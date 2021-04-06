有日本風格的「去背」插畫素材可以下載嗎？最近小編就發現一款相當 U 質的圖庫 PictArts，裡面所有的圖片通通免費可商也使用，手繪的可愛日本風格插圖，提供完整的圖片分類，用來做簡報、報告、美化資料都相當適合，完全不須要註冊、登入或是輸入 Email 即可輕鬆下載，提供 PNG 透明背景插畫，下載可直接使用免手動去背，缺圖庫的朋友趕快收下囉。另一款 落書きアイコン 插圖圖庫也是我自己相當常用的，推薦大家前往挖寶。





進入 PictArts 首頁後就能夠看所有插圖的分類，雖然是以日文呈現，不過也不至於看不懂，從縮圖中的圖片也可以隱約看出該分類有哪些插圖，先說這邊只是「大分類」。

點擊進去後還有「次分類」，插圖資源相當豐富，而且品質都還不錯，大家就慢慢自己挖掘自己需要的圖片吧。

點擊次分類進入後，就可以找到自己需要的插圖囉。

按下圖片下方的藍色按鈕就能夠下載到電腦裡面啦，下載的格式是 PNG，完全不須要登入、註冊即可下載。PictArts 全站圖片都能夠「免費商業使用」，大家請安心下載～下方小編幫大家整理 5 款常用的插圖：

下載：動物插圖 PNG 下載

下載：自然環境插圖 PNG 下載

下載：交通插圖 PNG 下載

下載：商業插圖 PNG 下載

下載：住家插圖 PNG 下載

傳送門：PictArts 免費可商用插圖