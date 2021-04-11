你也喜歡具有日式風格的背景嗎？那麼你肯定會喜歡這個「SOAZI GOOD」種類多樣的日式背景素材網！SOAZI GOOD 是一提供各式各樣不同主題背景的日本網站，包括有季節、花朵、日常生活、建築、天空、動物、邊框、節慶、商業等多種類別背景素材，並提供 JPG、PNG、AI 三種圖檔格式讓你免費下載，還可用於個人及商業用途，喜愛日式風格背景的朋友，SOAZI GOOD 網站會是不錯的選擇！更多好看日式風格素材庫，可參考這篇：ほらぱれっと 日本可愛 PNG 插圖素材庫！

SOAZI GOOD 網站介紹

當我們進到 SOAZI GOOD 網站後，若你看不懂日文，我們可使用 Google 瀏覽器中的網頁翻譯功能來進行文字翻譯，接著我們將網頁往下滑後，你可以看到年度插圖、框架插圖、背景插圖、花卉插圖等主題分類。

在繼續往下滑你會看到網站中，過去一個月最流行的免費插圖。

接著我們可以隨便點選一個背景分類或插圖後，便能在左側看到網站所有的背景類別清單。

接著找到你要的背景圖片後，便可點擊圖片下方 JPG、PNG、AI 的「免費下載」按鈕，進行圖檔下載。

點選按鈕後，便會在網頁上顯示原圖圖片，我們只要在圖片上方點擊滑鼠右鍵選擇「另存圖片」便可將圖檔下載到桌面上囉！喜歡日式風格背景素材的朋友，趕緊將這個 SOAZI GOOD 網站收藏起來吧！

SOAZI GOOD：https://sozai-good.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個背景插圖在這邊分享給大家做參考：

△ 花的背景插圖：https://sozai-good.com/illust/nature/flower/

△ 夏天背景插圖：https://sozai-good.com/illust/nature/flower/summer-flower/

△ 煙火背景插圖：https://sozai-good.com/illust/free-background/bseason/fireworks-b/

△ 城市背景插圖：https://sozai-good.com/illust/free-background/building/

△ 狗狗背景插圖：https://sozai-good.com/illust/free-background/dog-background/



