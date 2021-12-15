聖誕節禮物不知道送什麼嗎？小米台灣將於 12/17 推出「小米聖誕節」優惠活動，專屬紅配綠專區：價格帶從 5000 以上到千元以下通通有，提供大家送禮靈感及超殺優惠，甚至還有只送不賣的限量「米兔玩偶 聖誕訂製版」。此外，小米宣布在台推出 9 大新品，包含：空氣淨化系列、吸塵器產品及 Redmi 智慧手錶產品，即日起部分商品推出早鳥優惠，年末跑趴交換禮物沒靈感？趕快上小米官網逛逛有沒有自己中意的新品吧。



小米聖誕節優惠活動整理

「米兔玩偶 聖誕訂製版」限量贈送

Xiaomi 11T Pro 5G 與 Xiaomi 11T 5G 搭載 1 億 800 萬像素電影級相機，能以 Cinemagic 專業拍攝功能，讓電影片場掌握在手中，另外，Xiaomi 11T 5G 系列擁有高速快充，最快17分鐘內能充滿電，同時配備影院級視聽體驗及強大的硬體規格，讓精彩生活隨時上映。Xiaomi 11T Pro 售價新台幣 $17,999 元，購買即贈米家恆溫電水壺 1S（價值新台幣 $895 元）或 Redmi Buds 3（價值新台幣 $945 元）；Xiaomi 11T 5G 自即日起至 12 月 31 日止，直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $13,499 元；於「小米聖誕節」旗艦，購買 Xiaomi 11T 5G 系列限量贈送「米兔玩偶 聖誕訂製版」一隻，贈品數量有限，送完為止。

另外，Xiaomi 11 Lite 5G NE 擁有多彩、時尚外型，以 158 克的超羽量以及 6.81mm 的纖薄機身提供極致輕薄的手感，同時又兼顧絕佳效能，配備6.55 吋 FHD+ AMOLED 螢幕、6400 萬畫素三鏡頭相機、Qualcomm® Snapdragon™ 778G 處理器，滿足用戶的日常使用需求。Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB+256GB 與 8GB+128GB）提供雪花白、糖果藍、蜜桃粉與松露黑四種顏色，自即日起至 12 月 31 日止，購機即贈 Redmi Buds 3（價值新台幣 $945 元），於「小米聖誕節」旗艦，購買 Xiaomi 11T 5G 系列限量贈送「米兔玩偶 聖誕訂製版」一隻，贈品數量有限，送完為止。

與《蜘蛛人 – 無家日》推出一系列周邊合作

即日起至 2022/1/31 日止與 Marvel 漫威英雄電影《蜘蛛人 – 無家日》推出一系列的周邊合作，第一彈即在「小米聖誕節」檔期聯名推出，自 12 月17 日起至 2022/1/31 日止購買 Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S、Redmi Note 9 Pro 與 Redmi 10，即可獲贈《蜘蛛人》官方授權周邊商品，包含指環支架、金屬徽章或氣囊支架等，贈品款式隨機出貨，數量有限，送完為止。

購買 Redmi Note 10 Pro （6GB+128GB）直降新台幣 $700 元，優惠價只要新台幣 $7,799 元，領券後最低入手價只要新台幣 $7,499 元，再贈小米 20W 快速充電器 Type-C 版。

購買 Redmi Note 10S （6GB+128GB）直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $5,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $5,699 元。

購買 Redmi Note 9 Pro （6GB+128GB）直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $4,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $4,699 元。

購買 Redmi 10 （4GB+128GB）直降新台幣 $300 元，優惠價只要新台幣 $5,199 元，領券後最低入手價只要新台幣 $4,899 元。

小米聖誕禮物選購指南

家人永遠是最重要的人，送上 5000 元以上豪華大禮一點也不貴：



小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$2,000元，優惠價只要新台幣$15,999元，領券後最低入手價只要新台幣$14,699元。

小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$14,999元，領券後最低入手價只要新台幣$13,699元。

小米智慧顯示器 65型直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$19,999元，領券後最低入手價只要新台幣$17,999元。

米家掃拖機器人直降新台幣$3,000元，優惠價只要新台幣$6,495元，領券後最低入手價只要新台幣$5,895元。

10 年以上的老友，就值得價值 2000~5000 元輕奢選物：

米家空氣淨化器 Pro直降新台幣$2,000元，優惠價只要新台幣$4,895元，領券後最低入手價只要新台幣$4,695元。

米家無線吸塵器 G9直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,995元，領券後最低入手價只要新台幣$4,795元。

小米電動刮鬍刀 五刀頭直降新台幣$200元，優惠價只要新台幣$2,095元，領券後最低入手價只要新台幣$1,895元

禮多人不怪，2000 千元以下小資首選：

小米真無線藍牙耳機 2S直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$1,495元，領券後最低入手價只要新台幣$1,395元。

米家直流變頻電風扇 1X直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$1,645元，領券後最低入手價只要新台幣$1,545元。

米家電磁爐直降新台幣$200元，優惠價只要新台幣$1,595元，領券後最低入手價只要新台幣$1,495元。

玩金額限制交換禮物，1000 元以下無腦專區：

小米智慧門鈴 2直降新台幣$200元，優惠價只要新台幣$995元

Xiaomi 智慧攝影機 雲台版 2K直降新台幣$100元，優惠價只要新台幣$995元。

米家無線吸塵器 mini直降新台幣$100元，優惠價只要新台幣$995元。

小米手環6直降新台幣$100元，優惠價只要新台幣$995元。

小米負離子吹風機 H300直降新台幣$100元，優惠價只要新台幣$695元。

聖誕驚喜好禮組合自由選 1+1一袋搞定

$1,999 元 1+1+1 聖誕超值禮包，可於 A 組合+B 組合+C 組合三區商品中挑選各一商品，最高可省新台幣 $956 元：

A 組合選 1 品項：



小米手錶 超值版 （價值新台幣$1,595元）

米家吸頂燈350（價值新台幣$1,395元）

小米手環6（價值新台幣$1,095元）

其他選項請參考小米商城 mi.com

米家電動起子機（價值新台幣$895元）

米家調理機（價值新台幣$895元）

小米戶外藍牙喇叭（價值新台幣$895元）

其他選項請參考小米商城 mi.com

小米路由器 4C（價值新台幣$465元）

小米無線雙模滑鼠 靜音版（價值新台幣$365元）

小米 33W 快速充電器 1A1C版（價值新台幣$325元）

米家自動感應洗手機 單機版（價值新台幣$295元）

其他選項請參考小米商城 mi.com

Ｂ組合選 1 品項：Ｃ組合選 1 品項：$2200 元 1+1 聖誕超值禮包，可於 A 組合及 B 組合商品中挑選各一商品，最高可省新台幣 $690 元：

A組合選 1 品項：



米家直流變頻電風扇 1X（價值新台幣$1,095元）

米家吸頂燈 450（價值新台幣$1,795元）

米家電磁爐（價值新台幣$1,795元）

LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版（價值新台幣$1,795元）

米家無線吸塵器 mini（價值新台幣$1,095元）

小米手環6（價值新台幣$1,095元）

米家螢幕掛燈（價值新台幣$995元）

米家水離子吹風機（價值新台幣$995元）

米家聲波電動牙刷 T500（價值新台幣$995元）

其他 7 項產品選擇，請參考小米商城mi.com

Xiaomi 空氣循環淨化器

Ｂ組合選1品項：

8 公尺遠距循環對流 淨化、涼風、循環一機搞定

Xiaomi 空氣循環淨化器兼具淨化、涼風、循環多種功能，可一機多用、滿足四季的不同需求；提供 0°、45°、85° 的三段俯仰抬頭及 90° 左右擺頭角度，以二合一的機體結構，在淨化同時輸出8公尺遠距循環風，加速全屋空氣流動，淨化範圍更廣、不漏掉任何一個角落。

精準監測、動態調節 時刻打造清新居家環境

Xiaomi 空氣循環淨化器提供高達 510m³/h的CADR 值，並採用高效濾網、高品質活性炭等多重濾材淨化過濾，可有效淨化 PM2.5、過敏原、病菌、花粉等汙染源並避免二次汙染，淨化更徹底；內建的負離子產生器，透過釋放電子與空氣中的氧分子形成負離子，可以結合細菌、灰塵等帶正電的微粒，吸附並沉降空氣中的汙染物，讓室內空氣更清新。另外，採用的循環淨化技術，可加速室內甲醛擾動，讓甲醛淨化能力提升 29%。

Xiaomi 空氣循環淨化器機身內建VOC感應器、PM2.5感應器、溫濕度感應器等多重環境感應器，可精準且即時監測室內汙染物、溫濕度變化，並顯示於機身的OLED觸控螢幕及多彩狀態燈環，在待機狀態下，也能依據空氣品質自動開啟淨化功能，即時守護室內空氣品質。此外，在睡眠模式下，每小時仍可輸出 101.3m³潔淨空氣量，同時保持高效、低能耗、低噪音，讓用戶同時享有清新空氣及舒適的睡眠空間。

此外，Xiaomi 空氣循環淨化器支援小米小愛音箱、 Google 語音助理，以及米家APP智慧聯動，不僅可開啟不同俯仰抬頭角度，還可根據溫度變化，與米家直流變頻電風扇 1X等多種裝置達成智慧聯動，實現更便捷的智慧居家生活。

Xiaomi 空氣循環淨化器上市資訊

Xiaomi 空氣循環淨化器售價為新台幣 $11,995 元 ，於 12/15 日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣；於12月31日前購買，即享早鳥價新台幣$10,995元，可再以新台幣$595元加購米家恆溫電水壺（售價新台幣$1,195元）或米家無線吸塵器 mini（售價新台幣$1,095元）。

Xiaomi 空氣淨化器 4 系列

高 CADR 值搭配 360° 全方位進氣口 滿足各種居家空間需求

為了滿足用戶生活中各種空氣淨化的需求，小米推出 Xiaomi 空氣淨化器 4 系列，包含 Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro、 Xiaomi 空氣淨化器 4及 Xiaomi 空氣淨化器 4 Lite ，分別滿足用戶不同空間需求與使用場景：

Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro 提供500m³/h的CADR值，每分鐘可釋放8330L的清淨空氣，涵蓋35-60m²（約10-18坪）的清潔範圍，適用於客廳、咖啡廳、辦公室等空間。

Xiaomi 空氣淨化器 4 提供400m³/h的CADR值，每分鐘可提供6660L的淨化空氣，涵蓋28-48m²（約8-14坪）的清潔範圍，適用於2房屋型小客廳、臥室、會議室等空間。

Xiaomi 空氣淨化器 4 Lite 提供 360m³/h的CADR值，每分鐘可釋放6000L的淨化空氣，可涵蓋25-43m²（約7-13坪）的清潔範圍，適用書房、廚房或租屋套房等空間。

智慧即時監測 X 高效自動淨化 24小時享有潔淨空氣

Xiaomi 空氣淨化器 4 系列皆配備高精密度PM2.5雷射感應器、溫度與濕度感應器，可偵測最小至0.3μm的微粒及室內溫溼度狀態；其中 Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro更多搭載了PM10感應器，可偵測大至花粉、寵物毛髮或棉絮等粗大微粒，特別適合有養毛孩的家庭。在精密的監測下，Xiaomi 空氣淨化器 4系列的機身螢幕可即時顯示室內空氣品質數據、溫濕度、Wi-Fi 狀態和運作模式等資訊，並以顏色燈條清晰示意，搭配易於操作的界面，輕輕一按即可滿足用戶對空氣品質的需求。

在自動模式下，Xiaomi 空氣淨化器 4系列將依據空氣品質變化，自動調整至最佳淨化模式，讓用戶隨時都能輕鬆享有絕佳空氣品質；而在夜晚時，用戶也可切換至夜間模式，關閉機身螢幕亮度，在無眩光、無噪音的狀態下持續淨化空氣，提供用戶舒適的睡眠環境。同時，Xiaomi 空氣淨化器 4系列支援小米小愛音箱、Google 語音助理，以及米家APP智慧聯動，提供用戶更便捷的操作方式，不僅出門在外也能遠端控制淨化功能，每次回家時都能享有潔淨空氣。

三合一過濾系統去除有害粒子 負離子釋放常保居家空氣清新

Xiaomi 空氣淨化器 4 系列採用三合一濾網，包含主要濾網、小米高效濾網、高品質活性碳濾網，並依據適用清潔範圍，配備了不同尺寸的濾網；Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro配備的 24000cm²大面積高效濾網含有650000mg的高品質活性碳；Xiaomi 空氣淨化器 4配備的22000cm²的大面積高效濾網含有500000mg的高品質活性碳；Xiaomi 空氣淨化器 4 Lite配備20,000cm²的大面積高效濾網則含有450,000mg的高品質活性碳。Xiaomi 空氣淨化器 4系列所搭載的高效濾網，可有效去除99.97%的0.3μm微粒，包含煙霧、灰塵、皮屑、寵物毛髮或棉花纖維等微小的惱人異物，為鼻炎和過敏患者提供全日保護，並可有效吸附甲醛、甲苯、寵物異味或炒菜油煙等家中常見有害氣體。濾網更提供長達6-12個月的持久壽命，可節省更換次數並保持長久的空氣清新；透過米家APP聯動，還能提供濾網更換提醒，讓淨化器隨時保持最佳清潔效能。

在高效的過濾功能下，Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro及 Xiaomi 空氣淨化器 4還可釋放負離子，強化空氣清淨效果，消除不新鮮的空氣，常保居家清新。

Xiaomi 空氣淨化器 4 系列上市資訊

Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro 售價為新台幣 $6,995 元，於12月15日下午2點起起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣；於12月31日前購買，享早鳥價新台幣$6,495元。

Xiaomi 空氣淨化器 4 售價為新台幣 $4,995 元，於12月15日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣；於12月31日前購買，再贈米家恆溫電水壺1S（價值新台幣$895元）或米家聲波電動牙刷 T500（價值新台幣$995元）。

Xiaomi 空氣淨化器 4 Lite 售價為新台幣 $3,495 元，於12月15日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣；於12月31日前購買，再贈小米體重計 2（價值新台幣$395元）。

小米掃拖機器人 2 Ultra 集塵版

全自動集塵座 X 4000 Pa超強吸力 居家清潔高效達成

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版配備雙風道灰塵收集設計，透過風管氣壓的即時監測，可自動以16500 Pa的超強氣流快速清空掃拖機器人的集塵盒，高效率的防止掃拖機器人的機身阻塞，確保隨時都能高效運行。集塵座配備的4L超大集塵袋，最多可支援10次完整清潔，滿了即可拋棄，省時且不沾手，相較於標準掃地機器人，等同於提供10倍的清潔容量，使用約45天才需替換一次，為用戶大幅降低傾倒灰塵的頻率。

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra集塵版配備高效能無刷馬達，能持續提供高達4000 Pa的強勁吸力，並可依據用戶的使用需求，調整4段變速的吸力模式，用戶可依據居家空間及髒污程度進行彈性調整；同時，配備的智慧型電控水箱可確保出水均勻不滲漏，並支援三段式水流控制，滿足用戶不同清潔需求，徹底清潔家中各類地板。

此外，Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版的機身配備5200mAh大電量，在一次完整充電後即可於標準模式下清潔大於72坪的面積，而兼具集塵與充電二合一設計的集塵座可為用戶省去更多的充電時間與居家空間，全方位提升用戶的日常清潔效率。

超智慧3D感測 居家清潔零死角

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版配備3D障礙迴避技術，可主動偵測兒童玩具、電線及各種障礙物的輪廓，預先減速繞道避免碰撞及糾結，而透過機體前方搭載的ToF感應器辨識空間資料，可迴避櫥櫃、沙發下方等低於機身高度的狹窄區域，或跨越高達20mm的門檻或地毯。此外，搭配機身下方搭載的懸崖感應器，可於接近階梯邊緣時立即停止，避免機身摔落造成損傷，於居家空間中穿梭自如，深度清潔每個死角。

同時，Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版搭載全新LDS雷射導航系統，可360°精確掃描用戶的居家環境，並立即繪製出實際格局，搭配內建的Cortex™-A53四核心晶片和SLAM演算法，可同時進行即時精準定位及動態路線規劃，有效涵蓋家中各個角落。此外，透過米家APP進行智慧聯動，可進一步啟用Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版的多種進階地圖管理功能，包含指定清潔區域、清潔路線規劃、設定清潔排除區域等，確保家中每一個空間都得到妥善打理。

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版 上市資訊

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版售價新台幣$14,995元，將於2022年1月1日起正式開賣。於12月15日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開放預購，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開放預購，預購即享早鳥預購價新台幣$13,495元，再贈預購禮米家無線吸塵器 mini（價值新台幣$1,095元）。

小米無線吸塵器 G11

185AW強大吸力 X 電動刷頭 全新的智慧清潔體驗

Xiaomi 無線吸塵器 G11配備全新高效無刷直流馬達及最高185AW的強大吸力，可提供更高速的運轉與更長的使用壽命，帶來更有效率且強力的清潔。全新升級的第二代全方位地刷2.0提供電動防纏繞地刷，內建三段式鈍刀片，能夠自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的惱人毛髮，避免毛髮纏繞或造成地毯損害。另附有電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭三款刷頭，用戶可根據地毯、地磚、床褥、木質地板、汽車內部、窗簾、沙發縫、天花板等清潔情境進行更換，讓清潔作業更細緻。

此外，Xiaomi 無線吸塵器 G11搭載雙重智慧吸力調整功能，在自動模式下，紅外線顆粒物感應器可根據灰塵的多寡以智慧方式調整吸力，轉速感應器可於地刷偵測到長絨地毯或任何難以清潔的表面時自動加速，藉此提高清潔效率及電池續航。Xiaomi 無線吸塵器 G11擁有可將塵氣分離的雙層多錐旋風分離系統，可充分利用過濾元件的內部空間，將看不見的微小灰塵吸入集塵杯中並防止過濾器堵塞，維持強勁吸力並延長馬達壽命。同時，Xiaomi 無線吸塵器 G11配備多重過濾裝置，能夠過濾高達99.5％的0.3µm微粒，透過去除各種過敏原，淨化空氣的同時也保護用戶的健康。

貼心設計 X 長效續航 居家清潔的全新體驗

Xiaomi 無線吸塵器 G11內建LCD智慧型數位顯示器，可即時顯示自動、高功率、經濟等三種吸力模式等相關資料，協助用戶隨時掌握操作狀態。輕按鎖定鍵即可讓吸塵器在維持當下的吸力模式運作，無需持續按壓，讓清潔更輕鬆。當清掃作業完成時，只要單手按下傾倒鍵，集塵杯便會自動彈出並清空，為用戶省時並保持雙手潔淨。同時，把手中央的靜電釋放裝置可有效導出機身內的靜電，防止集塵杯內因靜電造成的灰塵沾粘。

此外，Xiaomi 無線吸塵器 G11搭載高密度鋰聚合物電池，可提供高達60分鐘的超長續航，並配有可替換式的電池設計，當電池電力耗盡時，透過備用電池的更換即可繼續作業。

Xiaomi 無線吸塵器 G11 上市資訊

Xiaomi 無線吸塵器 G11 售價新台幣 $8,995 元，將於2022年 1月下旬起於全官方通路開賣。

Redmi 手錶 2 Lite

高達上百種運動模式 X 高精準度GPS 全方位運動紀錄追蹤

Redmi 手錶 2 Lite 提供戶外跑步、健走、健行、跳繩、高強度間歇訓練、瑜伽及游泳等17種專業模式，以及多達上百種的延伸訓練模式，可主動偵測三種運動模式並記錄運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊，協助用戶達成個人的健身目標。同時，內建高精準度 GPS 晶片，讓用戶在運動期間無須額外攜帶手機，也可精確紀錄運動軌跡。此外，支援5ATM 防水等級，讓用戶在淋浴、游泳時可持續配戴而無需拆卸。

支援血氧飽和度追蹤、心率監測 24小時掌握健康數據

Redmi 手錶 2 Lite內建高精準度PPG感應器，除了可進行全天候的心率監測，亦可於偵測到異常時傳送警示，並支援SpO2血氧飽和度手動追蹤功能，讓用戶24小時都可透過觀察血氧、心率等數據，了解自身的健康狀態。同時，支援睡眠監控功能，可24小時追蹤用戶的睡眠狀況，並提供深層、淺層睡眠與REM快速動眼期睡眠等數據，協助用戶了解睡眠狀況，進而提升睡眠品質。

此外，Redmi 手錶 2 Lite 支援壓力監測功能及三種呼吸訓練，可於高壓狀態時協助用戶調整呼吸、進而達到心靈放鬆。此外，支援女性健康功能，在經期來臨前提供實用提醒，全方面照護用戶的身心健康。

1.55 吋大螢幕清晰顯示 多種錶帶、錶盤搭出個性 LOOK

Redmi 手錶 2 Lite擁有1.55吋方形大螢幕，讓用戶可清楚閱讀任何簡訊、來電與通知提醒。同時，Redmi 手錶 2 Lite搭載磁吸式充電功能，一碰即充無須拆裝錶帶，輕鬆為手錶充滿電。在正常模式下，可支援連續使用10天，高耗電應用下可連續使用5天，免去用戶時時充電的麻煩。

此外，應用程式中更內建超過百款個性錶盤，讓用戶依據個人風格隨心變換。Redmi 手錶 2 Lite 隨盒標配百搭的典雅黑腕帶，同時提供象牙白、水墨藍、櫻花粉、橄欖綠、與咖啡棕等多色專屬腕帶及典雅黑、象牙白、水墨藍三色錶框供選擇，增添用戶的的個人風格！

Redmi 手錶 2 Lite 上市資訊

Redmi 手錶 2 Lite 售價為新台幣 $1,595 元，提供典雅黑、深空藍與象牙白三種顏色供選擇，Redmi 手錶 2 Lite專屬錶帶售價為新台幣$175元，提供櫻花粉、松針綠與咖啡棕三種顏色供選配；Redmi 手錶 2 Lite將於2022年1月中下旬起於全官方通路開賣，首波購買即贈Redmi 手錶 2 Lite專屬錶帶一條。

Redmi 手環 Pro

110種健身模式 打造最佳身形

Redmi 手環 Pro提供多達110種以上的健身模式，透過戶外跑步、健走、登山、眺繩、高強度間歇訓練、瑜伽等15種專業模式，可帶來更多元的測量標準，並協助用戶追蹤燃燒的卡路里、心率變化與運動持續時間等資訊，進而打造最佳身形。同時，Redmi 手環 Pro可自動偵測跑步機、戶外跑步與戶外健走三種健身模式，用戶無需額外設定，即可主動開啟運動模式。此外，Redmi 手環 Pro支援5ATM防水等級，讓用戶淋浴或淺灘戲水時也無需拆卸。

支援血氧飽和度追蹤、心率監測24小時掌握健康數據

Redmi 手環 Pro擁有SpO2血氧飽和度手動追蹤功能及全天候的心率監測，將用戶的健康數據以圖表提供精確檢視，並可於心率低於安全區間時震動提醒，為用戶的每一刻健康進行把關。同時，支援睡眠品質追蹤功能，用戶可於智慧型手機上查看深層、淺層睡眠與REM快速動眼期各階段的數據資料，協助用戶了解睡眠狀況，進而提升睡眠品質。

此外，Redmi 手環 Pro支援壓力等級監控功能及深呼吸運動，能夠提醒用戶目前的壓力等級，並透過引導式呼吸，協助用戶放鬆，達到身心狀態平衡。此外，支援女性健康功能，可預測月經週期的階段轉換並及早提醒，全方面照護用戶的身心健康。

1.47吋 AMOLED螢幕 提供舒適閱讀體驗

Redmi 手環 Pro擁有1.47吋AMOLED大螢幕，66.7%的超高螢幕機身比可更清楚瀏覽螢幕資訊，並支援100% NTSC色彩顯示及最高450nit的螢幕亮度，為用戶提供完整色域顯示，帶來絕佳的視覺體驗。同時，Redmi 手環 Pro搭載磁吸式充電功能，用戶無須拆裝錶帶即可輕鬆、穩定地保持電池續航力，在正常模式下可連續使用14天，省電模式下可連續使用長達20天，超長續航讓用戶不再為電力苦惱。此外，內建50種以上的個性化手環錶盤，用戶可隨心更換當日風格。

Redmi 手環 Pro上市資訊

Redmi 手環 Pro 售價新台幣 $1,195 元，於12月15日下午2時起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，於12月31日前購買即享早鳥價新台幣$1,095元。

Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K

全新升級2K影像 全天清晰紀錄

Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K 全新升級超清晰2304 x 1296解析度，可捕捉更細膩的影像，即使放大也不模糊；配備940nm夜視功能可產生看不見的紅外光，全天都能清晰紀錄影像，讓用戶白天安心出門、夜晚安心入睡。同時，所配備 AI 人體活動偵測技術，可有效過濾假警報，避免雜訊，確保用戶只有在人體活動時收到通知。

此外，Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K擁有全新升級喇叭，讓用戶在使用雙向語音通話功能時，能聽到清晰宏亮的聲音，彷彿在同一房間內交談。

彈性安裝方式滿足各種空間需求 三重加密確保隱私無虞

透過手機與米家APP聯動，Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K還可實現更多功能；用戶可於使用手機的其他功能時，同時以浮動視窗即時查看居家情況；可於米家APP中，同時觀看最多三部攝影機的影像，還可製作有趣的10秒縮時影片，捕捉更多有趣景象。

Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K配備180°旋轉的磁吸式底座提供更彈性的安裝選擇，不論家中、店鋪內、嬰兒床旁或甚至寵物籠旁邊都能輕鬆安裝。此外，提供本機Micro SD卡和雲端儲存空間兩種儲存解決方案，並在通訊驗證、資料傳輸、雲端服務上採用三重加密，完整保護用戶的隱私。

Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K上市資訊

Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K 售價新台幣 $695 元，於12月15日下午2時起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開放預購，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開放預購，並於12月底前陸續出貨；於12月31日前預購，單筆預購兩件即享優惠價新台幣$1,290元。

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