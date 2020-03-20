Google Slide 簡報模版下載

很久沒有新的 PPT 模板了嗎？今天小編要跟大家分享這個來自 Selfone 提供的 PPT 模板，適合用於產品、APP 的演示，不論是 PowerPoint、Keynote 與 Google Slides 都可使用，可以個人使用、商業使用，若你製作 PPT 的頻率高、經常需要作簡報的話，可別錯過這個免費模板囉！更多模版你可以參考：超過 1900 個 PPT 範例模板下載，編輯精選 8 款職場必備主題！

Selfone簡報模板

首先進入 Selfone 活動頁面，在下方輸入 Email 按下 Download。

Google Slide 簡報模版下載

然後按下 Download for PowerPoint, Keynote and Google Slides，接著請到剛剛輸入的 Email 中就可以找到載點囉。

Keynote 簡報模版下載

下載後是一個壓縮檔，解壓縮後就可以看到 PowerPoint、Keynote 與 Google Slides 三個資料夾，分別針對自己使用的簡報製作軟體打開就可以直接使用囉。

PPT 簡報模板

開啟裡面的圖片、文字都能夠全部替換成自己的產品內容，美編的部分就交給模板就好囉，用模板製作簡報，好處就是可以省下大筆時間，只需要專心修改好內容就可以啦，大家趕快點擊下方載點收下吧！

下載：
Slido Selfone.zip（GOOGLE下載）
Slido Selfone.zip（1DRV下載）
Slido Selfone.zip（MEDIAFIRE下載）
Slido Selfone.zip（RAPIDGATOR下載）
Slido Selfone.zip（MEGA下載）
檔案大小：9.51 MB

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