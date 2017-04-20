Sozai Page 提供的圖片素材很特別，全部都是我們常見的食物、食材的圖片素材，網站中的圖片都是高解析 3000px，背景以白色為主，將圖片下載後就省下去背的時間了，而且每款食材不止一張照片，有的還是多角度的拍攝， Sozai Page 食物素材圖庫也是全站免費下載，不論是個人使用、商業使用都無版權問題，，這樣一來我們就能輕鬆取得、使用這些圖片了。
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▽ 網站上都是無版權的圖片，圖片主要為各式各樣食材和食物，包括海鮮、肉類、蔬菜、水果、甜點、油炸食物、米類..等，從左側欄位的「カテゴリ」可直接進入食材、食物分類。
▽ 一進入網站就可以看到最有人氣的類別：魚類、肉類、野菜、水果，這四類都是網友最常下載的圖片類別。
▽ 不論是魚類、肉類、野菜、水果、甜點、炸物、穀類，分類清單都將食材區分的非常仔細，光是魚貝類底下就有 24種不同的海鮮品種可下載，鯛魚、鮭魚、秋刀魚、牡蠣..圖片素材都有。
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▽ 進入每一種食材分類後，都有縮圖可以預覽，因為是日文網站有些文字看不懂，從圖片直接預覽就更清楚了。
▽ 大閘蟹是很多老饕喜歡的食物，進入圖片網頁時會看到圖片上有浮水印，大家不用擔心，下載的圖片沒有浮水印的干擾，圖片下方有該張圖片的解析度、圖片檔名、檔案大小和壓縮方式等訊息，點選藍色的「ダウンロード」就能下載了。
▽ 紅鯛魚 圖片預覽
▽ 大閘蟹 圖片預覽
▽青椒、黃椒、紅椒 圖片預覽
▽ 草莓 圖片預覽
▽ 炸蝦 圖片預覽
看完這些圖片艾倫都餓了，需要食材、食物素材照片的快來 Sozai Page 下載，省下修圖去背和自己拍照的時間。
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