著手開始做簡報，需要一個好的 PPT 模板嗎？小編今天整理了 7 個免費 PPT 簡報模板網站，有些模板網站來自國外，也有些則來自對岸，更有韓國的 PPT 簡報模板，每個網站模板都各有特色。想要比同事、同學用更少的時間，做出更高品質又好看的簡報嗎？把這篇文章加入我的最愛，以後做 PPT 起手式就直接從這 7 個網站裡面找模板，讓你高效率做簡報。



1. ALLPPT

ALLPPT 裡面收藏超過 6000 個 PTT 模板，模板分類從商業、電腦、教育、醫療、自然、旅行等 15 種分類，完全不需要註冊、登入就可以直接下載，不管你是要商業使用還是個人使用，通通都免費下載！PPT 模板可以說是越多越好，甚至可以說永遠不嫌多，有需要的趕快收下吧！

2. Slidesgo

簡報模板網站 Slidesgo 裡面有豐富的簡報範本，直接下載就可以使用，完全不需要登入、也不需要註冊，提供大家免費下載使用，如果你有簡報模板下載需求的話，絕對不能錯過這個好用的 PPT 範本網站，趕快收進書籤裡面就對啦！

3. 優品

優品簡報模版藏量非常豐富，蒐藏了超過 1900 個 PPT 模板，從學生、上班族、老師、業務，幾乎各行各業的需求幾乎通通有，用裡面多款 PPT 模板讓大家幫自己的 PPT 換張臉吧，全都是設計師級的超美簡報，囊括了商務、教育、美食、動態簡報模板，做出一份美美的簡報除了能讓自己更有成就感以外，還能讓台下的聽眾耳目一新！

4. 51PPT

51PPT 模板素材庫，建議大家收藏起來，裡面收藏豐富的 PPT 素材，除模板外還有大量 PPT 素材 / 模板 / 圖表 / 教學，全部提供給大家免費下載，每個模板會提供數個載點，不過不同的模板會有不同的數量，按下「本地下載」之後就可以下載 PPT 模板壓縮檔啦，完全不需要付費、登入會員。

5. Slides Carnival

簡報模板網站 Slides Carnival 內含多種商業提案需求高 CP 值簡報模板，讓大家免費下載使用，共有一般、啟發性、創意、簡約、創業、優雅、有趣、商業等 8 種分類，雖然數量沒有很多，但 Slides Carnival 是重質不重量，相信很快就可以找到自己中意的 PPT 模板！

6. Presentation Magazine

Presentation Magazine 是一個國外的 PTT 模板分享網站，裡面收藏了 5 萬 3 千多款 PPT 主題模板，免註冊、免登入、真正一鍵下載，這麼大量的主題，當然有詳細的分類方式才有辦法快速找到自己想用的，分別為各種分類、標籤、顏色、熱門等方式，非常驚人的是，每一款主題點進去之後，還會有詳細的說明，真是太用心啦！5 萬款 PTT 主題隨你挑，還不收藏下來～

7. PPT BIZCAM

來自韓國的 PPT 簡報模板庫 PPT BIZCAM，裡面的簡報風格相當韓系，跟以往大陸、國外網站的 PPT 模板風格差異滿大的，有一種清新、簡單、乾淨的韓風，裡面的 PPT 模板會讓簡報有一種清新感，PPT BIZCAM 收藏超過 1000 款簡報模板，有需求的朋友非常推薦趕快去挖寶啦。