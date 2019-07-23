AI Portraits 藝術肖像畫產生器，AI 學習超過 4 萬 5 千張照片，製作風格獨特肖像畫

2019-07-23 07:36:05 9M87

Aiportraits

看膩了自拍照嗎？今天跟大家分享這款「Aiportraits」，只要上傳你自己的大頭照，它並非一般的風格畫軟體，而是利用 AI 深度學習，透過學習超過 45000 張肖像照，能夠快速描繪出一幅肖像圖，就像米開朗基羅、林布蘭等大師勾勒出名畫，而你就像是畫中的模特兒，趕快來看看若自己成為名畫中的人，會是什麼樣子呢？若是要更求真實的藝術作品比對，可以參考 Google Arts & Culture 博物館內有沒有與你相像的肖像畫呢？

Aiportraits

△ 進入 Aiportraits 官網，點擊相機圖示上傳自己的大頭照，旁邊的圖片是隨機產生的，絕對不是我 XD Aiportraits 採用的演算法 GAN ，由兩個神經網絡組成，分別負責：識別人物肖像（Discriminator）、產生肖像（產生器）。

人工智慧

△ 上傳圖片之後，會有一個隱私權宣告，這邊主要是告訴我們，我們所上傳的照片用途為產生肖像，網站並不會把這些這片提供給任何人作為任何用途，並且 Aiportraits 會立即刪除這些照片，所以大家不用擔心照片會流出去被任意使用。

肖像畫產生器

△ 等待一段時間過後，就會產生出肖像圖片啦，大家覺得有像嗎 XD 畢竟透過 Aiportraits 所產生的圖片，不是傳統的風格化軟體，而是經由演算法重新構圖，因此臉部的輪廓也會重新勾勒，並且是由演算法自己決定要採用什麼風格，從這邊就可以看出與傳統風格化工具有很大的不同。

Aiportraits

△ 不只是顏色上的重新設計，包含臉型、臉的輪廓都被演算法重新勾勒出來，以上圖為例，演算法著重於鼻子上的立體感，並且讓額頭的部分變得比較平滑。不管如何，我覺得可以用另外一種風格，或說方式來看自己，都是一種全新的體驗，趕快來看看自己在 AI 的眼中長什麼樣子吧！

傳送門：https://aiportraits.com/index.html

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