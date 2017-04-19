S9 上市了！蝦密！不是大家熟悉的三星品牌啦！而是來自法國馬賽的手機品牌 SUGAR ，先前已經在澳門、香港推出產品，是主打女性市場的品牌，SUGAR S9 由鬼鬼吳映潔所代言，價格上萬元有找，而且更是高達 6400 萬像素的相機，主打美顏拍照效果，相信應該會受到女性朋友的喜愛，到底拍出來會有多美呢？這等我有機會拿到手機在再評測，不過女性為主的手機可能輪不到我，哈哈哈！但是是值得女性關注的手機唷！SUGAR 糖果手機與中華電信獨家合作，今日正式宣佈在台推出 6400 萬高畫素手機 SUGAR S9，並簽約台灣代言人鬼鬼 吳映潔。此次 SUGAR 糖果手機不止有美顏拍照及寶石元素，其採用芬蘭 Visidon 成像技術，支援拍照多張合成 6400 萬高畫素照片，讓拍照細節更清晰可見。並特別針對愛拍一族無法實現手機攝影修圖的問題，內建 Full HD 高畫質美顏錄影功能，免除下載任何美肌 APP，即可實現錄影美肌之效果。S9 支援前後鏡頭美顏錄影，不限錄影時間長度，強大的自拍補光功能，即使在光線不足的室內，也能錄影出柔和、亮澤的肌膚效果。

SUGAR S9單機售價 9,900元，此次搭配中華電信大 4G 金省購機方案，月付 598 元，購機價為 4,190 元；月付 1,198 元，手機只要 0 元！萬元內同規格比較下，SUGAR S9 擁有高CP 值，讓消費者更能輕鬆帶回家。目前購機至官網完成登錄，再送原廠璀璨星漫配件組。欲瞭解中華電信購機方案，請至 http://cht.tw/c/ai46f 網站查詢。

纖薄閃耀機身也有大容量 追劇可達8小時

SUGAR S9 獨家設計寶石「快捷鍵」，在手機待機狀態下，支援免解鎖開啟應用。1 秒按下快捷按鈕即可完成拍照、開啟錄影、錄音或手電筒等多種功能，快速且便利的設計，讓手機更有效滿足使用者的即時需求。而在外觀設計方面，S9 也超吸睛亮眼，除保有其閃耀的施華洛世奇元素之外，纖薄機身僅 6.6mm，搭配霓漾玻璃背蓋設計，質感、觸感皆直線up！而其纖細的機身還擁有 3000mhA 電力，YouTube追劇看片 8 小時不斷電！SUGAR S9 搭載高通八核心處理器，4GB+64G 超大容量，支援 4G+3G 雙卡雙待，更有記憶卡擴充 128GB 大儲存空間選擇使用。此次在台推出玫瑰金、曜岩黑二種時尚顏色，其中玫瑰金採用 2017 年 Pantone 最新流行色-淡山茱萸粉，淡粉珍珠色澤，給人一種安定柔和的力量，而另一款曜岩黑，則給人成熟穩定的大人味，玻璃光澤背蓋下更顯時尚品味。

SUGAR S9閃耀現身 代言人鬼鬼吳映潔化身甜心店長創驚人佳績

本次 SUGAR 糖果手機特別請來新生代甜心教主 - 鬼鬼吳映潔擔任台灣品牌代言人，為 SUGAR S9 閃耀加分。於 2016 年正式進軍韓國並擁有眾多「鬼」粉喜愛的鬼鬼吳映潔，此次合作更演繹出不一樣的「鬼面」，一改以往稚嫩形象，展現更有法式質感品味的成熟風格，並與 SUGAR 品牌宗旨緊密契合。今日(4/15)特別首度以代言人身份亮相，出席 SUGAR S9 新機上市一日店長活動，而鬼鬼也展現人氣爆棚的吸引力，吸引眾多「糖鬼」粉的熱烈搶購、關注。

鬼店長傳授時尚密技 讓你停不下來的「鬼式自拍法」

在今年稍早落幕的巴黎時裝周中，SUGAR S9 也參與了這場時尚盛宴，滿載著法國、巴黎、紐約、米蘭的時尚精神，更讓 super model 及時尚編輯大方把 SUGAR 隨身佩帶在身上，就像精品配飾般的融入時尚穿搭。鬼鬼也特別在記者會利用這枚時尚糖果配件，結合 SUGAR S9 的美顏功能，現場傳授停不下來的「鬼式自拍法」，吸引粉絲爭相模仿自拍。

SUGAR S9規格表：