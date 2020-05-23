如何讓大頭貼變得更與眾不同？今天要與大家分享的是 Google Arts＆Culture 所推出的新功能 Art Transfer，能夠將照片在幾秒鐘內變為世界名畫風格，包含：孟克《吶喊》、達文西《蒙娜麗莎的微笑》等，還有草間彌生的圓點、梵谷印象派畫風、安迪沃荷普普風、Keith 街頭風、浮世繪等各種知名藝術風格，全部都能一鍵套用。其實，Google Arts＆Culture 並非第一次推出這樣的功能，像是之前本站曾經分享過：Google Arts & Culture 博物館內有沒有與你相像的肖像畫呢？

Google Play 及 App Store 均可免費下載 Google Arts＆Culture，下載後點擊下方的相機圖示。

接著選擇 Art Transfer，將要套用藝術風格的照片上傳，可選擇立即拍照，也可選擇從相簿上傳。

上傳完畢之後，就可以看到下封已經有藝術風格可以選擇囉，一共有 37 種風格可以套用，套用的過程中也可以從中認識到關於該藝術作品的介紹、故事。套用過程大約幾秒鐘內就能快速完成。

完成後就可以看到預覽圖示啦，不過我個人覺得各種風格套用到不同的照片，會有不同的效果，大家就慢慢玩，找出最適合自己的吧！

除了整幅圖片套用外，也可以自己圈選範圍局部套用，我覺得某些風格局部套用，會比起全部套用還好看～

確定套用後，按下下方的分享就可以下載到相簿囉。

以下提供幾張套用風格後的照片成品，讓大家欣賞一下：

這張套用了孟克《吶喊》風格。大家有注意到嗎？輸出後的照片作下方會有浮水印，顯示此張圖片的靈感來源、作者與所在博物館。

草間彌生圓點風，順到提一下，若你自己圈選局部，Google Arts＆Culture 好像會自己判斷主體與背景，就算不是圈的很精準，輸出的結果也會自動最佳化 ~

效果是否還不錯呢？大家先別看了，趕快下載起來，用自己的照片看看會不會有什麼出乎意料的效果吧～

下載：

Google Arts & Culture（Google Chrome 下載）

Google Arts & Culture（App Store 下載）

