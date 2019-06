PPT 模板不夠用了嗎?今天來跟大家分享這個網站「ALLPPT」裡面破 6000 個 PTT 模板,模板分類從商業、電腦、教育、醫療、自然、旅行等 15 種分類,完全不需要註冊、登入就可以直接下載,不管你是要商業使用還是個人使用,通通都免費下載!PPT 模板可以說是越多越好,甚至可以說永遠不嫌多,有需要的趕快收下吧!你也可以參考:超過 1900 個 PPT 範例模板下載,編輯精選 8 款職場必備主題!

△ 進入 ALLPTT 首頁後,最上方有分類、關鍵字檢索,分類共有 15 種,包括:抽象、商業、電腦、教育、醫療、自然、旅行、財金、食物、房地產、宗教、產業、運動、娛樂、軍事等。關鍵字有熱門、專業、簡約、現代、酷炫、藍色、綠色、彩色等。

△ 再往下滑,就可以看到 PPT 模板縮圖、標題、簡短的介紹,裡面超過萬個模板任你挑選,全部都是免費下載!

△ 點擊縮圖進去,可以看到更詳細的 PPT 分頁縮圖,如果要下載的話,滑到最下面看到「Click Here to Download THis PPT Template」,就可以直接下載啦,完全免登入、免註冊!

△ 下載之後的 PPT 大家應該就很熟系啦!可以直接編輯文字、顏色、位置、圖形等,把自己要呈現的內容 Key 上去之後,就是美美的 PPT 簡報啦!

△ PPT 旅遊模板下載

△ PPT 商業模板下載

△ PPT 教育模板下載

△ PPT 財金模板下載

△ PPT 房地產模板下載

傳送門:https://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design/