小米手環一直是很多人會選擇的智慧型手環，便宜好用又方便！小米手環 4 最大的改變就是加入 AMOLED 彩色螢幕，不只亮度提升之外，顯示資訊的面積也提升了快要 40%，當然也少不了觸控式的螢幕。那若原本是有小米手環 3 的用戶，有必要升級嗎？小米手環 4 價格 865 元，這樣的價格是可以升級的，舊的手環淘汰了也沒那麼心痛就是了！但是若習慣配戴著統計作息紀錄，只透過手機連線操作的話，也沒有那麼大的升級必要性，而且坦白說我覺得小米手環 4 震動變弱了！

彩色螢幕是個很大的優勢，小米手環 4 的表面操作已經相當直覺，會讓我直接透過表面來操作，我覺得這是使用上一個比較大的提升。儘管上一代支援觸控的小米手環 3，我幾乎不會來透過表面操作。雖然彩色螢幕對我來說沒有什麼差別，但是這應該也算是個加分優勢，我想還是很多人願意買單吧！

小米手環 4 的充電器，家裡這樣的東西越來越多，而且每一代都不能夠共用，坦白說也是一種困擾啊！！！希望未來能有無線充電～

這次在心跳檢測有所提升，可以到每分鐘都偵測一次心跳，只是這樣會大幅度的降低續航力，不過若是有需求的話，也算是個實用的功能吧！

一開始使用就是要配對，坦白說小米的手環裝置一次只能綁訂一個也是有點困擾，難道我就不能交錯戴嗎？像是我也很愛 AMAZFIT 米動手錶青春版，螢幕更大續航力更久，只因為一次只能綁訂一個裝置，所以現在被我放在一旁慢慢耗電，坦白說真的很浪費啊！也不想要一直切換來切換去也很麻煩，目前這個真的很無解。

第一次拿到連線後，會有升級的程序，這時候就請耐心等等囉！

小米手環 4 的介面我還頗喜歡的，彩色或許不是必要的，但的確是加分的！往上滑動分別會是狀態、心率、運動、天氣、通知與更多，要進入的話再點選一次錶面就可以進入，回上一頁再往右滑一下就可以囉！

從狀態中可以看到當日的活動狀態，若有設定每日目標，就不用一直透過手機同步來查看。小米手環 4 最新加入了游泳鍛鍊的功能，可以偵測到在水中游泳的運動，基本項目還有戶外跑、室內跑、騎車、健走與鍛鍊，可以很方便的從手環中設定。

很方便的查看天氣功能，可以看到今天的天氣之外，還能看到接下來連續四天的天氣。

其他方便的功能有勿擾模、鬧鐘、音樂、碼錶、計時器、尋找手機、手機靜音與錶盤，有些功能是可以直接連動到手機的，譬如說可以讓手機播放音樂、讓手機進入靜音模式，算是遠端遙控手機的一種捷徑。錶盤樣式也非常非常多種，可以透過 APP 去設定。

除了偵測心跳功能耗電之外，通知功能我覺得也很耗電，所以我通常把通知都關掉，雖然說少了一大重要功能，只是還是需要降長的續航力，不想要一直拔下來充電啊！！！

最後，回到文章標題所說的，小米手環 4 的震動力真的不太夠，我通常都是透過手環震動當成鬧鐘，小米手環 3 的時候都還可以有辦法震到我起床，小米手環 4 真的不太行，後來去搜尋了一下，似乎也有許多人有這樣的困擾，這個未來不知道是否能透過軟體的方式來加強？？若你也是在意震動強度的人，這點可以能要考慮一下唷！

https://www.mi.com/tw/mi-smart-band-4/