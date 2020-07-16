小米手環5開箱

小米手環是不少人的智慧型穿戴選擇，我自己也是從一代用到四代，如今小米手環 5 終於上市了！這次上市的除了小米手環 5 之外，還有小米手環 4C，本篇文章將會帶大家一起來開箱，也會比較小米手環 5 和小米手環 4 的差異，看看小米手環 5 比較特出的功能，到底是否值得入手呢？答案可以先告訴大家，當然沒問題的～不到千元的小米手環 CP 值一直超高的，不升級對不起自己啊！台灣將於 7/17 正式開賣，詳細資訊及優惠活動請參考：小米手環 5 7/17 正式在台開賣售價 945 元，大家所期待的 NFC 版沒有來

小米手環5開箱

開箱內容物很簡單，有小米手環 5 含基本的黑色錶帶、充電器與說明書。

小米手環5開箱

在外型上與小米手環 4 是一樣的，基本上肉眼實在難以分辨，錶帶也是可以共用的！不過這不代表小米手環 5 沒有進步，其實小米手環 5 的螢幕有更大一些些唷！

小米手環5開箱

手機與小米手環 5 配對之後，就會有基本功能的介紹，馬上知道有哪些新的功能，真的比小米手環 4 進步不少唷！

小米手環5開箱

基本的能選項有狀態、PAI、心律、通知、壓力。

小米手環5開箱

呼吸、事件提醒、天氣、運動與更多。

小米手環5開箱

運動項目提升非常的多，基本列出來的有戶外跑、跑步機、騎車、室內騎行、健走、橢圓機、划船機、瑜珈、跳繩、泳池游泳與鍛鍊。

小米手環5開箱

從錶面上下滑動進入不同的功能之外，左右滑動也可以自訂自己常用的項目，像是查看天氣、聽音樂等等，可以想像左右翻動不同的桌面，具備有不同的功能唷！

小米手環5開箱

這次我最喜歡的是壓力功能，以往手環都主打查看心律功能，不過這次有新的面向，到底平常生活壓力大不大呢？總算有個指標可以測試自己，這功能可以單次測試，也可以長期對自己做監控，這是我目前覺得小米手環 5 最值得一試的地方。

小米手環5開箱

呼吸功能我覺得也很特殊，可以幫助自己好好的冷靜一下，當自己情緒躁動的時候，不妨開啟呼吸功能，跟隨表面上所提示的呼吸節奏，我覺得真的點效果ㄟ。

小米手環5開箱

同時也具備了手機快門的功能，若是自己架腳架拍照的話，就可以從小米手環 5 遙控快門了！這功能其實小小實用唷！

小米手環5開箱

這次預設的錶面也海綿寶寶、派大星等等，都很可愛唷！

小米手環5開箱

從 APP 可以找到非常非常多錶面可以選擇。

小米手環5開箱

再來簡單比較小米手環 5 和小米手環 4 的外觀，坦白說真的看不出差異啊！

小米手環5開箱

手環背面的差異也不多，感覺是一模一樣的，不過小米手環 5 的背面其實多了磁吸式的設計！

小米手環5開箱

小米手環 5 的充電座，應該是小米手環有史以來最小的一款，就一個小小的接頭而已。

小米手環5開箱

小米手環 5 的充電座可以充小米手環 4 嗎？理論上應該是可以的，不過小米手環 4 沒有磁吸式的設計，應該要一直壓著才有辦法充電，而小米手環 5 可以一直吸附在上面。

小米手環4C開箱

接著來看看小米手環 4C，坦白說小米手環 4C 並不是小手米手環 4 的進階版，嚴格說來這是大陸的紅米手環，只是被重新命名為小米手環 4C，在外觀上比較陽剛一點。

小米手環4C開箱

外觀上我個人比較習慣小米手環 5 的外型，但是每個用戶的審美感觀不同，應該也會有喜歡這型的用戶。在與手機的配對上必須使用小米穿戴的 APP，地區切換到台灣之後就可以進行配對。

小米手環4C開箱

若你以前有曾經搞丟小米手環充電器的困擾，那麼小米手環 4C 也有可能是你的好選擇，因為他沒有額外的充電器，他的 USB 充電就藏在錶帶內而已，這也實在是太方便太方便了吧！

小米手環4C開箱

兩邊的錶帶都是同樣的拆卸方式，像我自己習慣長的錶帶在下方，也可以很輕鬆的自己調換位置。

小米手環4C開箱

這樣充電感覺真的很方便，好像隨時可以充電，外出也不用多帶一條充電線，這應該就是小米手環 4C 最大的優勢吧！

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