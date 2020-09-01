PPT 模板下載

要從 0 開始製作 PPT 簡報，有沒有省時又快速的方式？小編建議你從下載現成的 PPT 模板開始，因為只需要修改為自己的內容，排版、美編、設計、架構等細節，模板裡面都有現成的，各位若有製作簡報的需求，或對於製作簡報不太熟悉，今天小編要跟大家分享的這個 51PPT 模板素材庫，建議大家收藏起來，裡面收藏豐富的 PPT 素材，除模板外還有大量 PPT 素材 / 模板 / 圖表 / 教學，全部提供給大家免費下載，有需要的朋友可別錯過啦。你也可以參考：超過 1900 個 PPT 範例模板下載，編輯精選 8 款職場必備主題！

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進入 51PPT 模板後就可以看到許多簡報模板縮圖，雖然是大陸網站，不過經過小編測試之後，完全不需要掃描 Wechat 進行登入，就可以下載模板檔案。

51PPT

若需要依據分類尋找模板的話，網頁頂端有小小一條分類的橫幅，包含有：PPT 商務模板、PPT 主題模板、PPT 行業模板、PPT 自然模板、PPT 公司模板、PPT 科技模板、PPT 動物模板、PPT 節日模板等，分類算是豐富，大家可以在這邊找到自己需要的分類。

51PPT 模板

進入分類之後就可以看到這些模板主題更具焦一點了，可以從縮圖看到模板人氣、下載、收藏、大小、日期等資訊。

PPT 模板下載

進入之後可以看到更詳細的 PPT 模板訊息，甚至在下載之前，就可以瀏覽模板所有截圖。

PPT主題模板下載

PPT 範本下載

確認這就是你命定的模板的話，滑到頁面最下方，點擊「下載地址」就可以取得載點囉。

PPT 簡報模板

每個模板會提供數個載點，不過不同的模板會有不同的數量，按下「本地下載」之後就可以下載 PPT 模板壓縮檔啦，完全不需要付費、登入會員。

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用 PPT 開啟模板後，裡面的文字、位置、大小通通都是能夠編輯的。這邊就不需要我多說明啦，大家趕快去 51PPT 挖寶吧。

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下載：PPT 商務模板下載

PPT 教育模板下載

下載：PTT 教育模板下載

PPT 科技模板下載

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PTT 節日模板下載

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PPT 行銷簡報模板下載

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