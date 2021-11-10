Lorem.space 好看的佔位圖片工具，9 種圖片主題並可隨意自訂尺寸！

如果你是做網站設計朋友，當你在製作網頁版面時，是否會用圖片來填補空白的地方呢？那麼這個線上 Lorem.space 佔位圖片工具會很適合你！Lorem.space 佔位圖片工具，共有電影、遊戲、唱片、書、頭像、鞋子、手錶、家具以及時尚共 9 種主題，每個主題都有一個圖片生成網址，只要複製該網址便可自由調整圖片長寬，好填充目前仍空白的網頁版面，這對於網頁設計師是真的相當方便！更多好用的網頁佔位圖片，可參考這篇：Placemat 網頁佔位圖片產生器！

Lorem.space 使用說明

Lorem.space 好看的佔位圖片工具，9 種圖片主題並可隨意自訂尺寸！

進到 Lorem.space 網站後，往下滑就能看到隨機的主題的圖片網址，若想要查看所有主題的話，可點選左側的「Categories」。

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在「Categories」頁面中，共有電影、遊戲、唱片、書、頭像、鞋子、手錶、家具以及時尚共 9 種主題讓你做選擇。

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找到你喜歡的主題後，便可點擊右上方複製網址按鈕，當你要使用時便可以自由調整妳要的圖片長寬。

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若你不知道怎麼使用的話，可以點擊左側的「How to use API」來查看使用說明喔！對於平常需要製作網站設計朋友，趕緊收下這款好看又方便的 Lorem.space 佔位圖片工具吧！

Lorem.space：https://lorem.space/

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