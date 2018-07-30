超過 1900 個 PPT 範例模板下載，編輯精選 8 款職場必備主題！

2018-07-30 09:38:23 9M87
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現在不用 PPT 的人大概很難找了，從學生、上班族、老師、業務，幾乎各行各業的人，都需要用 PPT 來簡報，但是你是不是用膩了 PPT 裡面的主題呢？就算沒用膩，你的學生、主管大概也看膩了吧～今天精選了多款 PPT 模板讓大家幫自己的 PPT 換張臉吧，全都是設計師級的超美簡報，囊括了商務、教育、美食、動態簡報模板，做出一份美美的簡報除了能讓自己更有成就感以外，還能讓台下的聽眾耳目一新！一起來看看這個蒐藏了超過 1900 個 PPT 模板的網站吧！


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△　進入網站後，就可以看到多款 PPT 模板，方塊成列式的排版，我們可以一眼就找到自己想要的主題風格，當然上方也有各種分類，可以讓我們快速根據自己的簡報主題找到對應的模板。

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△ 除了有超詳細 PPT 主題分類之外，還可以依照簡報的色系來挑選主題！這會不會太厲害啦，總而言之，多樣的分類方式都是協助我們更快速找到符合的模板，找到之後直接點擊照片縮圖，看更多的簡報細節。

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△ 進入後，在右側有關於這個簡報的詳細資訊，包括下載次數、檔案大小、長寬比、頁數等，而下方有這個簡報模板所有的截圖，還沒下載前，一張一張點擊預覽有效幫助我們節省不必要的浪費，確定是自己想要的風格之後，點擊右方藍色的點擊下載，一鍵就下載到電腦啦！

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△ 下載後實測可以打開沒問題，但因為是對岸網站，所以下載後是簡體字，但不要緊我們可以一鍵改成繁體字，請往下一張圖看過去：

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△ 在 PPT 上方找到校閱，點擊簡轉繁之後，就會發現簡報已經全部轉為繁體啦！

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△ 接著就可以根據內容一一改成自己的簡報啦～

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