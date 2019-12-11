小米台灣於 12/11 在台推出「米家調理機」，採用 301 不鏽鋼 6 葉螺旋刀頭，杯身為美國 Tritan 材質，耐用抗衝擊性強，體積小於 2.5 L 具有小巧便於攜帶的特性，尤其是兩用的設計，只要替換上蓋，打完果汁後就可以輕鬆帶著走～售價新台幣 895 元，將於 12/17 正式在台開賣。

外觀

整體體積小於 2.5L，淨重不到 1.3 kg，機身輕巧，收納、拿出使用相當方便。

採用 6 葉螺旋刀頭

米家調理機採用 301 不鏽鋼 6 葉刀頭，採用電解工藝製作，耐用度、攪拌能力不管打蔬菜或水果都是相當足夠。

外螺旋刀座

一般的調理機清洗不易，米家調理機採用外螺旋攪拌刀座，開放式的造型，讓清洗更加容易，另外，密封圈也採可拆卸式設計，菜渣、食物全部都能輕鬆沖乾淨。

安全按壓設計

按壓攪拌杯即開始攪拌，鬆手就停止，有效防止危險情形發生，使用超直覺、方便。

無 BPA 攪拌杯，Tritan 材質打造

攪拌杯本身送檢東莞市信測科技有限公司，未檢測出有 BPA 有害物質，且使用美國進口 Tritan 材質打造，具有堅固、耐用的特性。

效能

米家調理機採用大功率銅線馬達，轉速最高可達 20000 轉，能享受到每杯果汁細膩的口感。底部散熱風口設計，保持機身美觀的同時，也能夠具備散熱功能。

售價與上市資訊