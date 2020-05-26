大學備審資料準備已經讓你頭很大了嗎？有沒有現成備審資料封面模板可以下載？今天要跟大家分享一個設計素材網站，Pikbest 裡面收藏各式模板素材，像是海報、插畫、廣告、PPT、Word、Excel、電商等，全部的素材都提供原始檔讓大家下載，下載後就可以依照自己的需求進行編輯啦，今天小編就從備審資料鋒面模板的角度來切入與大家分享這個模板庫 Pikbest。你也可以參考：備審資料封面背景下載，盤點 9 款不藏私設計素材模板網站

進入 Pikbest 首頁後，就可以看到上方已經替素材分門別類，只要把滑鼠滑動到上面就可以看到次分類，當然你也可以直接在搜尋欄位尋找你要的模板素材。

首頁往下滑之後，就可以看到更多素材模板，包含海報模板、電商模板、廣告模板、PPT 模板等。

以尋找備審資料模板為例，我們滑動到最上方的分類，一般大家可能都是用 Word 來製作備審資料的，因此我們選擇辦公文檔 > Word > 學校相關來尋找適合的備審封面。

接著就可以看到許多現成的封面模板囉，不過大家可以注意一下左上角，有個皇冠的話，表示這不是免費下載的，反之，則可免費下載。

而不管要免費下載或付費下載，通通需要登入帳號，可使用 Google 快速登入。免費會員每天只能免費下載一個模板素材。

點擊進去之後，就可以看到該模板的詳細資訊以及內容啦，詳細看了之後發現，不只有單單一個封面而以，可能還會有相關內頁會一併下載。

若這模板不是你的菜，也可以在右下方也會推薦更多其它模板檔案可以下載。

除了備審資料封面之外，也有許多內頁模板可以下載，包含個人簡歷模板、個人資料等現成 Word 模板可以下載，找到免費模板素材後，按下下載並點擊 Free Download 就可以囉。

以上是 Pikbest 其它備審資料封面模板，大家有需要的話，就自己過去挖寶囉。

然後我發現大部分的備審資料封面模板大多是需要付費的，看了一下一個月是 300 元台幣，能夠無限下載，若是找幾個朋友一起分擔的話，也算是相當划算啦！以上提供給大家參考，希望對你有幫助，趕快過去逛逛吧～

Pikbest 備審資料封面下載：https://zh.pikbest.com/