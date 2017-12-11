Vecteezy 免費向量圖庫，庫存超過 10 萬張向量素材，不需要註冊登入即可免費下載，線上向量圖庫不少，分類這麼詳細的就不多了，最大的特色是還可以線上編輯向量圖示，顏色、背景、增加文字、透明度等，調整完再下載，節省大家寶貴的時間。
Vecteezy 免費向量圖素材：https://www.vecteezy.com/
△ 分類非常詳細，包含背景、扁平化圖示、元素、節日、食物、飲料、職業、動物等，每個大標題下還有次分類及向量圖的數量。
△ 瀏覽最新向量圖示
△ 進入圖示後，直接點擊右邊的 Free Download 下載，如果有編輯需求的也可以點擊下方的 Edit 進入線上編輯模式。
△ 左列是功能欄位，第一個是基本的顏色、排序等格式的設定。
△ 左列第二是文字編輯，可以增加文字、編輯字型、顏色、透明度、大小等。
△ 左列第三是背景調整，包含圖片尺寸、顏色、透明度等。
△ 左列四是鋼筆工具，可以透過毛點的方四繪製不規則多邊形，當然顏色、透明度、尺寸都可以調整。
△ 左列最後一個可以增加其他圖示。
△ 如果找不到中意的圖示、照片，還可以自己上傳！
△ 確定編輯完畢後，點擊右上方 Download 即可下載，有 SVG、PNG、JPG 三種格式可做選擇。
△ 扁平化圖示下載：https://www.vecteezy.com/free-vector/icons
△ 食物向量圖下載：https://www.vecteezy.com/free-vector/food
△ 職業向量圖下載：https://www.vecteezy.com/free-vector/occupation
△ 動物向量圖下載：https://www.vecteezy.com/free-vector/animals
△ 交通工具向量圖下載：https://www.vecteezy.com/free-vector/transportation
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