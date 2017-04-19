Word 限制編輯教學，限制可以編輯的區域，保護不能變動的內容

2017-04-19 10:55:06 麵爸
完成一份報名表或是與客戶的合約時，常常會發生對方自行更改內容，破壞原本的排版還是小事，如果是重要資訊因此被修改掉，可就是一件麻煩的事了，本篇將教你如何保護word 文件，限制文件中可以編輯的區域，如此，對方就只能照著你的設定填寫囉！本篇將使用消基金提供的房屋租賃契約書範本做為範例，文末也會是供下載，若有租屋需求或是當房東的人都可以直接下載使用。

Word 限制編輯教學

▽ 將文件中要允許他人編輯的部份反白
Word 限制編輯教學

小技巧：按住 Ctrl 鍵就可以多次選取出允許他人編輯的區域

▽ 工具列【校閱】的限制編輯，依序將下方的格子打勾，按下【是，開始強制保護】

Word 限制編輯教學

▽ 輸入密碼就可以保護文件

Word 限制編輯教學

▽ 確定後就會發現原文件出現[   ]淺黃底，即是允許可編輯之區域

Word 限制編輯教學

▽ 若需要修改，在右側的工具列按下【停止保護】再輸入一開始設定的密碼就可以解除文件保護。

Word 限制編輯教學

停止保護後，可以再次新增要限制編輯的區域，選取後再勾例外的每個人就可以囉！

範例下載：（密碼 1234 可以解除保護）
Word限制編輯範例 房屋租賃契約書範本【消基會版】.docx（MediaFire下載）
Word限制編輯範例 房屋租賃契約書範本【消基會版】.docx（RapidGator下載）
Word限制編輯範例 房屋租賃契約書範本【消基會版】.docx（ZippyShare下載）
Word限制編輯範例 房屋租賃契約書範本【消基會版】.docx（本站下載）
檔案大小：25 KB

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