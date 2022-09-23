不會畫畫的你，怎樣才能在 3 秒內畫出你心中想要的畫作？交給這款 Photosonic 超強的 AI 藝術畫製造機就問題啦！Photosonic 是一款只要輸入文字描述（英文），就能自動產生藝術畫的網站，文字描述可以很簡潔有可以很詳細，若你描述的越詳細，網站作出來的畫作也就會越準確，不過可惜的是每天只能使用 10 次，超過只好明天再使用，有興趣的朋友快來體驗看看！更多 AI 畫作產生器，可參考這篇：Midjourney 輸入關鍵字立即創作高品質畫作！



Photosonic 使用介紹

進到 Photosonic 網站後，便可在下方的文字框中輸入你要呈現的的圖畫描述，想不到的話，可以點選上方的「Try an example」讓網站隨機幫你加入一段文字描述，接著便可按下「Generate」產生畫作！

不過在產生畫作前，必須先登入 Photosonic 網站才行，看你直接用 Email 或使用 Google 進行註冊都行。

登入後，按下「Generate」便會在下方顯示你描述的畫作，滿意的話就可以點選圖畫右上角的「下載」與「分享」按鈕來使用。

另外，你也能可以參考首頁下方的「Best Generations」與「Recent Generations」的圖畫範例，將滑鼠移到圖畫上方，就能看到該圖的文字描述，按下「Try This」便可將文字描述複製到上方的文字框中直接使用喔！對這種可以自動產生精美畫作的朋友，趕緊點擊下方連結連結前往玩玩看吧！

Photosonic：https://photosonic.ai/