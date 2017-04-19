鬼鬼代言 SUGAR S9 萬元有找，全球最薄 6400 萬高畫素美顏機

2017-04-19 22:01:51 哇哇
S9 上市了！蝦密！不是大家熟悉的三星品牌啦！而是來自法國馬賽的手機品牌 SUGAR ，先前已經在澳門、香港推出產品，是主打女性市場的品牌，SUGAR S9 由鬼鬼吳映潔所代言，價格上萬元有找，而且更是高達 6400 萬像素的相機，主打美顏拍照效果，相信應該會受到女性朋友的喜愛，到底拍出來會有多美呢？這等我有機會拿到手機在再評測，不過女性為主的手機可能輪不到我，哈哈哈！但是是值得女性關注的手機唷！

SUGAR S9 規格售價

SUGAR 糖果手機與中華電信獨家合作，今日正式宣佈在台推出 6400 萬高畫素手機 SUGAR S9，並簽約台灣代言人鬼鬼 吳映潔。此次 SUGAR 糖果手機不止有美顏拍照及寶石元素，其採用芬蘭 Visidon 成像技術，支援拍照多張合成 6400 萬高畫素照片，讓拍照細節更清晰可見。並特別針對愛拍一族無法實現手機攝影修圖的問題，內建 Full HD 高畫質美顏錄影功能，免除下載任何美肌 APP，即可實現錄影美肌之效果。S9 支援前後鏡頭美顏錄影，不限錄影時間長度，強大的自拍補光功能，即使在光線不足的室內，也能錄影出柔和、亮澤的肌膚效果。
SUGAR S9 規格售價

SUGAR S9單機售價 9,900元，此次搭配中華電信大 4G 金省購機方案，月付 598 元，購機價為 4,190 元；月付 1,198 元，手機只要 0 元！萬元內同規格比較下，SUGAR S9 擁有高CP 值，讓消費者更能輕鬆帶回家。目前購機至官網完成登錄，再送原廠璀璨星漫配件組。欲瞭解中華電信購機方案，請至 http://cht.tw/c/ai46f 網站查詢。

SUGAR S9 規格售價

纖薄閃耀機身也有大容量 追劇可達8小時
 
SUGAR S9 獨家設計寶石「快捷鍵」，在手機待機狀態下，支援免解鎖開啟應用。1 秒按下快捷按鈕即可完成拍照、開啟錄影、錄音或手電筒等多種功能，快速且便利的設計，讓手機更有效滿足使用者的即時需求。而在外觀設計方面，S9 也超吸睛亮眼，除保有其閃耀的施華洛世奇元素之外，纖薄機身僅 6.6mm，搭配霓漾玻璃背蓋設計，質感、觸感皆直線up！而其纖細的機身還擁有 3000mhA 電力，YouTube追劇看片 8 小時不斷電！

SUGAR S9 搭載高通八核心處理器，4GB+64G 超大容量，支援 4G+3G 雙卡雙待，更有記憶卡擴充 128GB 大儲存空間選擇使用。此次在台推出玫瑰金、曜岩黑二種時尚顏色，其中玫瑰金採用 2017 年 Pantone 最新流行色-淡山茱萸粉，淡粉珍珠色澤，給人一種安定柔和的力量，而另一款曜岩黑，則給人成熟穩定的大人味，玻璃光澤背蓋下更顯時尚品味。

SUGAR S9 規格售價

SUGAR S9閃耀現身  代言人鬼鬼吳映潔化身甜心店長創驚人佳績

本次 SUGAR 糖果手機特別請來新生代甜心教主 - 鬼鬼吳映潔擔任台灣品牌代言人，為 SUGAR S9 閃耀加分。於 2016 年正式進軍韓國並擁有眾多「鬼」粉喜愛的鬼鬼吳映潔，此次合作更演繹出不一樣的「鬼面」，一改以往稚嫩形象，展現更有法式質感品味的成熟風格，並與 SUGAR 品牌宗旨緊密契合。今日(4/15)特別首度以代言人身份亮相，出席 SUGAR S9 新機上市一日店長活動，而鬼鬼也展現人氣爆棚的吸引力，吸引眾多「糖鬼」粉的熱烈搶購、關注。

鬼店長傳授時尚密技   讓你停不下來的「鬼式自拍法」

在今年稍早落幕的巴黎時裝周中，SUGAR S9 也參與了這場時尚盛宴，滿載著法國、巴黎、紐約、米蘭的時尚精神，更讓 super model 及時尚編輯大方把 SUGAR 隨身佩帶在身上，就像精品配飾般的融入時尚穿搭。鬼鬼也特別在記者會利用這枚時尚糖果配件，結合 SUGAR S9 的美顏功能，現場傳授停不下來的「鬼式自拍法」，吸引粉絲爭相模仿自拍。


SUGAR S9 規格售價

SUGAR S9規格表：

處理器 高通MSM 8940 1.4GHz 64位元八核心
主螢幕規格 5.5吋 S-AMOLED FHD 康寧大猩猩玻璃 雙面2.5D弧面設計
主鏡頭 6400萬合成畫素、1600萬畫素、LED補光燈、1080p Full HD美顏錄影(1920 x 1080)、全景模式、自由對焦、HDR模式、智能閃光、專業模式
前置鏡頭 一鍵美顏、138度廣角自拍、1080p Full HD美顏錄影(1920 x 1080)、情景模式、智能閃光
顏色 曜岩黑 / 玫瑰金
記憶體 RAM：4GB / ROM：64GB 擴充儲存空間：支援Ｍicro SD最高可擴充至128GB
SIM卡 適用於Nano SIM卡
作業系統 Android 6.0
機身 尺寸154.4 x 76.7 x 6.6mm 重量162g
電池 (mAh) 3000mAh鋰聚合物電池 支援5V/2A充電
商品特色 6400萬合成技術 / 6.6mm纖薄霓漾玻璃機身 / 一鍵快捷 / 正面指紋辨識 / SUGAR快點功能 / 美顏錄影技術 / 10顆施華洛世奇人工寶石鑲嵌
支援系統 4G+3G 雙卡雙待
通訊協定 900 (B8) + 1800 (B3) + 2100 (B1) + FDD 2600 (B7) TDD 2600 (B38/B41) MHz


更多資訊請參考：
Galaxy S8/S8+ 預購方案、Yahoo 購物中心神秘驚喜組、刷卡優惠與三星智慧館好禮
ZenFone 3 Zoom 首台雙鏡頭手機捕捉每一刻！5000mAh 超強續航力令人滿意
ROG STRIX GL553VE 銷魂的鍵盤燈光，完美的遊戲體驗

鬼鬼代言 SUGAR S9 萬元有找，全球最薄 6400 萬高畫素美顏機 相關文章


訪客留言

鬼鬼代言 SUGAR S9 萬元有找，全球最薄 6400 萬高畫素美顏機 參考資料

SUGAR S9 價格、評價、規格 | ePrice 比價王
SUGAR S9 台灣上市時間與售價 未定。 尺寸 154.4 x 76.7 x 6.6 mm 糾錯 重量 162g 糾錯 SIM 卡 nanoSIM ... 以上規格 以原廠公布為準 &gt;&gt; 與其它手機比較規格 目前沒有相關評測報導 以上價格來自 ePrice 店家所上傳報價之平均值，不保證實際購入價格 ...
鬼鬼甜美化身SUGAR一日店長，全球最薄6400萬高畫素美顏機上市 SUGAR S9萬元有找，中華電信獨家開賣 | T客邦 - 我 ...
SUGAR S9單機售價9,900元，此次搭配中華電信大4G金省購機方案，月付598元，購機價為4,190元；月付1,198元，手機只要0元！萬元內同規格比較下，SUGAR S9擁有高CP值，讓消費者更能輕鬆帶回家。目前購機至官網完成登錄，再送原廠璀璨星漫配件組。
SUGAR Y7 MAX 價格、評價、規格 | ePrice 比價王
規格部份，SUGAR Y7 MAX 主要內建 1.3GHz 四核心處理器、3GB RAM、16GB ROM、並且支援雙卡雙待、記憶卡擴充以及台灣 4G 全頻連線。而在相機方面，Y7 MAX 採用 1300 萬畫素主相機與 500 萬畫素前置相機；前相機除了擁有自 ...
Re: [情報] 雙面玻璃手機SUGAR S9 最快4月台灣上市 - 看板 MobileComm - 批踢踢實業坊
※ 引述《opengaydoor (開甲門)》之銘言： : 雙面玻璃手機SUGAR S9 最快4月台灣上市 : https://goo.gl/p2VlfM: ... SUGAR S9 規格搭載高通驍龍八核心處理器、4GB RAM / 64GB ROM、3,000mAh 電池，支援 : 雙卡雙待，以及指紋辨識功能。
SUGAR S9 價格,規格與評價- SOGI手機王
SUGAR S9 採用側面曲線弧度與雙面 2.5D 玻璃設計，覆蓋康寧大猩猩第三代玻璃，以鋁合金邊框搭配奈米注塑技術，通過人體工學的精密測量，打造出圓潤的一體化金屬機身。SUGAR S9 將 10 顆施華洛世奇人工寶石融合於機身快捷鍵與
Sugar 手機正式發佈：人工鑲嵌 129 顆、總計 5.16 克拉重的 SWAROVSKI PURE BRILLIANCE 寶石
Sugar 與 Swarovski 剛剛在奧地利瓦滕斯的 Swarovski 水晶世界共同發佈了一款新手機 - Sugar 首飾手機。這款手機最大的賣點是鋁製邊框上人工鑲嵌了 129 顆、共 5.16 克拉的 Swarovski Pure Brilliance 寶石。按 Swarovski 的說法，這款寶石的切割
SUGAR S9萬元有找 中華電信獨家開賣 - 生活新聞 - PChome 新聞
SUGAR S9單機售價9,900元，此次搭配中華電信大4G金省購機方案，月付598元，購機價為4,190元；月付1,198元，手機只要0元！ 萬元內同規格比較下，SUGAR S9擁有高CP值，讓消費者更能輕鬆帶回家。目前購機至官網完成登錄，再送原廠璀璨星漫配件組。 ...
Sugar S9 美顏機找鬼鬼代言，主鏡頭可拍6400萬畫素照片 | | ETlife 東森生活雲
9,900 元，上市活動還找來藝人鬼鬼帶來高人氣，希望藉此吸引台灣消費者。(Sugar S9,Sugar,) ET Life ... SUGAR S9 糖果手機即日起在台上市，售價 9900 元，由藝人 鬼鬼代言。（圖／記者記者周宸亘攝） SUGAR S9 配備 5.5 吋 FHD 解析度 ...
SUGAR S9 (128GB) 手機介紹 - ePrice.HK
實際發售價錢，以電器店或官方指定網購站，最後定價作準，ePrice.HK 不負上任何售價 ... Sugar S9 網絡規格 4G FD LTE : B1 (2100)、B3 (1800)、B7 (2600)、B8 (900) 4G TD LTE : B38(2600 中國移動)、B39 (1900)、B40 (2300)、B41(2600 中國聯通/電信) ...
全球最薄6400萬高畫素美顏機上市 SUGAR S9萬元有找，中華電信獨家開賣 鬼鬼擔任SUGAR一日店長＠.｜PChome 個人新聞台
SUGAR S9 單機售價 9, 900 元，此次 搭配中華電信大 4G 金省購機方案，月付 598 元，購機價為 4,190 元；月付 1,198 元，手機只要 0 元！萬元內 同規格比較下，SUGAR S9 擁有高 CP 值 ...