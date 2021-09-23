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SVG Repo 使用介紹

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接著我們就可點進一個你喜歡的圖示後，你就能看到該 icon 的詳細資訊，這邊提醒大家網站中每個 icon 圖示都有不同的授權方式，使用前記得先看一下，接下來點選「Download SVG File」就能將圖片儲存到電腦中做使用囉！對於找不到喜歡的 icon 圖示的朋友，趕緊點擊下方連結前往 SVG Repo 網站找找吧！

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