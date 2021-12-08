PPT 範本哪裡找？網路上 PPT 簡報範本太多來源，找到心很累嗎？最近小編發現一個 PPT 簡報範本搜尋神器「小米 PPT 搜尋引擎」，一次收錄優品 PPT、SlidesCarnival、slidesgo、Allppt、第一 PPT 等 PPT 模板網站，等於在小米 PPT 搜尋一次，就能找到以上網站的 PPT 模板。而且小米 PPT 搜尋引擎還幫這些範本做了詳細的分類，大家可以快速找到自己需要的免費 PPT 簡報主題。

進入「小米 PPT 搜尋引擎」之後，就能夠看到 PPT 精選範本，從縮圖可以看出該 PPT 範本的風格及標題。上方也支援搜尋功能，可以直接輸入關鍵字找到自己要的 PPT 模板。

「小米 PPT 搜尋引擎」針對 PPT 使用情境、風格加以分類，像是簡約模板、商業模板、論文模板、公司企業、個人簡歷、培訓課程、動態模板、科技風、扁平化、手繪、卡通等。甚至還可以選擇特定顏色篩選出我們需要的 PPT 模板風格。

找到自己需要的模板之後點擊進去，能夠看到分類、下載次數、比例、頁數、格式、大小、日期及效果，點擊下方按鍵就可以進入下載頁面啦。

點擊載點之後就會跳往原始來源，這時候再次點擊下載按鈕就可以取得 PPT 模板啦，不過實際下載流程還是依照不同的來源網站會有些微差異。

打開 PPT 後就可以開始編輯內容啦，整體來說小米 PPT 搜尋引擎算是要找 PPT 模板時，非常有效率的工具，一次就可以搜尋到超過 5 個 PPT 模板來源，連結就放在下方啦，常做簡報的朋友千萬別錯過趕快收下來吧。

小編整理 5 個 PPT 常用模板給大家下載：

下載：簡約 PPT 模板

下載：商務 PPT 模板

下載：自我介紹 PPT 模板

下載：論文 PPT 模板

下載：職涯 PPT 模板

傳送門：小米 PPT 搜尋引擎