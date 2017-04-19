SUGAR 糖果手機與中華電信獨家合作，今日正式宣佈在台推出 6400 萬高畫素手機 SUGAR S9，並簽約台灣代言人鬼鬼 吳映潔。此次 SUGAR 糖果手機不止有美顏拍照及寶石元素，其採用芬蘭 Visidon 成像技術，支援拍照多張合成 6400 萬高畫素照片，讓拍照細節更清晰可見。並特別針對愛拍一族無法實現手機攝影修圖的問題，內建 Full HD 高畫質美顏錄影功能，免除下載任何美肌 APP，即可實現錄影美肌之效果。S9 支援前後鏡頭美顏錄影，不限錄影時間長度，強大的自拍補光功能，即使在光線不足的室內，也能錄影出柔和、亮澤的肌膚效果。
SUGAR S9單機售價 9,900元，此次搭配中華電信大 4G 金省購機方案，月付 598 元，購機價為 4,190 元；月付 1,198 元，手機只要 0 元！萬元內同規格比較下，SUGAR S9 擁有高CP 值，讓消費者更能輕鬆帶回家。目前購機至官網完成登錄，再送原廠璀璨星漫配件組。欲瞭解中華電信購機方案，請至 http://cht.tw/c/ai46f 網站查詢。
纖薄閃耀機身也有大容量 追劇可達8小時
SUGAR S9 獨家設計寶石「快捷鍵」，在手機待機狀態下，支援免解鎖開啟應用。1 秒按下快捷按鈕即可完成拍照、開啟錄影、錄音或手電筒等多種功能，快速且便利的設計，讓手機更有效滿足使用者的即時需求。而在外觀設計方面，S9 也超吸睛亮眼，除保有其閃耀的施華洛世奇元素之外，纖薄機身僅 6.6mm，搭配霓漾玻璃背蓋設計，質感、觸感皆直線up！而其纖細的機身還擁有 3000mhA 電力，YouTube追劇看片 8 小時不斷電！
SUGAR S9 搭載高通八核心處理器，4GB+64G 超大容量，支援 4G+3G 雙卡雙待，更有記憶卡擴充 128GB 大儲存空間選擇使用。此次在台推出玫瑰金、曜岩黑二種時尚顏色，其中玫瑰金採用 2017 年 Pantone 最新流行色-淡山茱萸粉，淡粉珍珠色澤，給人一種安定柔和的力量，而另一款曜岩黑，則給人成熟穩定的大人味，玻璃光澤背蓋下更顯時尚品味。
SUGAR S9閃耀現身 代言人鬼鬼吳映潔化身甜心店長創驚人佳績
本次 SUGAR 糖果手機特別請來新生代甜心教主 - 鬼鬼吳映潔擔任台灣品牌代言人，為 SUGAR S9 閃耀加分。於 2016 年正式進軍韓國並擁有眾多「鬼」粉喜愛的鬼鬼吳映潔，此次合作更演繹出不一樣的「鬼面」，一改以往稚嫩形象，展現更有法式質感品味的成熟風格，並與 SUGAR 品牌宗旨緊密契合。今日(4/15)特別首度以代言人身份亮相，出席 SUGAR S9 新機上市一日店長活動，而鬼鬼也展現人氣爆棚的吸引力，吸引眾多「糖鬼」粉的熱烈搶購、關注。
鬼店長傳授時尚密技 讓你停不下來的「鬼式自拍法」
在今年稍早落幕的巴黎時裝周中，SUGAR S9 也參與了這場時尚盛宴，滿載著法國、巴黎、紐約、米蘭的時尚精神，更讓 super model 及時尚編輯大方把 SUGAR 隨身佩帶在身上，就像精品配飾般的融入時尚穿搭。鬼鬼也特別在記者會利用這枚時尚糖果配件，結合 SUGAR S9 的美顏功能，現場傳授停不下來的「鬼式自拍法」，吸引粉絲爭相模仿自拍。
SUGAR S9規格表：
|處理器
|高通MSM 8940 1.4GHz 64位元八核心
|主螢幕規格
|5.5吋 S-AMOLED FHD 康寧大猩猩玻璃 雙面2.5D弧面設計
|主鏡頭
|6400萬合成畫素、1600萬畫素、LED補光燈、1080p Full HD美顏錄影(1920 x 1080)、全景模式、自由對焦、HDR模式、智能閃光、專業模式
|前置鏡頭
|一鍵美顏、138度廣角自拍、1080p Full HD美顏錄影(1920 x 1080)、情景模式、智能閃光
|顏色
|曜岩黑 / 玫瑰金
|記憶體
|RAM：4GB / ROM：64GB 擴充儲存空間：支援Ｍicro SD最高可擴充至128GB
|SIM卡
|適用於Nano SIM卡
|作業系統
|Android 6.0
|機身
|尺寸154.4 x 76.7 x 6.6mm 重量162g
|電池 (mAh)
|3000mAh鋰聚合物電池 支援5V/2A充電
|商品特色
|6400萬合成技術 / 6.6mm纖薄霓漾玻璃機身 / 一鍵快捷 / 正面指紋辨識 / SUGAR快點功能 / 美顏錄影技術 / 10顆施華洛世奇人工寶石鑲嵌
|支援系統
|4G+3G 雙卡雙待
|通訊協定
|900 (B8) + 1800 (B3) + 2100 (B1) + FDD 2600 (B7) TDD 2600 (B38/B41) MHz
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