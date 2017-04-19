▽ 將文件中要允許他人編輯的部份反白
小技巧：按住 Ctrl 鍵就可以多次選取出允許他人編輯的區域
▽ 工具列【校閱】的限制編輯，依序將下方的格子打勾，按下【是，開始強制保護】
▽ 輸入密碼就可以保護文件
▽ 確定後就會發現原文件出現[ ]淺黃底，即是允許可編輯之區域
▽ 若需要修改，在右側的工具列按下【停止保護】再輸入一開始設定的密碼就可以解除文件保護。
停止保護後，可以再次新增要限制編輯的區域，選取後再勾例外的每個人就可以囉！
範例下載：（密碼 1234 可以解除保護）
Word限制編輯範例 房屋租賃契約書範本【消基會版】.docx（MediaFire下載）
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檔案大小：25 KB
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