏色，自即日起至 12 月 31 日止，購機即贈 Redmi Buds 3（價值新台幣 $945 元），於 12 月 8 日至 12 月 12 日「小米雙十二購物節」活動期間，再贈新台幣 $500 元現金券乙張。

另外，Xiaomi 11 Lite 5G NE （6GB+128GB）提供薄荷綠色，於「小米雙十二購物節」活動期間享直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $8,999 元，購機再獲新台幣 $500 元現金券乙張。

Xiaomi、Redmi 多項機款同步直降 還有機會額外獲贈 NT$500 元現金券

Xiaomi 11T Pro售價新台幣$17,999元，購買即贈米家恆溫電水壺 1S（價值新台幣$895元）或 Redmi Buds 3（價值新台幣$945元），額外再獲新台幣$500元現金券乙張。

購買Redmi Note 10S直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$5,999元，領券最高再折新台幣$300元，額外再獲新台幣$500元現金券乙張。

購買Redmi Note 9 Pro直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$4,999元，領券後最低入手價只要新台幣$4,699元。

購買Redmi Note 10 Pro直降新台幣$700元，優惠價只要新台幣$7,799元，領券後最低入手價只要新台幣$7,499元，再贈新台幣$500元現金券乙張及小米 20W 快速充電器 Type-C版（價值新台幣$195元）。

購買Redmi 10（4GB+128GB）直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$5,199元，領券後最低入手價只要新台幣$4,899元，額外再獲新台幣$500元現金券乙張。

雙 12 必買清單

悶了一整年不能出遊，許多家戶也趁年末邀請親朋好友在家裡來場熱鬧的聚會，但籌備聚會辛苦，聚會後清掃更是累人，因此小米智慧家庭產品變成聚會前必定入手的清單。小米自 12 月 8 日至 12 月 12 日「小米雙十二購物節」活動期間，針對顯示器、清掃類家電、廚具、燈具等各類智慧家庭產品推出直降活動，祭出最高千元的超有感優惠，以多項好物輕鬆應付各種居家生活與聚會場景，讓用戶一站購足歲末狂歡必備選物。

「狂歡視聽焦點」



小米智慧顯示器 P1 55 型直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $15,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $14,699 元

小米智慧顯示器 P1 50 型直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $13,699 元

小米智慧顯示器 65 型直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $19,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $17,999 元

「聚餐首選火鍋」

米家電磁爐直降新台幣 $200 元，優惠價只要新台幣 $1,595 元，領券後最低入手價只要新台幣 $1,095 元

「聚會空氣保證」

米家空氣淨化器 Pro 直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $4,895 元，領券後最低入手價只要新台幣 $3,683 元。

「散場免清掃專家」

米家掃拖機器人直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $6,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $5,283 元。

「散場潔癖好幫手」



米家無線吸塵器 G10 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $6,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $5,283 元

米家無線吸塵器 G9 直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,995元，領券後最低入手價只要新台幣$3,783元。

預先卡位搶好物 預付訂金再享最高千元折扣

熱門選物搶購不等人！小米精選小米智慧顯示器 P1 系列、小米掃拖機器人 2 系列與小米智慧投影機 2 等熱銷產品，推出預付訂金即倍數膨脹優惠活動。即日起至 12 月 6 日止針對特定品項預先支付訂金，並於 12 月 7 日付清尾款，不僅能夠搶先卡位入手產品，還享訂金倍數膨脹的專屬折扣！

購買小米智慧顯示器 P1 55 型支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領券後最低入手價只要新台幣$13,699元。

購買小米智慧顯示器 P1 50 型支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $13,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $12,699 元。

購買小米掃拖機器人 2 Pro 支付訂金新台幣 $300 元，即享售價再折新台幣 $300 元，優惠價只要新台幣 $9,195 元。

購買小米掃拖機器人 2 支付訂金新台幣 $500 元，即享售價再折新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $6,995 元，領券後最低入手價只要新台幣 $6,383 元。

購買小米智慧投影機 2 支付訂金新台幣 $500 元，即享售價再折新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $14,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $13,195 元。

「小米雙十二購物節」活動時程表整理