AI画伯

你最近常在臉書上看到朋友將大頭貼換成中古世紀的藝術作品嗎？其實這是透過 AI 技術將自己的照片轉換為中古時期的藝術作品，看起來就像真的有這麼一幅畫賜的，如果你還沒實驗過自己的大頭貼，那看到此篇文章的你，可以順手跟著小編，一起到這個名為 AI 画伯 ( AI Gahaku ) 的網站，試試看你的頭像變成中古世紀的名畫效果如何吧。

藝術畫產生器

首先進入 AI 画伯網站首頁，就可以看到有許多名畫 XD，此時按下「TRY IT」來上傳自己的大頭貼。

AI画伯

大頭貼請上船正常的照片，舉凡寵物、非人像、插畫、動物通通無法辨識，就別調皮只上傳自己的頭像就好囉 XD

關於照片的隱私，這部分大家不用擔心上傳後，自己照片會被拿去做其它用途，AI 画伯說明上傳後的照片，一經處理完畢就會被自動刪除。

AI Gahaku

上傳後等待約 30 秒，讓 AI 開始辨識臉部及風格化照片。

藝術畫產生器

等待一段時間後，你的藝術人像畫就出來啦！小編這編以阿中部長為例，坦白說轉換後的畫作原始圖片真的很像啊！只不過有些細節的地方，有時候會出差錯，像是阿中部長沒有鬍子，卻被加上鬍子～

藝術大頭貼產生器

再來是唐鳳政委，轉換後的照片也有幾分相似。下方還有不同的風格可以選擇，只不過選擇的時候，需要再花時間讀取一次，大家可以選到自己喜歡的畫像為止。

AI画伯

最後一步你還可以為畫作更改標題，更改完之後就完成啦，完成後只有分享到 TWITTER 的按鈕，若是要分享到 IG、FB 的話，透過右鍵另存新檔的方式就能與大家分享。

AI画伯：https://ai-art.tokyo/en/

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AI画伯透過 AI 人工智慧，將你的大頭貼轉換為藝術人像名畫 參考資料

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