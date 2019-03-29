Glide 可商用免費 PPT 範本下載，80 款高品質簡報模版用到飽！

2019-03-29 04:31:10 9M87

Glide 可商用免費 PPT 範本下載，80 款高品質簡報模版用到飽！

PPT 簡報每次都需要花費大把時間製作？今天跟大家分享這款 Glide 80 款 PPT 免費模板，讓你只要顧好內容，簡報視覺和設計不需要自己來，套用現成的就好啦！Glide 釋出這 80 款 PPT 模板，有 Mac 及 Windows 兩個版本，全部提供大家免費下載，不管是個人使用、商業使用通通沒有限制！也不需要註明出處及來源，還在等什麼，趕快下載起來以備不時之需。更多 PPT 模板你也可以參考：超過 1900 個 PPT 範例模板下載，編輯精選 8 款職場必備主題！

Glide

△ 到 Glide 活動網頁，在欄位中輸入 Email 後按下 Get it，接著 PPT 模板就會寄到 Email 給我們，如果收件夾沒有收到，可以到「垃圾信件夾」中查看，9M87 就是在垃圾信件夾中翻到的。另外，輸入 Email 時，如果不想收到優惠訊息，可以將下面的「Subscribe to free product & news」取消勾選。

PPT可商用模板下載

△ 上面這畫面是在 Email 信件中點選，不是在 Glide 網頁～進入 Email 找到 Glide 寄來的信進後按下「Download Glide Now」，PPT 模板就會直接下載到電腦啦！

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△ 下載之後為一個 ZIP 壓縮檔，裡面共有四個檔案，有兩個 PPT 檔，分別提供不同系統下載（Mac、Windows），另外兩個檔案為使用規範及使用說明。

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△ 使用規範還是要稍微閱讀一下，幫大家吸收一下之後，裡面的大意就是 PPT 模板是可以個人使用、商業使用的，任意修改裡面的圖片、文字沒有問題，唯一不能做的就是將這個模板再販售、上傳到自己空間提供下載、拆解檔案分別獨立下載等，若要分享這個免費資源，必須連回 Glide 網站，而不是直接提供下載鏈結。

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△ 接著打開 PPT 檔之後，80 個 PPT 模板都在裡面啦！大家從左側的 Slide 慢慢挖寶啦～

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△ 如果覺得太多滑不完，可以將展開的類別收起來，就可以清楚看到你要找的分類，這樣一來每個分類下面有多少 PPT 模板也都一清二楚！

Glide

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△ 裡面的文字、圖片都是可以編輯的，這樣一來，只要修改裡面的內容，就能快速完成 PPT 簡報製作，設計和視覺都套用現成的模板就好啦！趕快到 Glide 把這 80 款高質感 PPT 簡報模版收藏下來吧！

Glide 免費 PPT 簡報模版下載：https://glide.slidor.fr/

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