FindA.Photo 顏色為標籤的免費圖庫，配色方便有效率

2017-12-19 10:27:39 9M87
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FindA.Photo 收藏達上萬張圖片，共有 10 個來源圖庫，比較知名的包含 Unsplash、Barn Images 等，並把這些圖片以顏色分類，全數為 CC0 公眾領域圖片，供大家免費下載，免註冊、登入即可下載，可作為個人、商業用途使用。FindA.Photo 比較特別的一點主要是以顏色作為分類，要找指定顏色的照片會簡單許多唷！

FindA.Photo 免費圖庫：http://finda.photo/

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△ 首頁很簡單，只有搜尋欄、顏色標籤、分類

藍色 大自然 天空 海

△ 點進去藍色分類標籤，發現分類滿精準的，大部分圖片都是藍色。

粉紅色 大自然

△ 粉紅色分類，少見的幾種大自然顏色之一。

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△ 點擊進去後，下方有個大大的 Download，點擊後會出現圖片原始檔，再點擊右鍵另存圖片即可。

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△ 圖片網址：http://finda.photo/image/15500

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