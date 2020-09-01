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若需要依據分類尋找模板的話，網頁頂端有小小一條分類的橫幅，包含有：PPT 商務模板、PPT 主題模板、PPT 行業模板、PPT 自然模板、PPT 公司模板、PPT 科技模板、PPT 動物模板、PPT 節日模板等，分類算是豐富，大家可以在這邊找到自己需要的分類。

進入分類之後就可以看到這些模板主題更具焦一點了，可以從縮圖看到模板人氣、下載、收藏、大小、日期等資訊。

進入之後可以看到更詳細的 PPT 模板訊息，甚至在下載之前，就可以瀏覽模板所有截圖。

確認這就是你命定的模板的話，滑到頁面最下方，點擊「下載地址」就可以取得載點囉。

每個模板會提供數個載點，不過不同的模板會有不同的數量，按下「本地下載」之後就可以下載 PPT 模板壓縮檔啦，完全不需要付費、登入會員。

用 PPT 開啟模板後，裡面的文字、位置、大小通通都是能夠編輯的。這邊就不需要我多說明啦，大家趕快去 51PPT 挖寶吧。

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