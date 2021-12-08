小米 PPT

PPT 範本哪裡找？網路上 PPT 簡報範本太多來源，找到心很累嗎？最近小編發現一個 PPT 簡報範本搜尋神器「小米 PPT 搜尋引擎」，一次收錄優品 PPT、SlidesCarnival、slidesgo、Allppt、第一 PPT 等 PPT 模板網站，等於在小米 PPT 搜尋一次，就能找到以上網站的 PPT 模板。而且小米 PPT 搜尋引擎還幫這些範本做了詳細的分類，大家可以快速找到自己需要的免費 PPT 簡報主題。

小米 PPT

進入「小米 PPT 搜尋引擎」之後，就能夠看到 PPT 精選範本，從縮圖可以看出該 PPT 範本的風格及標題。上方也支援搜尋功能，可以直接輸入關鍵字找到自己要的 PPT 模板。

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「小米 PPT 搜尋引擎」針對 PPT 使用情境、風格加以分類，像是簡約模板、商業模板、論文模板、公司企業、個人簡歷、培訓課程、動態模板、科技風、扁平化、手繪、卡通等。甚至還可以選擇特定顏色篩選出我們需要的 PPT 模板風格。

PPT 節日模板

找到自己需要的模板之後點擊進去，能夠看到分類、下載次數、比例、頁數、格式、大小、日期及效果，點擊下方按鍵就可以進入下載頁面啦。

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點擊載點之後就會跳往原始來源，這時候再次點擊下載按鈕就可以取得 PPT 模板啦，不過實際下載流程還是依照不同的來源網站會有些微差異。

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打開 PPT 後就可以開始編輯內容啦，整體來說小米 PPT 搜尋引擎算是要找 PPT 模板時，非常有效率的工具，一次就可以搜尋到超過 5 個 PPT 模板來源，連結就放在下方啦，常做簡報的朋友千萬別錯過趕快收下來吧。

小編整理 5 個 PPT 常用模板給大家下載：

簡約 PPT 模板下載

下載：簡約 PPT 模板

商務 PPT 模板下載

下載：商務 PPT 模板

自我介紹 PPT 模板下載

下載：自我介紹 PPT 模板

論文 PPT 模板下載

下載：論文 PPT 模板

職業介紹 PPT 模板下載

下載：職涯 PPT 模板

傳送門：小米 PPT 搜尋引擎

小米 PPT 搜尋引擎，一次搜尋/下載 5 大 PPT 模板來源 相關文章

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小米 PPT 搜尋引擎，一次搜尋/下載 5 大 PPT 模板來源 參考資料

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