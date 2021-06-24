想要入手能測血氧的運動手環嗎？小米台灣正式宣布「小米手環 6」 7/1 開始正式在台灣開賣囉，小米手環 6 搭載 1.56 吋 AMOLED 螢幕、支援血氧飽和度追蹤、14 天續航、24小時心律監測、睡眠監測，並有超過 60 種錶盤可以選擇， 售價新台幣 1,095 元，7/1 開賣當天，還有小米手環 6 免費送活動，活動詳情幫大家整理在下方囉。



小米手環 6 規格

顏色 石墨黑 選購腕帶 象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠、藕荷粉 螢幕 1.56 吋 AMOLED 螢幕 螢幕解析度：152*486 螢幕像素密度：326 PPI 螢幕亮度：高達 450 nit，亮度可調整 感應器 高精準度 6 軸感應器與 PPG 心率感應器 6 軸感應器：低功耗 3 軸加速感應器和 3 軸陀螺儀 PPG 心率感應器 續航 14 天超長續航，磁吸充電 充電方式：磁吸式充電 充電時長： ≤ 2 小時 續航：≥ 14 天 運動 30 種運動模式 支援運動類型： 跑步機、鍛煉、戶外跑步、自行車、健走、泳池游泳、划船機、滑步機、室內自行車、瑜伽、跳繩、舞蹈、室內健身、體操、高強度間歇訓練、核心訓練、伸展、保齡球、羽球、拳擊、踏步機、皮拉提斯、籃球、排球、桌球、板球、滑冰、自由搏擊、街舞、尊巴 健康 心率與睡眠監測和女性健康追蹤功能 心率監測：全天心率、手動心率、靜態心率和心率曲線 睡眠監測：深層睡眠、淺層睡眠、REM 快速動眼期、淺眠小睡 女性健康追蹤：記錄和提醒女性生理週期和不同的排卵階段 記錄和提醒壓力監測、呼吸訓練、PAI 活力指數評估、久坐警示、計步器，目標設定 其他功能 簡訊 / 通話提醒、APP 訊息提醒、日曆、鬧鐘、時鐘、碼錶、計時器、音樂控制、尋找手機、手機解鎖 (MIUI)、遙控拍照*、天氣、設定活動目標。 *可用性會依市場而異。 尺寸和規格 主體淨重：12.8g 主體尺寸：47.4 × 18.6 × 12.7 mm 防水等級：5 ATM 無線連接：藍牙 5.0 可調長度：155-219 mm 電池容量：125 mAh 電池類型：鋰離子聚合物電池 腕帶材質：TPU 腕扣材質：鋁合金 螢幕護蓋材質：強化玻璃搭配防指紋塗層 外殼材質：PC 塑膠 工作溫度：0℃～45℃ 系統語言：支援英文、德文、義大利文、法文、西班牙文、俄文、繁體中文、簡體中文。接下來會陸續發行上述語言的產品。 支援的系統：Android 5.0 或 iOS 10.0 及以上版本

血氧飽和度追蹤、24H 心率監測

小米手環 6 內建 PPG 生物感應器，除了可進行 24 小時智慧型心率監測，在運動或休息時掌控心率起伏變化，更新增 SpO2 血氧飽和度追蹤功能，讓用戶在運動後可透過觀察血氧、心率等數據，有效評估運動成效

同時，睡眠監測功能可追蹤用戶夜間的血氧飽和度、心率變化及呼吸狀況，透過精確記錄睡眠時間長度、深層及淺層睡眠與 REM 快速動眼期睡眠等數據，有效分析睡眠品質，幫助用戶培養規律睡眠的好習慣，養成一夜好眠的健康生活。

小米手環 6 可依據用戶的性別、年齡、心率等資料分析計算用戶的個人活力指數，並透過壓力監測功能檢視用戶的壓力等級，提供適當的舒壓建議，以及提供 1-5 分鐘的導引式呼吸運動，助用戶快速放鬆身心。此外，還可為女性用戶記錄月經並追蹤排卵期，輕鬆監控生理週期，在各方面為用戶管理健康數據。

30 種運動模式

延續上一代小米手環 5 的多元運動模式，小米手環 6 更進一步新增了高強度間歇訓練、籃球、拳擊、 Zumba 和皮拉提斯等模式，提供 30 種運動模式，可在不同模式之下偵測用戶的運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊，讓運動更有效率；並可自動辨識戶外跑步、跑步機、划船機、滑步機、健走、騎單車等六種運動模式，用戶無須額外設置，小米手環6也會即時偵測執行。

此外，小米手環 6 支援 5 ATM 防水等級，具備 50 公尺深的防水功能，用戶可在淋浴及游泳時持續配戴，並可設置五種不同的游泳姿勢，更精準的追蹤運動成效。即使防疫在家不出門，小米手環 6 也可化身個人健康教練，讓用戶居家鍛鍊也能隨時掌控運動成效。

1.56 吋 AMOLED 全螢幕顯示

小米手環 6 擁有 1.56 吋 AMOLED 大螢幕，相較於小米手環 5 顯示面積提升 50%，讓用戶可清楚閱讀任何簡訊、來電與通知提醒；媲美智慧型手機的 326 ppi 解析度，讓細緻如螢幕的寵物毛髮也清楚可見。小米手環 6 搭載磁吸式充電功能，一碰即充無須拆裝錶帶，輕鬆充電保持電池續航力；在省電模式下可連續使用 19 天，正常模式下可連續使用 14 天，高耗電應用下可連續使用 5 天，免去時時充電的麻煩。

保有小米手環一貫精緻典雅的外觀，小米手環 6 以大螢幕、跑道型的特殊圓弧設計，貼合手腕的弧線，進一步提升使用的舒適度及美觀造型，應用程式中更內建 60 多款專為全螢幕設計的個性錶盤，讓用戶依據個人風格隨心變換。小米手環 6 隨盒標配百搭的石墨黑腕帶，同時提供象牙白、玫瑰紫、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠與藕荷粉等多色專屬腕帶供選擇，配合用戶的穿搭，成為展現 OOTD 的風格配件！

小米手環 6 上市資訊

小米手環 6 售價為新台幣 $1,095 元，隨盒標配石墨黑腕帶，另可以新台幣 $95 元加購象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等 8 色腕帶，將於 7 月 1 日上午 10 點於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市與燦坤 3C 線上購物）開賣。

小米手環 6 超過 700 條直接送

小米手環 6 將於 7 月 1 日起在全台各通路盛大開賣，以支援血氧飽和度追蹤、24 小時心律監測與睡眠監測等功能，預期將掀起一陣更勝過往的搶購熱潮。

然而，小米感念於進入台灣市場超過 7 年，始終受到米粉們的熱切愛戴與支持，在小米手環 6 開賣前夕，首度直接祭出超過 700 條小米手環 6 免費送給米粉家中的長輩們，讓健康生活握在家人手腕上。

小米將攜手通路合作夥伴們推出「小米手環 6 樂齡健康送」活動，於 7 月 1 日上午 9 時 30 分在小米商城 mi.com、PChome 24h 購物小米旗艦館、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay購物與燦坤 3C 線上購物，祭出小米手環 6 限量買一送一；數量有限、送完為止。

同時，於 7 月 1 日當日，在小米之家與小米專賣店前 10 位購買小米手環 6 的消費者，以及全國電子全台 Digital City 店與全國電子文心秀泰店前 3 位購買小米手環 6 的消費者，出示家中樂齡族（60歲以上）證件乙張，即可免費再贈小米手環 6 乙條，讓你買一條掌控個人數據，也送一條給家中長輩，讓小米幫米粉把關家人的健康；數量有限、兌換完為止。

另外，蝦皮商城小米官方旗艦店將另行舉辦小米手環 6 開賣慶，下單限量贈送小米手環 6 專屬腕帶，還有機會抽中小米最新發表的超夯智慧型手機，詳情請見蝦皮商城小米官方旗艦店。

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