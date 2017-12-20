Morguefile 商用免費圖片下載，不只是圖庫也是社群

2017-12-20 10:07:53 9M87
Morguefile 免費圖庫 商用圖庫 社群圖庫 下載

免費圖庫資源百百款，這次分享的 Morguefile 免費圖庫起源於 1996 年，在裡面所有的照片、圖片全部都是可以免費下載使用的，無論商業用途、個人用途皆可，這個網站特殊的地方是，假設你也喜歡攝影，你也可以辦一個帳號把照片傳上去跟大家分享，就像 Instagram 那樣簡單，照片一但上傳，就代表同意你的照片被大家下載使用，很少看到有這樣的圖庫，也因為開放大家上傳自己的照片，增加了照片來源，因此 Morguefile 的庫存已經超過 35 萬張，趕緊來挖寶吧，但更有趣的是成為照片上傳者，搞不好會有意外的收穫！

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