SUGAR 入門機型 S20s 正式在台上市，搭載高通 SDM450 八核心處理器、6.18 吋 1080 x 2246 19:9 螢幕、1200 萬+500 萬雙鏡頭 ( F/2.0 光圈 )、1600 萬畫素自拍鏡頭、人臉+指紋辨識、3GB 記憶體、32 GB 儲存空間、3400 mAh 電池容量，支援雙卡雙待 4G + 3G、2CA 2頻聚合，雙鏡頭似乎成了入門機的漂準配備，SUGAR 還找來了重量級歌手畢書盡當代言人，即日起在台正式開賣，共走有兩種色，分別為幻影灰、奇幻紫，而奇幻機背採用了炫彩鍍膜的漸層色，售價新台幣 5,990 元。
△ 現在人臉辨識及指紋辨識似乎也成了標準配備，只要 6,990 元就能擁有，這 CP 質實在是太可怕啦！
△ S20s 擁有 6.18 吋大螢幕，採用 19.9 極窄邊框設計，今年最流行的漸層色 S20s 也沒少，將類似極光的效果，採用多層高分子奈米級炫彩鍍膜工藝製法，而機身側面則採用奈米級微結晶真空鍍膜工藝，呈現金屬鏡面質感。
△ 自拍鏡頭 1600 萬畫素相機，搭配智慧柔光燈，不論拍照、錄影，在低光源環境下，都能拍出清晰的人像！
△ AR 趣味萌拍也是今年自拍流行的玩法，內建 AR 特效，不用開啟、下載第三方 App 就能呈現有趣的自拍效果，將 FB、IG 等 App 的自拍玩法，直接成為內建功能。
△ 主鏡頭採用 1200 萬畫素 + 500 萬畫素雙鏡頭配置，採用專業影像技術多幀合成 6000 萬高畫素相片，可放大 22 倍依然清晰，搭配 SONY imx486 CMOS 感光元件，大大提升感光，讓成像畫質細節能更加細膩。雙鏡頭配置、臉部指紋雙解鎖、高通 SDM450 八核心處理器、AR 自拍美顏+智慧柔光燈、6.18 吋大螢幕、雙卡雙待 2CA，這樣的規格台幣 6 千元有找，真是太殺啦！這年頭智慧型手機界真競爭～
https://www.sugarphone.com/tw/sugar-s20s/
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