免費圖庫資源百百款，這次分享的 Morguefile 免費圖庫起源於 1996 年，在裡面所有的照片、圖片全部都是可以免費下載使用的，無論商業用途、個人用途皆可，這個網站特殊的地方是，假設你也喜歡攝影，你也可以辦一個帳號把照片傳上去跟大家分享，就像 Instagram 那樣簡單，照片一但上傳，就代表同意你的照片被大家下載使用，很少看到有這樣的圖庫，也因為開放大家上傳自己的照片，增加了照片來源，因此 Morguefile 的庫存已經超過 35 萬張，趕緊來挖寶吧，但更有趣的是成為照片上傳者，搞不好會有意外的收穫！
Morguefile：https://morguefile.com/
△ 嘗試輸入中文，沒有辦法搜尋到，關鍵字只能輸入英文囉。
△ 英文果然可以，但應為是社群圖庫，人人皆可上傳，常常會看到一些比較生活化的照片。
△ 如果看到小圖就決定要下載，可點擊向下按鈕就直接下載。
△ 按進去可看看到大圖，右邊有綠綠的下載鈕，直接點擊就到電腦囉！
△ 圖片網址：https://morguefile.com/p/940811
△ 圖片網址：https://morguefile.com/p/904957
△ 圖片網址：https://morguefile.com/p/40969
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△ 圖片網址：https://morguefile.com/p/1067827
Morguefile：https://morguefile.com/
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